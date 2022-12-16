За что в СССР приговорили к казни «Железную Беллу»: Путь из Официанток в аферистки

За всю историю СССР к смертной казни приговорили всего 3 женщины. Первыми двумя были убийца Тонька-пулеметчица и умышленно отравившая десятки людей Тамара Иванютина. Третья преступница убийствами не промышляла. Ее погубили связи с высокопоставленными советскими начальниками. Высшая мера наказания шокировала подсудимую, ставшую разменной монетой в разборках первых чиновников.
Татуировка и напористая официантка
Белла быстро ухватилась за «левый» потенциал советского общепита. /Фото: oglavnom.su
В застойную брежневскую эпоху геленджикским общепитом руководила Белла Бородкина (на самом деле Берта). Великая Отечественная война не позволила смекалистой и упрямой девочке окончить школу. Позже на Кубани поговаривали, что Белла активно сотрудничала с немцами, о чем свидетельствовала специфическая татуировка на руке. Правда, рисунок Белла якобы срезала вместе с кожей, и ни свидетелей, ни доказательств ее предательств не осталось.
После Победы женщина не стала заморачиваться продолжением учебы и вышла замуж в Одессе.
Брак начал ее тяготить, и бросив мужа, она осела в Геленджике. Здесь Белла встретила новую судьбу – отставного капитана, ставшего вторым супругом. Но и этот брак продлился недолго – женщина овдовела. Благо, помогла хлебная профессия — Белла устроилась официанткой в курортное кафе. Отдыхающие Геленджика не скупились на чаевые, а хваткая Бородкина засиживаться в рядовых не планировала. Очень скоро ее оформили буфетчицей, а потом и заведующей кафе.
Предприимчивая заведующая и котлеты из каши
Белла знала толк в «экономии». /Фото: 4.404content.com
Впитав принципы работы на нескольких участках советского общепита Бородкина быстро овладела способами обмана потребителя для "левого" дохода. Этот подход она поставила на поток в своем заведении. Обычным делом стало разбавлять водой сметану, а чай подкрашивать карамелизированным сахаром. Но самым прибыльным фокусом была скорректированная рецептура мясных блюд. В фарш обильно добавлялась дешевая крупа или обычный хлеб, а сэкономленное мясо приносило немалый доход. По словам следователей, занимавшихся делом Бородкиной, только на этом заведующая заработала за год 80 тысяч рублей. Еще одним регулярным источником доходов являлся алкоголь.
Не доливая или разбавляя спиртные напитки можно было получать хорошие барыши. Практиковался и банальный обсчет посетителей, которые в приморском городе шли конвейером. Как вспоминал музыкант того периода Мимиконов, игравший в курортных ресторанах, в высокий сезон на выходные в Геленджик из Сибири и Заполярья прилетали сотни вахтовиков, умевших красиво покутить. Обсчет сорящих деньгами клиентов шел на сотни рублей за каждый чек.
Бородкина имела огромный доход и даже не пыталась это скрывать, одеваясь в дорогие меха и делая шикарные подарки молодым любовникам. За тягу к роскоши местные прозвали ее Шахиней, а приближенные аферистки за глаза нарекли ее Железной Беллой. Своим пробивным характером она добилась невероятного, став главой треста столовых и ресторанов Геленджика. Не имевшую образования Бородкину назначили королевой общепита престижного курортного округа.
Стол для Брежнева и протекторат начальства
На ресторанных аферах Бородкина заработала сотни тысяч рублей.
Бородкина умела правильно принять «дорогих» гостей. Начальница приморского общепита накрывала столы самому Брежневу, а в её близких друзьях ходили «хозяин Кубани» Сергей Медунов и первый секретарь местного горкома Николай Погодин. Бородкина не жалела средств на ублажение вышестоящего руководства. Когда она бралась за организацию дружественного банкета, в перечне угощений обязательно значились красная и чёрная икра, изысканные заморские фрукты, коллекционное вино и дорогой коньяк. Тешила Белла самолюбие чиновников и другими развлечениями — устраивала морские гонки на катерах, организовывала банный досуг в приятной компании сговорчивых девушек и просто давала увесистые взятки. Так что внеплановые проверки ее заведений не практиковались, а карьера уверенно шла вверх.
Роковой киносалон и безымянная могила
Медунов, дружба с которым погубила Беллу. /Фото: s-cdn.sportbox.ru
В 1981-м за неуязвимую королеву Геленджика неожиданно взялись правоохранители. Причем поводом стали не ресторанные аферы, а закрытый киносалон в одном из подшефных кафе. По информации следствия неравнодушный местный житель донес в прокуратуру об организации с легкой руки Беллы подпольных порнопоказов. Хотя, несложно догадаться, что причины интереса к деятельности Бородкиной лежали в более глубокой плоскости.
Именно в тот период на Кубани раскачивали «краснодарское дело» — масштабная операция против коррупционеров и взяточников, инициированная начальником кэгэбистов Андроповым. И так совпало, что именно Белле Бородкиной довелось стать главной героиней показательного процесса. Андропов взялся во что бы то ни было дискредитировать краснодарского «владыку» Медунова, и прокуратура открыла жестокую охоту на систему общепита в каждом населенном пункте по региону. Тогда занервничали даже самые уверенные в себе «хозяева жизни».
По информации свидетелей тех событий, некоторые потенциальные подсудимые даже свели счеты с жизнью. И одна только Белла Бородкина не поддавалась всеобщей панике, даже когда оказалась в СИЗО. Во время санкционированного обыска в доме «железной Беллы» было изъято денег и ценностей на полмиллиона рублей. Цифра по тем временам ошеломляющая. И даже теперь Белла продолжала невозмутимо ждать вмешательства своих могущественных покровителей. Но все те, кто еще вчера угощался с щедро накрытого Шахиней стола, предпочитали отстраненно помалкивать, дабы не попасть в поле зрения воинствующего Андропова.
Последние месяцы жизни бывшей королевы Геленджика прошли в застенках Новочеркасской тюрьмы. Решение суда стало ударом не только для подсудимой, но и поразило всех, кто был в курсе событий. Высшая мера наказания за экономическое преступление лица женского пола – такого не ожидал никто. Смертный приговор привели в исполнение в августе 1983-го. А дочери Бородкиной, просившей разрешения предать тело матери земле, безапелляционно отказали. Свое пристанище Железная Белла нашла в безымянной могиле.
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