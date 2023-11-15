Интересные факты о прошлом

Первые наскальные рисунки созданы женщинами

Изучая рисунки древних людей, ученые выяснили, что изначально рисование было занятием женским. Об этом свидетельствуют характерные отпечатки ладоней, а также манера рисования, обусловленная женскими пропорциями рук. Только четверть изображений создана мужчинами.

Художники Средневековья не могли хорошо нарисовать животных, которых не видели лично

Какое-то время считалось, что художники того времени намеренно изображали некоторых животных странно. Но в процессе изучения средневековых бестиариев стало ясно, что если художник лично не видел создание, ему приходилось рисовать по словесному описанию.

Поэтому известные в Европе ястребы нарисованы реалистично, а вот экзотических крокодилов мало кто видел, и первые представления о них были далекими от реальности.

Дворовые детские игры являются универсальным языком общения между детьми

На картине изображено почти 100 различных игр XVI века. Но специалисты заметили, что по всему миру дети развлекаются похожими способами, несмотря на расстояния и разные культуры.

Всего несколько веков назад уважаемые мужчины носили макияж

В XVIII веке мужчины широко использовали макияж. В ход шли разнообразные румяна, белила, пудра, увлажняющие лосьоны. А избыток косметики соскребали с кожи специальным ножом.

Жемчуг в России считался признаком богатства

В XVIII–XIX веках дамы предпочитали жемчуг. Он был настолько дорогим, что за пару бусин можно было прожить целый год. Знатные дамы, подобно Зинаиде Юсуповой на портрете, носили внешне скромные украшения, но крупная бусина на груди по сегодняшним меркам стоит несколько миллионов долларов.

А вот женщины из обычных зажиточных семей брали количеством, обильно украшая наряды более дешевым речным жемчугом.

Обнаженную грудь Святой Агаты нарисовали отдельно, чтобы не шокировать публику

Легенда гласит, что в III веке 15-летняя Агата родом из богатой сицилийской семьи решила посвятить жизнь служению Богу. Она отказала городскому префекту, и он сначал отправил девушку в публичный дом, а затем отсек ей грудь и отправил на костер. Агату стали изображать на иконах как одну из святых. А чтобы не шокировать верующих откровенными сценами, девушку рисуют в одежде, с грудью на подносе.