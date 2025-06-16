5 причин, почему чувство зависти может принести пользу и дать личностный рост

Чёрная зависть рождает порой светлые вещи. / Фото: Midjourney
С младых ногтей нам твердят о том, что зависть – это плохо. Но всегда ли это так? Обзор расскажет о пяти сугубо положительных «побочных эффектах», которые может дать нам испытанное чувство зависти.
1. Осознание своих истинных потребностей
Сейчас речь пойдёт не про зависть к развлечениям (отдых на Мальдивах) или роскоши миллионеров (яхта личная), поскольку ни то, ни другое не является вещами первостепенного порядка. Например, вы – начинающий фотограф, и понимаете, что другие ребята с вашего курса уже получили первые заказы и профит, а вы – нет. И тогда вы начинаете, исполненные завистью, штудировать их истории, разбираться, почему они получили заказы и что именно делали. И таким образом набираетесь нужного профессионального опыта, в результате чего тоже получаете заказы и заработок. Исключительная польза!
2. Осознание того, почему не сбылись ваши стремления
Ну как же так! / Фото: mykaleidoscope.ru
Когда вы завидуете, вас подспудно обуревает гнев и неизбежен вопрос: «А почему у меня этого нет?!» А поскольку злость является мощным провокатором эмоций, вы можете в какой-то момент просто словить инсайт и понять, что же вы сделали не так, как другие (у которых что-то уже получилось). Знаете, это как в анекдоте про Мойшу, который 40 лет молил Бога о том, чтобы выиграть в лотерею, и в конце концов раздался злой голос с небес: «Мойша, ты лотерейный билет купи уже наконец!» Например, вы исходитесь завистью от того, что ваш ровесник уже живёт в отдельном жилье, и, мучимые злобой и завистью, начинаете гуглить «жильё без кредита», а в результате находите жилищный кооператив, где можно просто вносить маленькие взносы и через время заселиться без банка и ипотеки.
3. Помощь в поиске мотивации
Плоды доступны и вам, просто взращивайте почву. / Фото: Midjourney
Допустим, вы и ваш знакомый работаете в одной должности. Но он купил авто, а вы – не можете. Как так? Допустим, он не вор, а такой же честный человек, как вы. Почему у него получилось? Может, вы чрезмерно балуетесь Янекс-Такси и доставкой суши, а он - нет? Нет, это не смешно. Это вполне реально. Зависть действительно может помочь внезапно замотивироваться и пересмотреть приоритеты.
4. Понимание других людей, которым лучше, чем вам
М - мотивация. / Фото: joinfo.com
Допустим, вам 40, и у вас одышка от подъёма на 4 этаж, а ваша 50-летняя соседка бегает на девятый без лифта и песенки поёт при этом. И тут вы узнаёте, что она ходит на шейпинг два раза в неделю. Необязательно быть «без диагнозов», чтобы хорошо себя чувствовать. Иногда зависть даёт тот самый «волшебный пендель», чтобы понять, что нужно делать, чтобы стало лучше. Просто win-ситуация!
5. Повышение самооценки
Чёрная зависть приводит к светлому. / Фото: Midjourney
Если вы очень сильно чему-то позавидовали, вы можете внезапно повысить свою планку относительно будущих целей. Если вы поставите себе цель похудеть или заработать больше денег и начнёте каждый день отмечать ваш успех в таких начинаниях, то ваша самооценка автоматом начнёт повышаться, и вам уже не захочется сдавать позиции. Это как наркотик, только самый-самый полезный!
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