5 причин, почему чувство зависти может принести пользу и дать личностный рост

Чёрная зависть рождает порой светлые вещи. / Фото: Midjourney

1. Осознание своих истинных потребностей

Почему не у меня? / Фото: mykaleidoscope.ru

2. Осознание того, почему не сбылись ваши стремления

Ну как же так! / Фото: mykaleidoscope.ru

3. Помощь в поиске мотивации

Плоды доступны и вам, просто взращивайте почву. / Фото: Midjourney

4. Понимание других людей, которым лучше, чем вам

М - мотивация. / Фото: joinfo.com

5. Повышение самооценки

Чёрная зависть приводит к светлому. / Фото: Midjourney