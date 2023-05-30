Удивительные рекорды скорости

С нами не соскучишься!

С какой скоростью вылетает пробка из бутылки шампанского? Какое животное самое быстрое на Земле? Возможны ли скорости выше скорости света? Сегодня поговорим о некоторых удивительных рекордах скорости.









Нервные импульсы в человеческом теле

Самая большая скорость игрушечного поезда

Самая большая скорость у животных

Молекулы воды

Самая медленная скорость в спорте

Скорость полета мяча для гольфа

Самолеты

Самое ветреное место на Земле

Самое медлительное млекопитающее

Самая большая скорость, регистрированная на Земле

Самая большая скорость человека

Самая большая скорость, развитая слепым водителем

Рекорды скорости чтения

О детях

Самая высокая скорость печати

Самая высокая скорость игры на барабане

Скорость полета пробки от шампанского