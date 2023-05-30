Удивительные рекорды скорости

С какой скоростью вылетает пробка из бутылки шампанского? Какое животное самое быстрое на Земле? Возможны ли скорости выше скорости света? Сегодня поговорим о некоторых удивительных рекордах скорости.
Нервные импульсы в человеческом теле
Они перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду.
Самая большая скорость игрушечного поезда
Она составляет 10 км/ч.
Самая большая скорость у животных
Самая большая скорость в животном мире – 322 км/ч. Эту скорость развивает сапсан при пикировании на добычу:
Молекулы воды
При кипячении воды её молекулы движутся со скоростью 650 метров в секунду.
Самая медленная скорость в спорте
Она была зарегистрирована 12 августа 1889 года – всего 1.35 км/ч. Этим видом спорта было перетягивание каната.
Скорость полета мяча для гольфа
В следующий миг после удара по мячу для гольфа его скорость мгновенно развивается до 270 км/ч.
Самолеты
Когда самолёт развивает скорость 1 000 км/ч, то его длина увеличивается на один сантиметр относительно длины его покоя.
Самое ветреное место на Земле
Бухта Commonwealth официально признана в Книге рекордов Гиннеса и восьмой редакции атласа National Geographic самым ветреным местом на Земле. Более того — она расположена в Антарктике, поэтому забудьте про кратковременные порывы ветра, тут постоянно дует ветер со скоростью 240 км/час.
Самое медлительное млекопитающее
Им является трёхпалый ленивец, он передвигается со скоростью около 2 метров в минуту.
Самая большая скорость, регистрированная на Земле
Возможна ли сверхсветовая скорость? Наверное, всем — даже людям, далеким от физики, — известно, что предельно возможной скоростью движения материальных объектов или распространения любых сигналов является скорость света в вакууме. Она обозначается буквой с и составляет почти 300 тысяч километров в секунду; точная величина с = 299 792 458 м/с.
В 2000 году Лиджун Вонг с сотрудниками в исследовательском институте в Принстоне (США) выполнил следующий эксперимент. Сквозь камеру длиной 6 сантиметров, наполненную парами цезия, пропускали лазерный импульс. Результат эксперимента: световой импульс, входящий в камеру, наполненную парами цезия, увеличивает свою скорость более, чем в 300 раз. Таким образом, самая большая скорость, когда-либо регистрировавшаяся на нашей планете, в 310 раз больше скорости света.
Самая большая скорость человека
Самая большая скорость, когда-либо развитая человеком, составляет 39 897 км/ч. Её достигли астронавты основного модуля «Аполлон 10» на высоте 122 км от поверхности Земли при возвращении на родную планету.
Самая большая скорость, развитая слепым водителем
Самая большая скорость, развитая слепым водителем — 322.5 километра в час. Водитель Хайн Вагнер (Hein Wagner) разогнался до этой скорости на автомобиле Mercedes-Benz SL65 AMG и сумел удержать эту скорость на протяжении километра. Своим рекордом Хайн Вагнер надеется привлечь внимание к проблемам незрячих людей. Его рекорд был официально признан представителями Книги рекордов Гиннеса.
Рекорды скорости чтения
Скорость чтения 16-летней киевлянки Иры Иваченко — 163 333 слова в минуту с полным усвоением прочитанного. Это достижение было официально зарегистрировано в присутствии журналистов.
Неофициальный рекорд скорости чтения — 416 250 слов в минуту. Рекорд был зафиксирован 9 сентября 1989 года во время тестирования под руководством Центра в присутствии 20 слушателей курсов. Рекордсмен — Евгения Алексеенко. В киевском Центре исследования мозга для Евгении был приготовлен специальный тест, которому она подверглась в присутствии нескольких ученых. Евгения прочитала 1390 слов в течение одной пятой секунды — за время, которое требуется чтобы моргнуть. Содержание прочитанного Евгения пересказывает часами, не упуская мельчайших подробностей.
Еще один рекорд скорости чтения установила ученица российской школы Светлана Архипова — 60 000 знаков в минуту. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
О детях
Самая большая скорость воспроизведения потомства у человека — 58 детей в год. Рекорд поставил султан Марокко Мулай Исмаил (правил c 1672 года по 1727 год), который к 31 году имел 525 сыновей и 342 дочери. Мулай Исмаил содержал 500 наложниц.
Самая высокая скорость печати
Самая большая скорость печати — 2600 страниц формата А4 в минуту. Рекорд принадлежит принтеру Inkjet Web Press от компании Hewlett-Packard. Стоит отметить, что при этом стоимость одного отпечатка не более 1 цента.
Самая высокая скорость игры на барабане
Рекорд самой высокой скорости по игре на барабане был установлен 24 октября 1991 года известным английским музыкантом Рори Блэквеллом (Rori Blackwell). Свое мастерство он продемонстрировал в парке отдыха Финлейк графства Девоншир (Великобритания). За одну минуту на одном барабане он произвел 3 720 ударов палочками за 60 секунд. То есть 62 удара в секунду! На тот момент Рори Блэквеллу, было уже 58 лет.
Скорость полета пробки от шампанского
Немецкий физик Фридрих Балк из Технического университета Клаусталя в Нижней Саксонии вычислил скорость полета пробки из бутылки шампанского. С помощью фотоэлектрических и акустических приспособлений ученый установил, что скорость пробки достигает 40 км/ч, высота полета — до 12 метров. Теоретически скорость пробки может достигать и 100 км/час, однако такое возможно лишь в бутылках, которые провели определенное время под воздействием прямых солнечных лучей и были хорошо встряхнуты перед открытием.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии