10 фактов о древнем Риме, о которых не рассказывают в школе

Древние римляне оставили после себя обилие письменных отчетов об их обществе. Иногда кажется, что сегодня люди знают о римлянах больше, чем о самих себе. В учебниках мировой истории и истории западной цивилизации довольно неплохо рассказано об истории римлян, да и очень многое в современном обществе и политике основано на их достижениях. Тем не менее, о некоторых фактах никогда не рассказывают в школе, и многие из них довольно занимательные.
1. Римляне тщательно охраняли книги с предсказаниями
Книги с предсказаниями - римское всё.
Римляне всегда хранили подальше от любопытных глаз книги, написанные на греческом, в которых говорилось о будущем Рима и его граждан, включая неизбежный крах империи. Эти рукописи хранились в Храме Юпитера, и к ним допускались только самые квалифицированные переводчики, которые пытались определить, что должно было случиться, и как лучше всего это предотвратить. Легенда гласит, что однажды к царю Тарквинию Гордому (в то время, когда Римом все еще правили этрусские цари) подошла старушка. Она предложила ему девять книг по абсурдно огромной цене, поэтому царь отказался. Старуха сожгла три книги, а затем предложила купить оставшиеся шесть по той же цене. Тарквиний снова отказался, но на этот раз он начал сомневаться в том, что же он отвергает. Старуха ушла и сожгла еще 3 книги. Когда она вернулась с тремя последними, царь купил их. После изучения древних рукописей стало очевидно, что это были книги пророчеств, поскольку они рассказывали о неизбежном взлете и падении Рима. С этого дня Книги Сивилл хранились в секрете и тщательно охранялись, и их доставали только когда Рим находился в опасности и нуждался в ответах.
2. Пожарная бригада Красса была самой коррумпированной пожарной службой
Коррупция - проблема вне времени.
Первый триумвират Рима состоял из трех очень влиятельных людей: Гая Юлия Цезаря, Гнея Помпея и Марка Лициния Красса. О Крассе, который по сути находился в тени Цезаря и Помпея, как правило, не рассказывают в большинстве учебников истории. Он был настоящим мизантропом, чья скупость и недостаток человечности были легендарными. Одна из малоизвестных историй о Крассе касается его пожарной команды. Казалось бы, что здесь плохого — создать подразделение, которое занималось бы тушением пожаров, представляющих огромную угрозу для Рима, где было полно деревянных строений. Есть одно маленькое «но». Пожарная бригада прибывала на место происшествия и... ничего не делала, до тех пор, пока владелец пылающего дома не продавал свою собственность Крассу за копейки. Только после этого дом начинали тушить.
3. Публиканы были «мафией» Древнего Рима
Публиканы - «мафиz» Древнего Рима
Сборщик налогов всегда был неблагодарной профессией. Но сегодня сборщики налогов сегодня гораздо более доброжелательны и лояльны, чем их древние коллеги. Во втором веке до нашей эры римские бизнесмены, которые брали у государства на откуп его имущество, назывались публиканами. Прибывая в недавно завоеванные провинции, они занимались налогами, которыми обкладывали местных жителей. Как несложно догадаться, они обычно «отжимали» у бедных людей столько денег, сколько могли. Богатство, накопленное публиканами, привело к тому, что они контролировали торговлю, банковское дело и судоходство. Публиканы собирали налог «декума» (10 процентов от урожая), большая часть которого поступала римскому правительству. Поскольку часть этого богатства попадала в карманы римских политиков, почти любые поступки публикан молча осуждали, но терпели.
4. Мужчина, который проник на фестиваль, предназначенный исключительно для женщин
Остаться в живых!
В декабре в Древнем Риме отмечали праздник Доброй Богини. Женщины собирались вместе, чтобы провести обряды, посвященные богине, а мужчинам строго запрещалось участвовать в этом фестивале (даже статуи мужчин в это должны нужно было закрывать покрывалами). Однако это не помешало Публию Клодию Пульхру переодеться в девушку-флейтистку (или арфистку, по некоторым сведениям), и проникнуть на священный праздник. Когда его разоблачили, дело чуть не закончилось казнью за «оскорбление богини целомудрия». «Нарушитель» остался в живых только благодаря своим покровителям, которые подкупили судей и сенат.
5. Царь Митридат вырос в дикой природе и был невосприимчив к яду
Человек, которого невозможно отравить.
Хотя фактически он не был римлянином, царь Митридат VI Понтийский сыграл огромную роль в истории Рима. Он был одной из величайших угроз римскому государству, сопоставимой с Ганнибалом из Карфагена. В детстве Митридата преследовала его мать. Вынужденный укрыться в лесу, он прожил там семь лет, где постоянно сражался с дикими зверями и питался олениной. В это время будущий царь постоянно принимал сублетальные дозы ядов до тех пор, пока у него не выработался иммунитет к ним. К сожалению, это привело к неприятному казусу, когда царя попытались схватить мятежники. Митридат, чтобы избежать плена, выпил яд, но тот не подействовал. К счастью, рядом был телохранитель, которого он и попросил, что тот убил его мечом.
6. Сергий Ората изобрел «термальные ванны»
Сергий Ората - изобретатель термальных ванн.
Как и сегодня, многие богатые горожане в древнем мире отдыхали на курортах, одним из самых популярных среди которых был Поццуоли. Они быстро скупали жилье в этом городе, чтобы «их отдых не омрачали бедные люди». Находчивый предприниматель Сергий Ората был известен тем, что продавал самые вкусные устрицы на этой стороне Рубикона. Тем не менее, он также известен популярным изобретением, называемым «balneae pensiles» (баня с душем). Некоторые утверждают, что это был горячий душ, в то время как другие считают, что это были системы обогрева под полом.
7. Император Калигула назначил свою лошадь членом Сената
Император Калигула.
По словам историка Гая Светония Транквилла, император Калигула настолько обожал своего жеребца Инцината, что назначил его членом Сената. Некоторые думают, что это было признаком безумия. Другие ученые утверждают, что это было сделано для оскорбления и унижения сенаторов и элиты. Относительно кратковременное правление Калигулы характеризовалось враждой между ним и римским сенатом и усилиями императора по укреплению его власти в империи. «Доверив» высокую государственную должность своей лошади, Калигула дал понять своим подчиненным, что их работа настолько бессмысленна, что ее может делать даже животное.
8. Римляне поклонялись богам экскрементов
Какие времена, такие и боги!
Стеркулий был римским богом навоза и удобрений. Но это не самый странный представитель местного пантеона. Римляне также молились Клоакине, богине канализации, а также Крепиту, богу туалетов. Клоакина была богиней-покровительницей главного стока города Рим, который был известен как Клоака Максима. Впоследствии римляне стали почитать Клоакину различными способами: богиней чистоты, богиней грязи и защитницей полового акта в браке . На протяжении веков ее ассоциировали с Венерой, богиней красоты и любви, и постепенно Клоакина стала известна многим, как Венецианская клоакина.
9. Группу женщин обвинили в массовом убийстве посредством отравления
Женщины - убийцы.
Тема ядов и отравлений часто затрагивается в римской литературе. По всей видимости, в древности травили намного чаще, чем в наше время. Первая известная древнеримская запись относительно этого вида преступлений утверждает о большом количестве смертей. Хотя это, вероятно, было вызвано эпидемией, она было связана именно с отравлением. После того, как многие граждане погибли от одного и того же недуга, рабыня сообщила курул-эдилам (официальным магистратам), что внезапный всплеск смертей вызван ядами, изготовленными римскими матронами. Двадцать матрон, в том числе даже патрицианки, были обвинены в том, что подмешали в пиво яд, который, по их мнению, был полезным. Власти доказали их вину очень просто - женщин заставили выпить собственное варево. В конце концов, все они погибли от своего же пива. Кто были эти женщины, и каков был их мотив, уже никто не узнает.
1. Римом правил император-транссексуал
Император Элагабал.
Хотя император Элагабал известен историкам, большинство людей никогда не слышали о нем. Неудивительно, что большинство учебников истории избегают этой темы, поскольку в ней присутствует император, который был транссексуалом. Тема гениталий Элагабала часто встречается во многих его рассказах. Источники утверждают, что Элагабал был обрезан, как того требует жреческая профессия. Есть утверждения, что его пенис был инфибулирован. По словам римского историка и государственного деятеля Диона Кассия, Элагабал хотел, чтобы его кастрировали, но вовсе не ради религии. Фактически, по словам Кассия, это было сделано ради «женственности». Многие историки сегодня интерпретируют это то, что молодой император был транссексуалом. Хотя первоначально Элагабала поддерживала римская армия, его презирали влиятельные сенаторы. В конце концов, Элагабала убили, и его изуродованный труп протащили по улицам, после чего выбросили в Тибр.
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