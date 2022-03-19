Золотые правила, которые помогут вам сиять здоровьем

С экранов телевизора и в интернете мы очень часто слышим советы о сохранении здоровья, которые якобы помогут нам оставаться активными и жизнерадостными вплоть до самой старости. Правда, на деле многие их этих советов противоречат друг другу, оставляя людей в смятении и не понимании, кому же всё-таки верить.

Одни источники кричат о пользе кофе и красного сухого вина, в то время как другие предостерегают нас от их употребления. Чтобы раз и навсегда разобраться что полезно, а что нет, предлагаем вам изучить 18 правил, которые были проверены временем и от того являются самыми эффективными.

Определите тип своего обмена веществ

Многие из вас наверняка размышляли о возможности стать вегетарианцами и о том, нужно ли это делать из-за этических соображений. Но, оказывается, суть заключается в другом — возможно, ваш организм совершенно не предназначен для вегетарианского рациона. Один из способов, как это узнать, — выяснить свой тип обмена веществ. Для одной части людей подходит рацион, богатый белками, главной составляющей которого является мясо, а для других более желательны углеводы.

Если тип обмена веществ человека отвечает рациону, в основе которого лежат протеины, то эти пищевые вещества повлияют на него совершенно иначе, чем на человека, чью желательную основу рациона должны составлять углеводы.

Не покупайте полуфабрикаты

Говоря другими словами, — мясо, которое один человек осуждает, для второго совершенно не является чем-то плохим. Выясните свой тип обмена веществ и узнайте, какие продукты питания подходят именно вам.

Закон прост — не ешьте то, что далеко от матушки-природы. Игнорируйте продукты, которые непонятно почему из коричневых превратились в белые, стали замороженными, хотя должны быть свежими, а также продукты, наполненные консервантами, ароматизаторами, искусственными красителями и другими синтетическими веществами. Проще говоря, если продукт был переработан, не покупайте его!

Делайте насыщенные завтраки

Завтрак, без сомнения, является самым важным приемом пищи. Если вы плотно поедите с утра, а ваш ужин не будет чересчур насыщенным, тогда вы в целом на протяжении дня съедите меньше, а значит — легче избавитесь от лишнего веса, а также позаботитесь о том, чтобы он не появлялся и в дальнейшем. Какой завтрак является наилучшим? Один из самых полезных способов начать день — приготовить овсянку! Овес содержит уникальные вещества, которые могут снизить повышенный уровень холестерина и предотвратить другие факторы риска, которые вызывают сердечные болезни.

Принимайте достаточное количество витамина D

Только недавно ученые начали понимать, насколько большую роль в сохранении здоровья играет витамин D. Самым богатым его источником, естественно, является солнце. К сожалению, мы так напуганы новостями о раке кожи, что у большей части людей наблюдается значительный дефицит этого витамина.

Летом на солнце ежедневно нужно находиться хотя бы 15 минут. Это достаточно маленький промежуток времени для того, чтобы не обгореть. В дополнение к этому включайте в рацион продукты, насыщенные витамином D, например свежее молоко, яйца, йогурты и жирную рыбу. Эти продукты питания особенно ценны зимой для жителей северного полушария, где солнце слишком слабо, чтобы обеспечить человека необходимым количеством витамина D.

Пейте фильтрованную воду

То, что каждый день нужно выпивать много воды, знают все. На самом деле люди до сих пор рассуждают о том, каким должно быть желательное количество жидкости. Пока ученые спорят, стоит прислушаться к своему телу — оно скажет наперед, когда и как много воды нужно пить.

Чтобы от питьевой воды отделить все нежелательные химические вещества, тяжелые металлы и паразитов, используйте хороший водный фильтр. Не зря недавно были выражены опасения насчет того, что в водохранилищах находится целый коктейль химических медикаментов...

Другая возможность — пить минеральную воду. Желательно из стеклянной бутылки, так как токсины выделяются и из пластмассовой упаковки.

Удерживайте баланс жирных кислот Омега-6 и Омега-3

Правильное соотношение жирных кислот Омега-6 и Омега-3 в организме так же важно, как кислотно-щелочной баланс. Полиненасыщенные жиры очень важны, так как они участвуют в синтезе простагландинов. Эти вещества задерживают воспалительные процессы и влияют на иммунную систему.

В рационе, характерном жителям Запада, обе эти кислоты находятся в неправильном соотношении. Средний показатель — 1 к 20 в пользу Омега-6. Идеальным показателем было бы 1 к 4. Это число показывает, как много переработанных продуктов мы съедаем ежедневно. Больше всего Омега-6 содержат растительные масла, соусы для салата и маргарин, а Омега-3 находится в льняных семенах, печени трески и в свежей жирной рыбе, например в лососе, тунце, скумбрии и селедке. Золотое правило просто: увеличьте количество жирной кислоты Омега-3 (альфа-линоленовой, эйкозапентаеновой, докозагексаеновой кислот) и уменьшите потребление жирной кислоты Омега-6 (линолевой и арахидоновой кислоты).

Лекарства употребляйте с осторожностью

Рецептурные медикаменты могут помочь на ранней стадии болезни — они уменьшают боли и дискомфорт. Однако не будем себя обманывать — они работают только на протяжении недолгого времени. Подход должен быть другим — нужно пытаться выяснить причину появления определенной болезни.

На протяжении 25-ти лет ученые ищут чудодейственное лекарство, которое смогло бы вылечить все, но оно не было найдено и по сей день. Лекарства не лечат, они только делают жизнь более сносной, однако при их употреблении в нашем организме образовывается химическая цепная реакция, которая создает немало побочных эффектов.

Фармацевтическая индустрия утверждает, что лекарства с точностью лазера могут попасть в определенные рецепторы тела, однако на самом деле идентичные рецепторы находятся и в других системах организма, и из-за этого последствия лекарств становятся непрогнозируемыми.

Есть ситуации, в которых ортодоксальная медицина действительно является незаменимой. Если вы были ранены, пострадали от сердечных приступов или инсульта, то у западной медицины нет альтернативы.

Отводите 7 часов на сон

Ночной сон жизненно важен для хорошего самочувствия. Сколько часов нужно спать? Ответ ученых — 7 часов. В одном исследовании было обнаружено, что у тех людей, которые на сон отводят менее 5 и более 8 часов, риск обзавестись лишним весом гораздо выше. У мужчин в возрасте, которые спят больше или меньше 7 часов, возрастает риск рака легких. В среде женщин наименьший риск смерти характерен именно тем, кто спит 6-7 часов — не больше и не меньше.

По правде говоря, не всем удается легко заснуть. Если это можно сказать и о вас, то советы, предоставленные ниже, могут помочь изменить ситуацию!

• Ужинайте легкой пищей и не ешьте перед отходом ко сну. Кофе пейте не позднее двух часов дня.

• Перед отходом ко сну не смотрите телевизор — выключите его хотя бы за час до сна. Лучше почитайте книгу, желательно философскую или духовную.

• Слушайте успокаивающую музыку, например классическую музыку с приглушенной тональностью или музыку природы, которой свойственен гипнотический эффект.

• Попробуйте успокоить сознание медитируя. Ученые обнаружили, что медитация лучше всего работает в том случае, если ее повторять на протяжении всего дня.

• Позаботьтесь о том, чтобы ваша спальная комната ночью была абсолютно темной.

Выбирайте натуральные продукты

Когда это возможно, ешьте продукты, выращенные в биологических хозяйствах. Да, натуральные продукты более дорогие, и срок их хранения гораздо меньше, однако эти продукты не наполнены пестицидами и консервантами, и вы можете быть уверены, что за свои деньги получите гораздо больше ценных пищевых веществ. Органически выращенное мясо и другие продукты не только содержат значительно больше основных пищевых веществ, чем продукты интенсивного производства, но и в десять тысяч раз больше второстепенных веществ, которые являются не менее важными для здоровья.

Сохраняйте желательный кислотно-щелочный баланс

Многие хронические болезни объясняются неправильным кислотно-щелочным балансом в организме. Проще говоря, рацион, который составляют яйца, орехи, мясные и отдельные цельнозерновые продукты, создает кислую среду в организме, а овощи и фрукты — щелочную.

Несмотря на то, что эта теория объясняет, почему так много людей, чей рацион в избытке содержит протеин, страдает от хронических болезней, нужно брать во внимание и тип обмена веществ — именно он делает продукты щелочными или кислыми. Допуская, что определенные продукты являются щелочными или кислыми, некоторые специалисты по питанию игнорируют факт, что влияние продуктов на организм по большей части зависит от неизменных контрольных устройств, например автономной нервной системы. Именно она регулирует обмен веществ, в том числе метаболизм кислорода.

Ежедневно занимайтесь спортом

Это не означает, что нужно потеть в зале каждый день, но факт остается фактом — движение нужно телу каждый день. Подойдет 20-минутная прогулка быстрым шагом, которая охватывает примерно 100 шагов в минуту. Такой интенсивности хватит, чтобы расшатать тело и немного ускорить работу сердца. Прогулка в среднем темпе (5 км в час) дает почти такой же эффект, как бег, — предотвращает дегенеративные изменения и укрепляет кардиоваскулярную систему. В свою очередь, мощная ходьба (8 и больше км в час) сжигает больше калорий, чем бег на такой же скорости. Еще один плюс — во время ходьбы вы дышите глубоко и тем самым пополняете легкие воздухом. Если ходьба доставляет вам трудности (например, из-за артрита), попробуйте ежедневное плавание.

Откажитесь от бытовой химии

В наших домах хватает загрязнения — их можно назвать настоящими хранилищами токсичных веществ. Разные химические соединения, электромагнитное загрязнение, утечки газа — это только некоторые из вредителей. Краска на стенах и ковры под ногами также продолжают неустанно выделять химию.

Несмотря на то, что полностью избавиться от загрязнения среды трудно, вы можете уменьшить присутствие химических веществ, купив экологические или свободные от химикатов моющие средства, освежители воздуха, средства по уходу за волосами и косметику. Цель одна — уменьшить количество химикатов до разумного предела. Здоровая иммунная система может справиться с определенным количеством токсичных веществ, главное — ее нельзя перегружать.

Не отказывайтесь от жиров

Мы живем в обществе, где продукты с высоким содержанием жира считаются вредными. В основе такого предположения лежит мнение, что высокий уровень холестерина является опасным и вызывает хронические болезни сердца. Однако многие исследования подтверждают следующее — чтобы уровень холестерина считался опасным и вредным для сердца и артерий, он должен быть значительно выше. К тому же было доказано, что жиры необходимы для организма. Они обеспечивают полноценную работу функций мозга. Именно поэтому медикаменты статиновой группы, которые понижают уровень холестерина, часто вызывают нарушения памяти и ухудшают психическое состояние человека, — они чересчур сильно влияют на уровень холестерина. Чем человек старше, тем более важную роль играет уровень холестерина — он кормит наш мозг.

В одном исследовании участвовали пожилые женщины, которые страдали от порока сердца. Выяснилось, что у тех участниц исследования, которые употребляли продукты с высоким уровнем жира, здоровье было лучше, чем у тех, кто соблюдал диету с акцентом на полиненасыщенных жирах и углеводах. К тому же в одном исследовании рака, в котором на протяжении пяти лет анализировали количество жира в рационах 28 098 человек, была замечена следующая тенденция: тех, кто ел продукты с высоким содержанием жиров, не настигала повторная вспышка болезни.

Дышите глубоко

Большая часть из нас дышит не так, как нужно. Мы дышим неглубоко и зачастую через рот. Вдыхать нужно часто и глубоко — захватывая воздух через нос и основательно наполняя легкие кислородом.

Неправильные привычки дыхания могут вызвать астму. Сегодня ученые тщательно проверяют теорию о том, что нарушения дыхания и хрип могут быть связаны с синдромом дефицита внимания и нарушением способности к обучению.

Если вы не дышите нужным образом, вам может помочь метод правильного дыхания Константина Бутейко, а также дыхательные упражнения, которые практикуют в йоге.

Не спешите избавляться от повышенной температуры

В медицине повышенную температуру тела воспринимают как серьезный симптом, который нужно как можно быстрее предотвратить. Несмотря на то, что высокая температура в отдельных случаях может оказаться опасной, в основном она делает больше хорошего, чем плохого: помогает активировать иммунную систему, убивает микробы и вирусы и даже предотвращает рак на ранней стадии. Поэтому, если температура тела повышается, позвольте ей сохраниться на протяжении нескольких дней — пейте много жидкости и отдыхайте в помещении с достаточным количеством свежего воздуха.

Оставьте в прошлом чрезмерное потребление алкоголя и курение

Если вы курите, сейчас же отбросьте эту привычку. Чтобы это сделать, вам поможет техника самогипноза.

Что касается алкоголя, то золотое правило гласит об умеренности. Стакан вина в день, возможно, не сделает ничего плохого, но так же важно несколько дней в неделю отказываться даже от небольшой дозы алкоголя и позволять организму обновляться.

Заботьтесь о своих зубах и деснах

Только сейчас врачи начали осознавать важность здоровья десен и зубов. Многие болезни, особенно неполадки в работе сердца, вызывают нарушения в ротовой полости. Например, воспаленные десна, которые часто кровоточат, могут повлиять на возникновение нарушений и в других местах организма. Также важно отказаться от амальгамных пломб и манипуляций в каналах. Исследователь здоровья и один из самых прогрессивных зубных врачей Вестон Прайс обнаружил тесную связь между зубами и здоровьем внутренних органов. По его мнению, заполнение каналов может спровоцировать систематические аутоиммунные заболевания, например артрит.

Врачи вам, скорее всего, предложат сделать рентген зубов, но оставайтесь зоркими и соглашайтесь только на те манипуляции, без которых невозможно выжить.

Заботьтесь о своем душевном здоровье

Если вы страдаете от хронической депрессии (особенно если используете антидепрессанты), вам нужно стать своеобразным исследователем и выяснить истинные ее причины. Важно, чтобы вы делали это вместе с квалифицированным специалистом по здоровью. Его специальность не столь важна — главное, чтобы он также был уверен, что у хронической депрессии есть биохимическое объяснение.

Мы все время от времени переживаем легкую или среднюю депрессию, однако тяжелая депрессия — это проблема, которая не уходит. В случае серьезной депрессии и тревоги помогают антидепрессанты и антипсихотические медикаменты, однако они не борются с источником депрессии. К тому же, будучи мощными химическими препаратами, медикаменты создают такие же сильные побочные эффекты.

С полной уверенностью можем сказать, что в депрессии можно винить вещества, которые находятся в ближайшем окружении или рационе. Потенциальными причинами могут быть хроническая пищевая аллергия или даже утечка в системе газообеспечения. Депрессию могут вызвать и продукты, и первые, кого нужно подозревать, — это пшеница и молочные продукты. Они чаще всего вызывают пищевую аллергию. Если вы чувствуете себя подавленными после употребления бутерброда или блюда, в состав которого входит пшеница, то этот знак не стоит игнорировать. Это не означает, что в будущем вам нужно будет отказаться от привычного куска хлеба — существует множество других продуктов, которые не содержат пшеницу и глютен. То же самое можно сказать о молочных продуктах.

Депрессию может вызвать и недостаток микроэлементов в организме, поэтому убедитесь, что принимаете достаточное количество витамина В12, С и фолиевой кислоты.

Причина плохого самочувствия также может крыться в химических и токсичных веществах, которые выделяются в окружающей среде: из центральной отопительной системы, средств гигиены, средств по уходу за телом, освежителей воздуха и других. Токсичные вещества, которые попадают в организм из окружающей среды, скапливаются. Иммунная система работает как водный бак, который отлично справляется со своими функциями до момента, когда воды становится слишком много и она выходит за края. Чтобы уменьшить количество химических веществ до уровня, на котором иммунная система способна выводить яды, зачастую хватает всего лишь нескольких изменений в образе жизни.

Еще одна причина хронической депрессии кроется в работе щитовидной железы (она может быть слишком активной или совсем неактивной), и эти нарушения может создать продовольствие и стресс. Такие отклонения предотвратить достаточно легко. В таком случае самолечением заниматься не стоит, лучше найти специалиста, который мыслит похожим образом.

Многие психологические методы, например техника эмоционального расслабления или терапия мыслей, оказались эффективными в лечении депрессии и тревоги. Помочь могут и большие дозы витамина В12.

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