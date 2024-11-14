10 любопытных фактов, послуживших причиной создания известных художественных произведений

Святой Христофор с собачьей головой.
Когда речь заходит об искусстве, большинство людей вспоминают о расцвете какого-либо гения определённого периода, часто забывая, что именно среда формировала стиль и видение мира художника. Ведь на появление произведений искусство может оказывать влияние масса различных факторов, порой не имеющих к нему никакого отношения.
1. Катаракта Моне
Зрение Клода Моне./фото: listverse.com
Клод Моне считается отцом импрессионизма. Все направление было названо в честь показа его картины "Впечатление. Восходящее солнце" (от слова Impression). Импрессионисты ценят и всячески подчеркивают свет и движение в своих работах. Зачастую это может выглядеть как размытые краски на холсте. Некоторые специалисты считают, что подобный размытый стиль мог возникнуть из-за того, что у Моне были проблемы со зрением.
Когда ему было 85 лет, Моне перенес операцию по удалению катаракты. Изучая его картины, ученые обнаружили , что со временем яркие цвета на них постепенно становились мутными.
2. Камера Вермеера
Камеры-обскуры для проецирования изображения./фото: listverse.com
У искусствоведов есть версия, что голландский художник Вермеер использовал какое-то устройство с линзами для создания своих работ. Нет никаких исторических свидетельств относительно подобного, но некоторые историки искусства пришли к выводу , что он использовал камеры-обскуры для проецирования изображения на холсте. Некоторые искажения в его картинах полностью идентичны тем, которые производит объектив.
3. Уродливые средневековые младенцы
Гомункулы./фото: listverse.com
В средневековой живописи доминировали религиозные сюжеты, а самой популярной была тема Иисуса. Что примечательно, многие дети в средневековом искусстве выглядели откровенно жутковато — у них были лица уродливых стариков. Одна из теорий средневековых богословов гласит, что "Иисус должен был родиться с идеальным телом, а его черты не должны были меняться в течение всей жизни".
Эта теория младенца-Иисуса стала известна, как "гомункулярная" (от слова "гомункул" или "маленький человек"). Этот стиль детской живописи умер в эпоху Возрождения, когда люди пожелали видеть реалистичные картины своих собственных детей.
4. Дальтонизм Ван Гога
Винсент Ван Гог и оттенки красного./фото: listverse.com
Немногих живописцев любили так же, как Винсента Ван Гога. Разнообразие его палитры, казалось бы, заставляет показаться абсурдным предположение, что художник был дальтоником. Однако, Кадзунори Асада изучил работы Ван Гога и пришел к выводу, что художник не мог различать красные оттенки.
5. Синий плащ Девы Марии
Афганский ляпис-лазурь./фото: listverse.com
Влияние богословие на искусство широко известно, но и экономика может оказывать влияние на искусство. В картинах эпохи Возрождения Дева Мария почти всегда носила синий плащ. Что стояло за этим стилистическим выбором? Ответ кроется в торговых путях в Афганистан.
У средневековых художников было мало ярких синих пигментов. Этот недостаток был устранен, когда в Европе появилась ляпис-лазурь — синий минерал, который завозили из азиатских гор, а также ультрамарин — пигмент, который делали из него. Но пигмент был очень дорогим и использовался только для изображения самых важных персонажей. Дева Мария как раз попадала в эту когорту. Вот так и стал ее плащ синим.
6. Отпечатки рук в наскальной живописи
Наскальная живопись./фото: listverse.com
Одними из наиболее распространенных мотивов в древних пещерах являются отпечатки рук. Древний художник прикладывал руку к стене и распылял над ней краску, выдувая ее из трубки. Таким образом на стене оставался контурный отпечаток руки. Изучив эти рисунки, ученые смогли определить сколько в древнем мире было левшей и правшей (на основании того, какую руку прикладывали к стене, а какой держали трубку).
7. Египетские профили
Египетское искусство./фото: listverse.com
Египетское искусство известно тем, что людей изображали только в профиль. Можно было бы предположить, что египтяне никогда не смотрели друг другу в глаза. Но статуи доказывают обратное - египтяне изображали человеческое лицо и в анфас. Так почему же на картинах и рельефах используются только профили? Секрет в том, что в египетском искусстве реализм был далеко не на первом месте. Нужно было показать сущность человека, подчеркнуть узнаваемые аспекты предмета или лица. А профиль подходил для этого как нельзя лучше.
8. Ассиметричные тестикулы у статуй
Символическая причина размера./фото: listverse.com
Классические греческие статуи показывали человеческие формы идеализированным образом. Каждая часть тела должна была соответствовать строгой математической гармонии. Чтобы показать это идеальное тело в совершенстве, большинство статуй делали обнажёнными. Это позволяет современным ученым тщательно изучать каждую деталь этого "идеала".
Профессор Крис МакМанус изучал асимметрию яичек древнегреческих статуй. Обычно у этих статуй правое яичко выше и меньше по размеру, а левое ниже и выглядит более крупным. Ученый полагает , что существует символическая причина для этого. Древние считали, что "одно яичко производит детей мужского пола, а другое — женского". Художники могли этим показывать, что у мужчины были только сыновья.
9. Рога Моисея
Библия Вульгата./фото: listverse.com
"Библия Вульгата" или "Общепринятая Библия" - латинский текст, используемый по сей день католической церковью. В переводах всегда есть риск грубых ошибок, но в данном случае ошибка привела к довольно неортодоксальному образу Моисея. В главе 33 Книги Исхода, в "Вульгате" говорится: "И когда Моисей сошел с горы Синай, он держал две скрижали откровения, и он не знал, что его лицо стало рогатым от речей Господа. Аарон и сыны Израилевы, видя лицо Моисея рогатым, боялись приблизиться". Именно поэтому у статуи Микеланджело "Моисей" есть два очень заметных рога на голове. Многие утверждают, что на самом деле автор Исхода имел в виду, что Моисей сошел с горы с сияющим лицом.
10. Святой Христофор с собачьей головой
Святой Христофор./фото: tattoodonkey.com
В восточной православной христианской иконографии в изображении святого Христофора можно заметить что-то необычное. У него... голова собаки. Наиболее вероятной причиной для этого является еще один неправильный перевод. Святой Христофор описывается как Cananeus (т.е. хананит). Вполне возможно, кто-то неправильно понял это как Canineus (собачий).
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