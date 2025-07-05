За что врачи ругали советскую школьную форму 1950-х годов

В 1948 году в Советском Союзе была введена обязательная школьная форма, которая напоминала что-то среднее между военной формой и одеждой гимназистов времен Российской империи. В последствии официальный гардероб ребятни будет неоднократно меняться: в 1962, 1973, 1976 и 1982 годах. Первые серьезные изменения в школьную форму будут внесены в том числе из-за жесткой критики со стороны советских врачей в 1950-е годы.
Школьная форма 1948 года. |Фото: mixyfotos.ru.
В современном обществе отношение к школьной форме неоднозначное. Без особого труда получится найти как сторонников единообразной одежды для детей, так и противников. И хотя в последние десятилетия нравы стали заметно «свободней», нежели в первой половине XX века, не стоит забывать о том, что школьная и университетская форма сохраняется по сей день во многих престижных учебных учреждениях. Однако, вернемся к советской школьной одежде образца 1948 года. Дело в том, что уже в 1950-е годы она подверглась жесткой критике со стороны отечественных врачей.
Школьная форма 1960-х годов. |Фото: mixyfotos.ru.
Так еще в первой половине 1950-х специалистами Института общей и коммунальной гигиены Академии медицинских наук СССР была проведена серия исследований. В одном из них приняло участие 600 детей младшего школьного возраста из числа тех, что носили форму образца 1948 года. По результатам работы советские врачи пришли к ряду интересных и в то же время тревожных выводов. В 1957 году в журнале «Здоровье» вышла статья за авторством врача З.С Лапшиной с развернутой критикой школьной формы с точки зрения гигиены и практичности.
Школьная форма 1970-х. |Фото: Twitter.
Претензии касались в первую очередь материала. Шерстяная одежда не подходила для детей, чей организм быстрее остывал и быстрее перегревался в сравнении со взрослыми. Немало претензий касалось того, что школьная форма в большинстве случаев не подходила по размеру. Особой критике подвергался ремень, который был назван врачами «душителем». Также медики жестко раскритиковали практику ношения детьми двух ремней, что было прямо опасно для здоровья растущего организма. Критиковалось и качество воротников, к которым школьники были вынуждены постоянно пришивать белые подворотнички, как в армии.
Были и другие проблемы в ношении формы. Так, полагалось носить нательное белье, полностью покрывающее всю кожу под одеждой. Однако, в большинстве семей после войны из нательного белья были только обычные трусы и носки, из-за чего шерстяная одежда становилась постоянным источником раздражений и высыпаний на коже ребенка. Дополнительно ситуация осложнялась тем, что во многих семьях школьную форму стирали всего 2-3 раза в год.
1952 год. Школьной формы не густо... ¦Фото: Twitter.
В 1962 году от ремней «душителей», фуражек, металлических пряжек и кокард откажутся. Постепенно улучшится и качестве материалов. А уже 1973 году школьную форму изменят до неузнаваемости. Справедливости ради стоит отметить, что «обязательность» формы 1948 года во многом была на бумаге. После войны большинство советских граждан, особенно из небольших городов не могли позволить себе покупку отдельной школьной формы для ребенка. В деревнях она и вовсе практически не использовалась даже в последующие десятилетия.
Некоторые семьи шили форму на заказ. Это было намного дешевле, кроме того, позволяло подогнать одежду строго под малыша. Однако, и с пошивом на заказ особенно в послевоенные годы были известные проблемы из-за нехватки ткани. Крайне показательной здесь является школьная фотография от 1952 года одного из интернет-пользователей (некто Нестор Петрович), сделанная в Старой Руссе. Как можно самостоятельно убедиться, ни одного ребенка в школьной форме на ней нет в принципе.
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