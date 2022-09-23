Темные тайны Османской империи

В течение почти четырех сотен лет Оттоманская империя доминировала на всей территории Юго-Восточной Европы, Турции и Ближнего Востока. Основанная отважными племенами тюрков, империя в какой-то момент начала разваливаться из-за ненасытности и недальновидности своих правителей. Долгое время эта страна существовала в весьма любопытном состоянии функциональной дисфункции, где как в мутной воде скрывались темные тайны государственных дел.









Геноцид армян

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