Темные тайны Османской империи

В течение почти четырех сотен лет Оттоманская империя доминировала на всей территории Юго-Восточной Европы, Турции и Ближнего Востока. Основанная отважными племенами тюрков, империя в какой-то момент начала разваливаться из-за ненасытности и недальновидности своих правителей. Долгое время эта страна существовала в весьма любопытном состоянии функциональной дисфункции, где как в мутной воде скрывались темные тайны государственных дел.
Геноцид армян
В целом, Османская империя была довольно терпима к инаковерцам. Сильному государству не требовалось никаких доказательств своей силы. Проблемы начались одновременно с проблемами в стране. К 19-ому веку массовые казни стали все более и более распространенным явлением. Ужас достиг апогея в 1915 году, когда был организован геноцид всего армянского населения. В этой мрачной резне погибло 1,5 миллиона человек. Турция до сих пор отказывается полностью признать это событие.
Янычары
Эта традиция была очень распространена на заре становления Оттоманской империи. Специально обученные люди со всей страны собирали насильно молодых мальчиков, чтобы передать их на службу стране. Жители Греции и Балкан вынужденно отдавали своих отпрысков — тех вели в Стамбул, где самых сильных превращали в мусульман и заставляли поступать на военную службу. Корпус янычар давал отличную возможность возвыситься — и такую же отличную возможность погибнуть во время суровых испытаний. Традиция сгинула примерно в 18 веке, когда служба янычаров превратилась в наследственную.
Казни
Османская власть полностью распоряжалась жизнью и смертью своих подданных. Главный суд, расположенный во дворце Топкапы, являл собой ужасающее место. Здесь были построены специальные колонны, где выставлялись головы казненных и специальный фонтан, предназначенный исключительно для палачей — здесь они мыли руки. Удивительно, но в роли заплечных дел мастеров часто выступали обычные садоводы, разделявшие свое время между созиданием искуснейших букетов и практикой с топором. Чаще всего провинившимся просто отрубали голову, однако кровь членов королевской семьи проливать было нельзя. Главным садовником всегда назначался крупный мускулистый мужчина, способный задушить человека голыми руками.
Клетки
Политика братоубийства никогда не пользовалась большой популярностью ни у народа, ни у духовенства. Но что же делать с членами королевской фамилии, которые могли бы устроить переворот? Принцы Османской империи могли провести всю жизнь в специальных тюрьмах, Kafes. Заключение было роскошным, но клетка есть клетка. Высокорожденные господа сходили с ума от скуки, спивались и заканчивали жизнь самоубийством.
Бунты
Несмотря на то, что великий визирь был особой чуть ниже султана (формально), ими часто пользовались как расходными фигурами. По сути, султан отдавал своего советника на растерзание толпе каждый раз, как назревала опасность бунта. Селим I имел за свою жизнь столько визирей, что просто не мог запомнить их имен. Британский посол XVIII века заметил: быть визирем в Османской империи опаснее, чем быть солдатом арьергарда армии.
Рабство
Вплоть до XIX века рабство в Османской империи было довольно ограничено. Большинство рабов были из Африки и Кавказа (особенно ценились чрезмерно услужливые и, в то же время, храбрые адыги). Русские, украинцы и даже поляки — все, кроме мусульман, которых нельзя было поработить юридически. Однако, ослабевшая империя уже не могла обеспечить себе необходимый приток рабочей силы. Исповедующие ислам также стали порабощаться, с известными оговорками, разумеется. Османская система была очень жестока. Сотни тысяч людей гибли в набегах и работали на полях до смерти. Это даже не упоминая весьма распространенный ритуал кастрации: считалось, что евнухи менее склонны к бунту. Известный историк, Менер Льюис, в одной из своих работ указывал на миллионы импортированных их Африки рабов — а ведь в современной Турции совсем немного осталось людей африканского происхождения. Один этот факт уже повествует об ужасных традициях османского рабства.
Гарем
Многие считают гаремы своеобразной необходимостью образа восточной жизни. Мужчины, дескать, брали в гарем женщин, чтобы заботиться о них. Может быть, изначально все так и было — но только не во времена расцвета Османской империи. Императорский гарем при дворце Топкапы насчитывал две тысячи порабощенных женщин. Некоторые из них никогда не видели окружающего мира. Посмотреть на женщин султана можно было ценой своей жизни: евнухи ревностно охраняли «самое ценное место империи». Примерно такое же положение сохранялось и для менее знатных лиц государства, предпочитавших собирать собственные гаремы. В целом, положение женщины в ту пору нельзя было назвать завидным.
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