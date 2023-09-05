20 знаменитостей, которым запрещали въезд в разные страны

Среди знаменитостей полно таких, которым по тем или иным причинам запрещён въезд в различные страны. Чаще всего так получается из-за проблем с законом самих артистов, иногда и-за их политических взглядов, а порой так и вовсе по совсем уж необычным предлогам. В этом списке 20 наших и зарубежных знаменитостей, которым в разное время запрещали въезд в некоторые страны.









Крис Браун.

Брэд Питт.

Леди Гага.

Майли Сайрус.

Григорий Лепс.

Алек Болдуин.

Пэрис Хилтон.

Марта Стюарт.

Михаил Пореченков.

Снуп Догг.

Бейонсе

Jay-Z.

50 Cent.

«Океан Ельзи».

Bloodhound Gang.

Beatles.

Иосиф Кобзон.

Akon.

Селена Гомес.

Михаил Задорнов.