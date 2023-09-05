20 знаменитостей, которым запрещали въезд в разные страны

Среди знаменитостей полно таких, которым по тем или иным причинам запрещён въезд в различные страны. Чаще всего так получается из-за проблем с законом самих артистов, иногда и-за их политических взглядов, а порой так и вовсе по совсем уж необычным предлогам. В этом списке 20 наших и зарубежных знаменитостей, которым в разное время запрещали въезд в некоторые страны.
Крис Браун.
В 2009 году американского певца и актёра Криса Брауна не пустили в Великобританию, развернув буквально на границе. А всё из-за проблем с законом, которые у Брауна начались после того, как он избил свою подружку Рианну, с которой они тогда встречались. Крис нанёс девушке телесные повреждения, а после сбежал с места преступления. Правда потом сам явился в участок, где и был арестован. Суд приговорил Брауна к пяти годам заключения условно и 180 дням общественно-полезных работ. Тогда из-за невозможности попасть в Великобританию, Брауну пришлось отменить четыре больших концерта. Похоже, эта история ещё долго будет преследовать молодого исполнителя, потому что в 2015 году на тех же основаниях ему запретили въезд в Канаду. В Торонто и Монреале также пришлось отменить выступления.
Брэд Питт.
В 1997 году американскому актёру Бреду Питту был категорически запрещён въезд в Китай после его роли в фильме «Семь лет в Тибете». Руководство китайской коммунистической партии сочло большим оскорблением то, что Питт показал в фильме и навсегда запретили ему въезд в страну. Однако стоит полагать, что со временем страсти улеглись и сердца китайских начальников смягчились. Потому что 17 лет спустя, в 2014 году Питт сопровождал свою жену Анджелину во время поездки в Шанхай, когда она отправилась туда на премьеру фильма «Малефисента».
Леди Гага.
Леди Гага, бесспорно, одна из самых экстравагантных артисток современности. Кому-то нравится её эпатажный стиль, а кого-то от него буквально бросает в дрожь. В частности индонезийский «Фронт защитников ислама» объявил Гагу самым настоящим «посланником дьявола» и запретил ей выступать в Джакарте. Запрет поддержали и многие другие религиозные группы Индонезии. В ходе переговоров власти пообещали разрешить певице выступить, если она оденется в подобающую одежду, которая будет закрывать её с головы до ног. Но менеджеры от такой идеи отказались, а впоследствии решили, что её тур в Индонезии будет небезопасен для певицы и по этой причине все выступления отменили.
Майли Сайрус.
Некогда скромная домашняя девочка, которая играла в семейном телесериале «Ханна Монтана», в 2009-м вдруг резко сменила имидж и стала настоящей оторвой. Тогда же ей запретили въезд в Китай после того, как она опубликовала фото, на котором вместе с несколькими приятелями шутливо кривляются, изображая из себя китайцев. А ещё в 2014 году Майли Сайрус запретили въезд в Доминиканскую Республику, мотивируя это тем, что она «не соблюдает нормы морали и обычаи». Тем не менее, сама Майли, даже после запрета въезда не перестала финансировать фонд The Happy Hippie Foundation, который занимается проблемами бездомной молодёжи в Доминиканской Республике.
Григорий Лепс.
В 2014 году Министерство Финансов США публично обвинило Григория Лепса в связях с русской мафией. По их словам, музыкант имел тесное сотрудничество некоей преступной организацией под названием «Братский круг». Внесение Лепса в чёрный список означало не только запрет на въезд в США, всем американским гражданам было запрещено заключать с ним сделки, а его собственные активы в США были заморожены. Впрочем, судя по всему, самого музыканта это совершенно не расстроило: он неоднократно шутил по этому поводу, а впоследствии даже назвал свой один из своих альбомов «Гангстер №1».
Алек Болдуин.
Всего одна неосторожна сказанная фраза, произнесённая Алеком Болдуином в эфире национального телевидения, обернулась не только практически международным скандалом, но и пожизненным запретом для него на посещение Филиппин. Более того, Филиппинские политики в порыве эмоций пообещали покалечить кинозвезду если только нога его ступит на их землю. А всё дело в том, что во время эфира программы «The late show» с Дэвидом Леттерманом, на вопрос о том, не собирается ли он ещё заводить детей, Болдуин ответил: «Да, я даже подумываю том, чтобы заказать себе по почте невесту из Филиппин. Ну или из России». Естественно, после разгоревшегося скандала, Болдуину пришлось приносить официальные извинения, но въезд на Филиппины для него так и остался закрытым.
Пэрис Хилтон.
В 2010 году у американской светской львицы Пэрис Хилтон были серьёзные проблемы с законом: суд Лас-Вегаса приговорил её к году условно за хранение кокаина. Именно это и стало причиной того, то в сентябре 2010, когда Пэрис прилетела в Японию для продвижении линейки дамских сумок вместе со своей сестрой Ники, её прямо на паспортном контроле развернули обратно. Всё дело в строгих японских законах, согласно которым, в страну запрещён въезд людям, находящимся под следствием или осуждённым на своей родине.
Марта Стюарт.
Марта Стюарт — известная американская телеведущая и писательница, которая обрели широкую известность, благодаря советам по домоводству. В 2003-м году эта «образцовая домохозяйка» оказалась вовлечена в громкое судебное разбирательство: её обвиняли в крупных финансовых махинациях и попытке уничтожения улик. Госпоже Стюарт грозило до двадцати лет тюрьмы. Однако, по всей видимости, её адвокаты очень хорошо постарались, потому что в результате телеведущая получила пять месяцев тюрьмы и предписание выплатить штраф в размере $30 тысяч. Но, проблемы с законом всё таки сыграли свою роль. В 2008 году Великобритания, сославшись на эти судебные тяжбы, запретила Марте Стюарт въезд на свою территорию.
Михаил Пореченков.
В 2014 году много шума в интернете произвело видео, на котором актёр практикуется в стрельбе из крупнокалиберного пулемёта на позициях сторонников ДНР. Такой поступок Михаила вызвал бурю негодования как в интернете, так и вне его. Ситуации не помогли даже официальные объяснения актёра, в которых он говорил, что стрелял совершенно не в сторону украинских силовиков, более того, патроны в пулемёте были холостыми, а сами кадры — постановочными. Украина не только запретила въезд Пореченкову, глава МВД страны Арсен Аваков возбудил в отношении актёра уголовное дело, приравняв его к участникам незаконных вооружённых формирований.
Снуп Догг.
В общем-то для тех, кто знает, кто такой Снуп Догг, совсем не нужно объяснять, почему многие страны запрещали ему въезд, выдворяли со своей территории, или даже арестовывали прямо в аэропорту, как это случилось в Норвегии. Причина в пристрастии музыканта к Марихуане. В 2012 году Снуп Догг был задержан полицией аэропорта города Кристиансанн. При нём тогда обнаружили 8 граммов марихуаны и крупную сумму денег, что по норвежским законам запрещено. Тогда рэперу на два года запретили въезд в Норвегию.
Бейонсе
В 2007 году Бейонсе пришлось отменить выступления в Малайзии после того, как местная партия исламистов обвинила её в непристойном поведении на сцене. Менеджеры певицы вели долгие переговоры с властями, в ходе которых те выдвинули ряд условий, при соблюдении которых концерты всё-таки могли состояться. В частности, Бейонсе надлежало быть одетой в такую одежду, которая закрывала бы её тело от плеч до колен, а также отказаться от танцев на сцене. Певице предлагали просто стоять около микрофона и петь — ничего больше. Договориться в итоге так и не удалось и все концерты просто отменили.
Jay-Z.
В 2003 году концерт рэппера Jay-Z так и не удалось согласовать с властями Китая, в результате чего музыканту запретили приезжать в страну. Причину, по которой это произошло, власти объяснили так: «Некоторые из песен Jay-Z содержат слишком много вульгарной лирики, а также насилия и грубости».
50 Cent.
Канадским властям тоже не понравились тексты песен 50 Cent. Чиновники посчитали, что в них слишком много пропаганды насилия и жителям их страны такое слушать незачем. Немаловажную роль сыграли и проблемы с законом самого исполнителя, канадцы очень кстати вспомнили о его судимостях. Ну а точку в деле поставил инцидент, случившийся в 2003 году, когда на концерте 50 Cent в Торонто был застрелен мужчина.
«Океан Ельзи».
Лидер украинской рок-группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук известен своей активной гражданской позицией. В 2004-м он был активным участником «оранжевой революции», в 2007-м стал народным депутатом, а в 2013-м активно поддерживал Евромайдан. Всё это в результате привело к тому, что с лёгкой руки некоторых российских депутатов, концерты группы «Океан Ельзи» в России были отменены в 2014-м году. При этом никакого официального запрета на въезд или концертную деятельность на территории нашей страны у группы нет, но тем не менее нет и самих концертов.
Bloodhound Gang.
Большим скандалом обернулся один из концертов группы Bloodhound Gang в Одессе. Во время выступления басист группы Джаред Хасселхофф со словами «Только не говорите об этом Путину» засунул российский флаг в трусы, вытащил его и бросил публике. Естественно российскую общественность такая выходка крайне возмутила и аргумент, что музыканты всегда так делают, в том числе и с родным американским флагом, уже никого не волновал. На группу завели уголовное дело по статье за «Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ», запретили на пять лет въезд в страну, а также убрали абсолютно все их песни и клипы из эфиров радиостанций и телеканалов.
Beatles.
В 1996 году музыканты группы Beatles, сами того не подозревая, очень оскорбили первую леди Филиппин. Всё дело в том, что во время нахождения в этой стране, они были приглашены на завтрак в Президентский дворец. Но не привыкшие к официальным встречам такого уровня, музыканты вежливо отказались. Но этот отказ буквально привёл в ярость первую леди, после чего группа вынуждена была в срочном порядке покинуть страну.
Иосиф Кобзон.
В 2014 году сразу нескольким российским звёздам эстрады в том числе Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову был запрещён въезд в Латвию. Случилось это всего за несколько дней до того, как все эти музыканты должны были принимать участие в музыкальном фестивале «Новая волна» в Юрмале. Объясняя причины попадания наших артистов в чёрный список глава МИДа Латвии заявил, что эти люди «поддерживали присоединение Крыма к России и неоднократно уничижительно отзывались о действиях Украины». Кстати, сам Иосиф Кобзон в 2003 году уже оказывался под запретом в Латвии. Тогда ему на год запретили въезд в страну с формулировкой «угроза государственной безопасности и общественному порядку».
Akon.
Звезда музыки ситиля R’N’B, Akon, был лишён права на въезд в Шри-Ланку. А всё из-за того, что в одном из клипов исполнителя, толпа девушек в купальниках веселилась в бассейне на фоне статут Будды. Местные религиозные группы восприняли это как оскорбление и даже вышли на демонстрации протеста. Музыкант поспешил оправдаться, что ничего не знал об этой статуи, но было уже поздно. Въезд в страну для него был уже закрыт.
Селена Гомес.
В 2013 году Селена Гомес была вынуждена отменить запланированные в России выступления, потому как ей попросту не удалось получить визу. Официальной причина отказа назвали ужесточение российских требований к иностранным артистам для получения краткосрочной рабочей визы. Однако по слухам власти запретили Селене Гомес въезд потому что опасались, что во время шоу певица будет выступать в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, как это делали Мадонна и Леди Гага.
Михаил Задорнов.
Российскому сатирику Михаилу Задорнову не привыкать быть где бы то ни было персоной нон-грата. Несколько лет назад его не пускали в Египет, пытались лишить литовской визы, а американскую визу он и вовсе собственноручно перечеркнул в паспорте прямо на глазах у многомиллионной телеаудитории. В начале 2014 года Задорнову запретила въезд на свою территорию и Украина. Виной всему, естественно, весьма эмоциональные высказывания артиста о странах и нациях во время своих выступлений.
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