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Как собирают мозаику

Как собирают мозаику

Вы когда-нибудь задумывались о том как собирают мозаику? Как из сотен и тысяч камушков разного цвета получается цельное художественное полотно? У меня были умозрительные представления на этот счет, но в реальности всё оказалось совсем иначе. В этом посте я покажу иорданскую технологию, и еще расскажу как инкрустируют деревом…

Как собирают мозаику

Раньше, видя мозаику, я думал, что художники наклеивали камешки на стену по эскизу. Оказалось, все совсем не так. Во-первых, мозаика собирается с изнанки. На листе бумаги или ткани рисуется контур, по которому начинают выкладывать кусочки:

Как собирают мозаику

Во-вторых, элементы мозаики вырезаются заранее. Их не подбирают по форме, как пазлы. Изначально у мастера есть длинные палочки из камня:

Как собирают мозаику

Во время работы он нарезает их кусочками нужной формы и размера:

Как собирают мозаику

Затем каждый кусочек аккуратно кладет пинцетом к соседнему:

Как собирают мозаику

Как собирают мозаику

Почему мозаика собирается с изнанки? Все очень просто. Поскольку камешки разной формы, поверхность выходит неровная. С этой стороны рисунок заливают скрепляющим составом:

Как собирают мозаику

Зато с другой стороны она получается идеально гладкая:

Как собирают мозаику

Куда проще выполнить подделку под мозаику. Здесь тупо берется глиняное покрытие с рисунком и вырезаются «кусочки». После того как глина обрабатывается в печи, её практически не отличить от настоящей мозаики:

Как собирают мозаику

Еще как-то выкалывают «пиксельные» рисунки на яйцах. Технологию, к сожалению, не раскрыли:

Как собирают мозаику

Теперь про то как делают инкрустацию:

Как собирают мозаику

Первоначально элемент выглядит так. Палочки из дерева разных пород собираются вместе:

Как собирают мозаику

Иногда элементы очень маленького размера:

Как собирают мозаику

Как собирают мозаику

Из палочек собирается деревянный «пирог». Когда он склеивается, с него просто срезают слой за слоем, который наклеивают куда нужно:

Как собирают мозаику

Например, на спинку стула:

Как собирают мозаику

Как собирают мозаику

Все это покрывается лаком и выглядит очень гладко:

Как собирают мозаику

Ассортимент готовой продукции. По традиции арабского (и не только) мира, площадь мастерской занимает десять квадратных метров, в то время как магазин – все сто! Stay Tuned!

Как собирают мозаику

 

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