Предметы декора, которые будут украшать интерьер не только в 2025 году, но и потом

Каждый год приносит в дизайн интерьеров новые тренды, но лишь вам решать, будете ли вы идти на поводу у моды и внедрять их в обстановку своей квартиры. Если хотите идти в ногу со временем, мы делимся списком актуальных декоративных элементов, которые станут настоящим украшением вашей квартиры не только в 2025 году, но и потом.

1. Настольные лампы

2. Комнатные растения

3. Круглые картины и постеры

4. Изделия из дерева

5. Стеклянные вазы

6. Керамика ручной работы

8. Фигурные полки

9. Винтажные изделия

Они не только модные, но и красивые, поэтому обязательно берите на заметку.Выбирайте настольную лампу, подходящую вам по стилюКогда-то настольные лампы использовали исключительно по прямому назначению, и никто даже не думал, что они могут стать полноценным элементом декорирования интерьер. Однако сейчас все изменилось – осветительный прибор все чаще стал присутствовать в квартирах именно для украшения. Советуем пойти этим же путем и подобрать для своего интерьера наиболее подходящую модель. В тренде цветные пластиковые изделия, а также металлические «грибы» в ретростиле. Если лампа небольшая, выделите ей место на столе или подоконнике, чтобы она привлекала внимание, а если крупная – поставьте на пол либо небольшую подставку – будет выполнять роль торшера.Растения можно расположить в любой комнатеЭто то, что никогда не выходит из моды. Преимущества комнатных растений можно перечислять вечно: они очищают воздух, улучшают микроклимат, украшают интерьер, делают его более уютным и свежим, дают ощущение единения с природой. И это далеко не весь список. Цветы как нельзя лучше вписываются в тенденцию к созданию расслабляющей, умиротворяющей обстановки, которая так важна после тяжелого рабочего дня.Небольшое растение украсит полку, прикроватную тумбу, журнальный столик (на подоконник можете вообще не ставить), а крупный цветок прекрасно впишется в угол комнаты или же найдет свое место рядом с диваном. Если переживаете, что не сможете ухаживать за комнатными цветами должным образом, выбирайте неприхотливые варианты, которые не нуждаются в постоянном поливе и хорошо себя чувствуют в тени.На заметку: Комнатные растения могут присутствовать даже в ванной. Создайте здесь крохотный оазис – залог расслабляющей и умиротворяющей атмосферы. Отличный вариант – установить живую стену с растениями, которые любят влажность. В первую очередь, это папоротники и монстеры, но можно также найти и другие варианты. После такого апгрейда ванной комнаты, эффект спа в домашней обстановке обеспечен.Тематика картин может быть разнойТрадиционные картины и постеры квадратной и прямоугольной формы – это уже моветон. Да, они все еще присутствуют в декоре, однако больше, как привычка, нежели стильное решение. Если вы хотите добавить в интерьер модную изюминку и сделать его современным, отдавайте предпочтение круглым и овальным рамам. Они смотрятся необычно и задают настроение. Особенно эффектно такой прием смотрится в квартире, где преобладают четкие линии, поэтому любители классики – берите на заметку.Деревянные фигурки и подносы сделают интерьер ближе к природеЛюбовь к натуральным материалам, особенно дереву – вечна. Еще бы, ведь оно такое уютное и красивое, на него сразу обращаешь внимание и не можешь отвести взгляд. Актуальными являются подносы, блюда, фигурки, разделочные доски, подставки под горячее из натурального дерева, а также максимально естественные украшения, будто созданные самой природой. Например, маленькие коряги или обработанные спилы, которые можно использоваться в качестве составляющей декоративной композиции. Обратите внимание, что деревянные изделия лучше всего смотрятся в компании комнатных растений, керамики, текстиля из хлопка или льна, плетеных вещей и пр.Стеклянные вазы могут быть цветными или рельефнымиПожалуй, одним из самых универсальных предметов декора является ваза. Это то, что должно быть в каждой квартире, и желательно в нескольких экземплярах, ведь никогда не знаешь, когда букеты цветов ворвутся в нашу жизнь. В прошлых сезонах в моде были цветные модели, а сейчас на пике популярности прозрачные стеклянные вазы. Однако они не обязательно должны быть классическими – дизайнеры дополняют свои проекты изделиями из тонированного стекла, а также с рифленой поверхностью или необычной формы. Разнообразие ваз впечатляет – от классики до минимализма – поэтому вы без труда сможете найти именно ту, которая лучше всего впишется в ваш интерьер.Керамическая посуда и вазы – прекрасные элементы декораКстати, о керамике. Это еще один популярный вариант декора, который обязательно должен присутствовать в вашей квартире. Лучше выбрать изделие ручной работы – они сейчас особенно ценятся. Такие вещи не только стильно выглядят, но также сохраняют естественные несовершенства. Это очень актуально с учетом того, что в интерьере сейчас главенствует тренд на природный дизайн. Что касается дешевых статуэток и вазочек из масс-маркетов, то их смело можно отправить в мусорное ведро – украсить интерьер они точно не смогут, а вот удешевить – легко.7. Картины без рамыОтсутствие рамы делает картины более интереснымиСегодня мы уже упоминали картины и говорили о том, что очень трендово смотрятся круглые и овальные рамки. Но ведь можно обойтись и вообще без них. Это необычно, интересно, стильно и отлично вписывается в любой интерьер. Кроме того, отсутствие рам – прекрасный способ сбавить градус серьезности, добавить в обстановку легкости. Если такой вариант вам не подходит, кажется слишком простым или просто не вписывается в интерьер, предлагаем разместить полотна на рельефных поверхностях, чтобы получилась оригинальная композиция, или обрамить их молдингами.Выбирайте более классические или оригинальные вариантыТак же сильно, как изделия из натуральных материалов, сейчас популярен функциональный декор. Взять, к примеру, обычные полки, на которых вы храните книги или банки с крупами. Вместо стандартных прямоугольных моделей можно повесить фигурные, и вот уже стандартные полки стали украшением интерьера. Чтобы усилить эффект, не ограничивайтесь одной полкой, а создайте композицию из нескольких штук. С цветовой гаммой также можно поиграть – вместо классических черных и белых выбирайте цветные, в тон интерьера. Для вдохновения взгляните на фото – для квартиры, оформленной в зеленых оттенках, выбрали такие же по цвету полки, и они прекрасно вписались в обстановку, стали акцентом.Винтаж снова в модеСпорить с этим уже нет никакого смысла, остается только принять данный факт – винтаж снова в моде. Любопытно, что он привлекает внимание не только фанатов ретро, но и современных дизайнеров, которые находят в нем вдохновение. Мода на винтаж гармонично сочетает в себе элементы прошлого и новые, современные тенденции. Поэтому если вы добавите такой декор в свой интерьер, то сможете с легкостью создать свой персональный стиль, сделав ставку на индивидуальность.Отличный вариант добавить ретро в обстановку квартиры – отреставрировать старые предметы мебели. Покраска, перетяжка, замена фурнитуры и других деталей – это все актуально. Нужно лишь найти вдохновение, включить фантазию и вы с легкостью сможете вдохнуть новую жизнь в старинные вещи.Не менее актуальными являются ткани с винтажными принтами и текстурами. Чтобы расставить в интерьере интересные акценты, сделать атмосферу теплой, уютной и комфортной, достаточно использовать шторы, ковры и подушки с узорами в стиле ретро. Вы удивитесь, насколько сильно они преобразят обстановку квартиры.