Как нижнее бельё стало вечерним платьем

Платье комбинация
Сегодня платье-комбинация стало неотъемлемой частью гардероба множества модниц. Эта удивительно универсальная вещь подходит для любого времени года и может быть использована как в повседневном, так и в вечернем образе. Но откуда оно появилось? Одна из самых интересных трансформаций в мире моды – это превращение нижнего белья в самостоятельную одежду. В девятнадцатом веке предшественником современного платья-комбинации называли одежду, которую носили под верхним платьем и над нижним бельем. Это была удобная юбка, дополнявшая сорочку или корсет. Позднее нашли способ соединить ее с верхом, и так появилось платье без рукавов. Эти два элемента соединились и привели к созданию слова «комбинация».
Появилась она в тридцатых годах. В это время дизайнеры представили женщинам возможность отказаться от жестких корсетов в пользу более комфортных и грациозных моделей, соответствующих их фигуре. Так возникла потребность в белье, способном скрыть швы трусиков и бюстгальтеров, обеспечивая гладкое и свободное подогнутие верхней одежды.
Она создавала впечатление отсутствия дополнительного нижнего белья, что придавало образу женщины сексуальность. Со временем комбинация стала важным элементом женского гардероба.
Платье комбинация в 30-ых годах /Фото:shode.ru
Особую роль в истории комбинации сыграла известная Голливудская звезда и икона стиля - Джин Харлоу. В 1931 году она в первый раз появилась в изящном платье-комбинации на тонких бретельках в фильме «Общественный враг», что обратило много внимания ге ее образ, и заслуженно принесло ей статус символа сексуальности своей эпохи.
Комбинации под платьем были популярны до семидесятых годов прошлого века, но даже сейчас можно увидеть сорочки в коллекциях известных брендов, которые продолжают носить под платьем, чтобы избежать его прилипания к телу, особенно в жаркую погоду.
Комбинация под платье /Фото:mugmoda.ru
Каким же образом нижнее белье превратилось в самостоятельную одежду? За это можно благодарить модельеров, стремившихся создавать красивые и стильные комбинации. Они добавляли в них чашечки для груди, позволившее отказаться от использования бюстгальтера, а позже начали экспериментировать с различными тканями.
Вначале они были сшиты из хлопка и шелка. Однако в первой половине прошлого века химик Уоллес Каротерс запатентовал нейлон, и дизайнеры сразу воспользовались им. Получившиеся комбинации не только стали красивыми и яркими, но и исключили проблему складок, поскольку нейлон не требует глажки. Вскоре платья-комбинации стали настоящим хитом, когда знаменитости стали носить их на светских мероприятиях.
Шелковые комбинации /Фото:vdresse.ru
Однако, история платья-комбинации начинается задолго до нашего времени. В восемнадцатом веке Мария-Антуанетта внедрила в общество моду на простые тканевые платья, которые напоминали нижнюю рубашку. Она сама предпочитала такой стиль одежды для своих прогулок, и это стало популярным среди других женщин. Еще одной представительницей дерзкой и необычной моды стала герцогиня Девонширская Джорджиана Кавендиш. Она начала носить нижнее белье как повседневную одежду, что было смелым шагом для того времени. Публика была возмущена, так как такой наряд неизбежно привлекал внимание. Однако вскоре все француженки, включая королеву, стали подражать им.
Мария-Антуанетта в комбинации /Фото:dzen.ru
В прошлом веке Мэрилин Монро, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Катрин Денев, великолепные красавицы, предпочитали нежное кружево и оттенки молочного цвета. В фильме «Великий Гэтсби» Миа Фэрроу появилась в уникальном платье-комбинации, напоминающем чешуйчатый наряд русалки с асимметричным низом. Этот наряд сочетал в себе простоту и сексуальность, а также изысканное цветовое решение, что до сих пор делает его культовым открытием восьмидесятых.
В тех же семидесятых на экранах кинотеатров появились такие фильмы: «Крестный отец» и «Казино», и платье-комбинация превратилось в символ образа подружки-гангстера.
Платье комбинация из фильма /Фото:Pinterest
В девяностых платья-комбинации стали очень популярными и символом моды, благодаря дизайнерам Нелмуту Лангу и Кельвину Кляйну, возродившими их в гранжевом стиле. Эта тенденция быстро стала нормой в мире моды, и сегодняшние дизайнеры активно включают эти платья в коллекции.
Кейт Мосс была самым популярным фанатом платьев-комбинаций и полностью соответствовала их дерзкому характеру. Она стала иконой стиля девяностых. В 93 она появилась на мероприятии «Lооk оf thе Yеаr» в полностью прозрачном платье такого стиля. Однако она не была единственной, выбиравшей смелые образы.
Кейт Мосс в прозрачном платье комбинации /Фото:dressya.ru
Противоположностью Кейт можно считать Принцессу Диану. В отличие от неё, Диана предпочитала носить платья-комбинации, особенно в те моменты, когда хотела выразить свои эмоции. Одним из ярких примеров было ее появление на балу Метрополитен-музея в 96 г., где она предпочла платье от Diоr.
Легендарный наряд Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения премии «Оскар» в 1996 г. навсегда останется в памяти. В этот вечер актриса появилась в прозрачной ночнушке, и мир попал в восторг. Природный макияж, простая прическа и минимум украшений - этот образ стал символом десятилетия в мире моды и часто использовался журналами моды.
Гвинет Пэлтроу в платье комбинации /Фото:fishki.net
Такое платье-комбинация было популярно даже в качестве свадебного наряда. Кэролин Бессетт-Кеннеди установила тренд на свадебный минимализм, выбрав на свою свадьбу короткое, но роскошное платье от Nаrсisо Rоdriguеz.
Одной из главных причин, почему платье-комбинация стало столь популярно, является его универсальность. Оно подходит для любой фигуры и размера, а также прекрасно сочетается с другой одеждой. Например, его можно носить под блейзером или кардиганом, создавая стильный и элегантный образ для офиса. Отличительной чертой этого платья является его легкость и комфорт, что делает его идеальным выбором в жаркое лето.
Платье в красном цвете /Фото:platya-tut.ru
А зимой оно может быть носимо и с толстым свитером и ботфортами, создавая стильный лук для холодной погоды, а также с туфлями на каблуке и броскими украшениями для создания яркого образа на вечеринку.
Также платье-комбинацию можно носить с футболкой под одетой под него. Либо, сочетая, кажется, несоветуемые фактуры с тяжелой кожаной курткой. Чуть смягчит образ хорошо подобранный пиджак и босоножки.
Но и в целом, само по себе платье-комбинацию можно надевать без каких-то дополнений, хотя, все дизайнеры учат, что в моде многословность и так вещи выглядят более ярко и интересно.
Платье со свитером /Фото:modnaya-krasivaya.ru
Благодаря своей изящной простоте, платье-комбинация стало объектом культа элегантности и шарма. Оно приобрело статус иконической вещи, которая никогда не выйдет из моды. Каждый сезон дизайнеры предлагают свои интерпретации этого великолепного платья, добавляя новые детали и материалы, сохраняя его актуальность и востребованность.
Современные модели платьев-комбинаций редко напоминают бельевое платье или одежду для сна. Недавно Симон Жакмю представил серое платье с сложной драпировкой, напоминающее неглиже тридцатых. Марк Джейкобс соединял плотную шерсть с непривычными комбинациями, лишенными стандартной сексуальности. Платья от бренда Прада были преобразованы в более спортивный вид путем добавления элементов стиля аthlеisurе. В то же время, Донателла Версаче оригинально использовала элементы деконструкции, чтобы идеально соответствовать платью-комбинации.
Платье комбинация от Марка Джейкобса /Фото:internetteders.com
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