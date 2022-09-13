7 крутых осенних образов для женщин из тех вещей, которые уже есть в гардеробе

Образ 1: С акцентным пиджаком

Яркий пиджак станет отличным акцентом в образе

Образ 2: С цветочным платьем ниже колена

Платье смело можно сочетать с джинсами или свитером

Образ 3: С белой рубашкой

Белая рубашка одинаково хорошо сочетается со всем

Образ 4: С худи или толстовкой

Худи прекрасно вписывается и в деловой, и в романтичный стиль

Образ 5: Со свитшотом

Свитшоты с надписями лучше носить с однотонными вещами

Образ 6: С брюками в стиле кэжуал

Варианты повседневного и классического образов

Образ 7: С водолазкой

Водолазка отлично смотрится и с джинсами, и с брюками