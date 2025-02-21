На Бали построили эко-курорт, гостевые домики которого напоминают перевернутые скворечники

Эко-курорты в лесной глуши становятся популярным туристическим направлением среди любителей активного отдыха и максимального отрешения от цивилизации. Чтобы привлечь как можно больше отдыхающих, отельеры все чаще прибегают к услугам креативных архитекторов, умеющих нестандартно мыслить и создавать удивительные объекты.
Среди живописной природы острова Бали построили эко-курорт Birdhouses resort, гостевые домики которого напоминают перевернутые скворечники (Индонезия). | Фото: caddownloadweb.com.
В тропическом лесу Бали, недалеко от деревеньки Мас (Индонезия) группа энтузиастов, среди которых был и архитектор Алексис Дорнье (Alexis Dornier), решилась на строительство эко-курорта, где любители экзотического отдыха на лоне природы могли бы отрешиться от городской суеты. Центральным объектом, вокруг которого начали организовывать курорт был бассейн. Он на данный момент является связующим звеном между гостевыми домиками, которые были спроектированы и построены особым образом.
Перед началом проектирования Алексис Дорнье тщательно исследовал выделенную под строительство территорию, чтобы оставить в целости и сохранности взрослые деревья, которые помогут создать дополнительную тень как на участке, так и спасут от жары и любопытных глаз гостей отеля. Впоследствии, роскошную крону деревьев использовали в качестве живой перголы, затеняющей места отдыха под открытым небом, что помогло ландшафтным дизайнерам оформить своеобразный городской парк в миниатюре.
Архитектурная композиция из трех имеющихся объектов полностью соответствует названию эко-курорта «Птичьи домики» (Birdhouses resort, о. Бали). | Фото: usa.firenews.video.
Примечательно: Чтобы соответствовать названию эко-курорта – Birdhouses (в переводе означает «Птичьи домики»), необычный архитектурный ансамбль, объединенный одной темой и стилем, Алексис Дорнье решил сделать в виде гигантских скворечников, перевернутых вверх тормашками. Учитывая размеры структур, неудивительно, что вместо дерева каждый «домик-скворечник» закрепили на мощных железобетонных опорах, которые удерживают их в вертикальном положении. Внутри опор находятся лестничные пролеты, позволяющие попасть в «скворечник» и технические комнаты, где спрятаны инженерные коммуникации, чтобы ничего не напоминало о цивилизации, без которой нельзя организовать комфортный отдых для современного человека.
«Скворечник-резиденция» предназначена для отдыха большой семьи или компании друзей, которые решили вместе провести выходные (Birdhouses resort, Индонезия). | Фото: caddownloadweb.com.
Оригинальные дорожки соединяют «скворечники», общие зоны отдыха и могут привести к прогулочным тропинкам, ведущим в первозданный тропический лес (Birdhouses resort, о. Бали).
Для строительства так называемых скворечников, «вырастающих» из земли, использовали лишь природные материалы (преимущественно дерево), которые позволили гармонично интегрировать их в природное окружение и обеспечить безопасный и приятный микроклимат внутри каждой структуры. Если говорить о планировке каждого домика, то несмотря на разное предназначение и внутреннее оформление они объединены общей идеей – созданием трехмерного лабиринта и максимальным слиянием с окружающим миром.
План-чертеж расположения эко-курорта на местности и планировка «скворечника-студии», разработанный немецким архитектором Alexis Dornier (Birdhouses resort).
Открытая планировка зоны гостиной-столовой делает пространство более объемным (Birdhouses resort, Индонезия).
Попадая внутрь «скворечника-студии» гости непременно окажутся в общей жилой зоне, где предусмотрена гостиная-столовая открытой планировки, неограниченная потолками второго уровня, чтобы постояльцы могли ощутить объем, и ту самую трехмерность, усиленную верхним рядом окон, располагающимся под самым потолком. Проникновение солнечных лучей под разным углом, да еще и пробивающихся сквозь густую листву деревьев, позволяет создать динамичный интерьер с замысловатой игрой света и тени. Стоит отметить, что атмосферу теплоты и единения с природой поддерживает деревянная отделка и мягкая мебель натуральных оттенков, которые обеспечивают приятные тактильные ощущения и способствуют полному расслаблению. Благодаря выступающем бортикам первого этажа удалось организовать и открытую террасу-балкон, обрамляющую своеобразный домик на дереве с трех сторон, так что запоминающимся отдыхом на свежем воздухе в непосредственной близости от тропической растительности постояльцы насладятся сполна. А попасть на террасу можно через раздвижные двери, выполняющие роль панорамных окон.
Из зоны гостиной-столовой есть выход на террасу (Birdhouses resort, Индонезия). | Фото: usa.firenews.video.
Благоустроенная кухня порадует любителей домашних вкусностей (Birdhouses resort, о. Бали).
На нижнем уровне оформлена еще и полноценная кухонная зона. Ее эффектному гарнитуру из натурального дерева, современной технике и оборудованию может позавидовать любая хозяйке, ведь не во всех квартирах имеется подобная красота, простор и завораживающие виды за панорамным окном.
В «скворечнике-студии» спальня всего одна, и она расположена на мезонине (Birdhouses resort, Индонезия).
| Фото: caddownloadweb.com.
| Фото: caddownloadweb.com.
В резиденции и гостевом доме спальни имеются и на нижнем уровне, из них предусмотрен выход на балкон (Birdhouses resort, о. Бали).
На мезонине, куда приведет «парящая» лестница, обустроили спальную комнату, окна которой расположены так, что лежа в постели можно увидеть всю живописную панораму, а вот заглянуть снаружи и увидеть, что происходит внутри «скворечника», не удастся даже птицам. Рядом со спальней предусмотрена благоустроенная ванная комната, отделанная деревом и керамикой подходящих оттенков, чтобы ничего не отвлекало от созерцания природных красот. Кстати сказать, на первом этаже имеется еще один дополнительный туалет и раковина.
Изюминкой дизайна этого уровня стал многоярусный потолок, уходящий в небо, с мансардным окном, под которым и установлена кровать, так что комфортным пунктом наблюдения за белоснежными облаками и звездным небом постояльцы также будут обеспечены.
Интерьер ванной комнаты в одном из номеров эко-курорта (Birdhouses resort, Индонезия). | Фото: usa.firenews.video.
Возле «скворечников» оформлены лаундж-зоны, спрятанные в тени от самих домиков и буйной растительности (Birdhouses resort, о.Бали).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что «резиденция-скворечник» и «гостевой дом-скворечник» имеют подобную планировку, только они чуть больше по площади и в первом случае предусмотрены 2 дополнительные спальни и ванная комната, а во втором – спален всего две. В остальном же гости окажутся в равных условиях, им будут доступны общие лаундж-зоны у бассейна (как и водные развлечения в нем), летние беседки, спрятанные в густой тени тропического леса. Хотя возле каждого «скворечника» предусмотрена еще и приватная зона отдыха с шезлонгами под зонтиками в окружении благоухающих цветов и кустарников. А также более защищенная терраса с плетенной садовой мебелью, находящаяся под самим домиком, платформа которого и поможет скрыться от палящих лучей солнца или затяжного дождика.
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