Красивая порционная закуска на стол

Приготовьте на новогодний стол в этом году порционный холодец в чашке — это не только красивая подача, но ещё и очень вкусная холодная закуска! Прозрачный бульон, который точно застынет, вкусное наполнение и оригинальное оформление — ваши гости будут в восторге!







Ингредиенты для порционного холодца:



Куриные ножки — 8 шт. (1 кг);



Вода фильтрованная — 1,5 л;



Лук репчатый — 1 шт. (80-100 гр.);



Морковь — 1 шт. (50-60 гр.);



Специи: лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 8-10 шт., душистый перец — 5 горошин, соль — 1 ст. л.;



Желатин для бульона — 25 гр. + 60 мл холодной воды;



Чеснок — 3 зубчика;



Украшение: кукуруза и горошек консервированный, зёрна граната, любая зелень по вкусу.Залить ножки водой, довести до кипения, проварить 3 минуты. Вылить воду, промыть мясо. Залить снова фильтрованной (!) водой. Если залить водой из-под крана, бульон вряд ли получится прозрачным.





Добавить лук, морковь, специи, варить до готовности.



Тем временем залить желатин водой и оставить для набухания. В чашки на дно положить мелко порезанную отварную морковь, горошек и кукуруза, зёрна граната, зелень по вкусу.



Далее, заполнить чашки почти доверху куриным мясом.



Растворить желатин в горячем бульоне, перемешать.

Поверх курицы также разложить украшение. Залить бульоном. Отправить в холодильник на пару часов до застывания.Чтобы достать холодец из формы, аккуратно проведите ножом до самого дна по стенке, чтобы воздух зашёл внутрь. После этого просто переверните чашку, и холодец сам выпадет.У каждого гостя будет свой порционный холодец красивой формы! Приятного аппетита.Подробнее о том, как сделать холодец в чашке, смотрите в видео ниже: