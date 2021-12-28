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Красивая порционная закуска на стол

Приготовьте на новогодний стол в этом году порционный холодец в чашке — это не только красивая подача, но ещё и очень вкусная холодная закуска! Прозрачный бульон, который точно застынет, вкусное наполнение и оригинальное оформление — ваши гости будут в восторге!

Красивая порционная закуска на стол

Ингредиенты для порционного холодца:

Куриные ножки — 8 шт. (1 кг);

Вода фильтрованная — 1,5 л;

Лук репчатый — 1 шт. (80-100 гр.);

Морковь — 1 шт. (50-60 гр.);

Специи: лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 8-10 шт., душистый перец — 5 горошин, соль — 1 ст. л.;

Желатин для бульона — 25 гр. + 60 мл холодной воды;

Чеснок — 3 зубчика;

Украшение: кукуруза и горошек консервированный, зёрна граната, любая зелень по вкусу.Залить ножки водой, довести до кипения, проварить 3 минуты. Вылить воду, промыть мясо. Залить снова фильтрованной (!) водой. Если залить водой из-под крана, бульон вряд ли получится прозрачным.

Красивая порционная закуска на стол
Добавить лук, морковь, специи, варить до готовности.
Красивая порционная закуска на стол
Тем временем залить желатин водой и оставить для набухания. В чашки на дно положить мелко порезанную отварную морковь, горошек и кукуруза, зёрна граната, зелень по вкусу.
Красивая порционная закуска на стол
Далее, заполнить чашки почти доверху куриным мясом.
Красивая порционная закуска на стол
Растворить желатин в горячем бульоне, перемешать.



Красивая порционная закуска на стол
Поверх курицы также разложить украшение. Залить бульоном. Отправить в холодильник на пару часов до застывания.
Красивая порционная закуска на стол
Чтобы достать холодец из формы, аккуратно проведите ножом до самого дна по стенке, чтобы воздух зашёл внутрь. После этого просто переверните чашку, и холодец сам выпадет.
Красивая порционная закуска на стол
У каждого гостя будет свой порционный холодец красивой формы! Приятного аппетита.
Красивая порционная закуска на стол
Подробнее о том, как сделать холодец в чашке, смотрите в видео ниже:

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