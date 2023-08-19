Что курили шаманы 1000 лет назад, чтобы пообщаться с духами и увидеть будущее

Люди испокон веков употребляли различны психоделические вещества. Сегодня прекрасно известно, что мезоамериканские культуры использовали специальные грибы и различные виды кактусов, а каннабис и вовсе имеет очень длительную историю во всем мире. Но наивным было бы полагать, что в древности психотропные вещества только ели или курили. Открытие в Боливии демонстрирует, что люди нюхали странные смеси порошкообразных веществ, по крайней мере, еще 1000 лет назад.
Исследователи обнаружили древнее место захоронения Куэва-дель-Чилено в 2008 году, высоко в Андах в Боливии. Рядом с курганом они нашли небольшую кожаную сумку с необычным набором для «желающего пообщаться с духами»: костяные шпатели для измельчения семян, деревянные таблички, инкрустированные драгоценными камнями, для дробления семян и перетирания растений, деревянную трубку с вырезанными на ней фигурами, предназначенную для вдыхания измельченных семян, и маленький мешочек из трех сшитых вместе лисьих морд.
Место силы.
Радиоуглеродная датировка установила возраст находки — 905 - 1170 г.г. Но только в этом году ученые исследовали содержимое мешочка, сделанного из лис. Казалось бы, что там можно исследовать, ведь за века все распалось в пыль. Но исследователи сумели сделать соскоб этого порошка из внутренней части мешочка и подвергли его анализу. Обнаружилось, что это самая разнообразная смесь психотропных веществ, когда-либо найденных в Южной Америке. Было идентифицировано, по крайней мере, пять различных веществ: кокаин, бензоилекгонин, буфотенин, гармин и диметилтриптамин (ДМТ), а также, возможно, псилоцин (соединение, содержащееся в некоторых грибах).
Самый настоящий шаман.
Мешочек, вероятно, использовался местными специалистами по ритуалам - шаманами, которые выступали в качестве посредников между миром людей и сверхъестественным. Они входили в состояние измененного сознания для общения с божествами и предками. У шаманов были великолепные познания о растениях и о том, как использовать их в качестве «механизмов взаимодействия со сверхъестественными существами».
На пути к неизведанному.
Интересно, что некоторые из химических веществ, найденных в сумке, не встречаются в регионе, где была сделана находка. Поэтому кем бы ни был любитель «пообщаться с духами», ему явно приходилось путешествовать на большие расстояния, или же в то время была неплохо налажена торговля. Также интригует то, что гармин и ДМТ являются двумя основными ингредиентами аяуаски, известного среди индейцев, живущих в южноамериканских тропических лесах, психоделического «волшебного зелья». Нахождение этих двух ингредиентов в порошкообразной форме позволяет предположить, что люди, возможно, перетирали и вдыхали эти два химиката еще до того, как начали варить из них аяуаску.
Та самая волшебная смесь.
Исследователи предположили, что эта специфическая смесь, возможно, была уникальной для этого региона, и, возможно, даже именно для этого шамана. Ведь может быть так, что шаман специально отбирал растения не только из-за их эффектов, но и из-за того, как они взаимодействуют друг с другом. Это открытие подтверждает, что люди в прошлом обладали обширными знаниями о растениях и их потенциальном использовании, а также искали разнообразные их сочетания, чтобы получить лекарственные и психоактивные свойства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии