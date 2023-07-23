Дом из «капсул»: жилища японцев площадью всего 10 кв. метров

Nakagin Capsule Tower - капсульная башня в Токио.
Токио – самый густонаселенный город в мире, и поэтому неудивительно, что вопрос свободного жилого пространства стоит там стоит особенно остро. На протяжении второй половины 20 века японская столица активно решала эту проблему, предлагая все более футуристические варианты жилищ. Одним из таких зданий стала башня из квадратных модулей с площадью всего по 10 кв. метров каждый. Несмотря на то, что дому исполнился не один десяток лет, он признан шедевром авангардной архитектуры и эксплуатируется до сих пор.
Проект архитектора Кисе Курокава.
Авторству прославленного японского архитектора Кисё Курокава (Kisho Kurokawa) принадлежит жилое здание под названием Nakagin Capsule Tower, расположенное в одном из районов Токио. Оно выглядит весьма нестандартно и от этого привлекает внимание жителей и гостей города.
Стиль, в котором выполнено здание, называется «японский метаболизм». Изначально 140 съемных «капсул», расположенных на 14 этажах, предназначались для проживания людей, пребывающих в командировках. Именно поэтому площадь каждого блока составляет только 10 квадратных метров. Тут достаточно места только для самого необходимого: кровати, душа и нескольких шкафов для одежды.
Капсула площадью 10 кв. метров.
Квартира-капсула площадью всего 10 кв. метров.
Занимаясь проектированием Nakagin Capsule Tower, архитектор подчеркивал то, что капсулы должны заменяться на новые каждые 25 лет. Однако этого до сих пор не произошло, и, несмотря на практически аварийное состояние, в домедо сих пор живут люди.
Квартира-капсула в жилой башне «Накагин».
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