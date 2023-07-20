Заброшенные архитектурные шедевры Ливана глазами британского фотографа

Районы боевых действий Ливана теперь превратились в «зеленую» зону (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: jameskerwin.uk/ © James Kerwin.

Стоит человеку покинуть здание, как природа обязательно начнет отвоевывать территорию (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: boredpanda.com/ © James Kerwin.







Война и время не пощадили ни театры, ни роскошные особняки, ни инженерные сооружения Ливана. | Фото: mymodernmet.com/ architecturaldigest.in, © James Kerwin.

1. Спрятаться за ширмой

Еще до начала Второй гражданской войны в Бейруте перед балконами многоэтажек устанавливали различные ширмы (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: mymodernmet.com/ © James Kerwin.

В Ливане до сих пор любят прятать свою личную территорию за ширмой (здание Куджак-Джабер, Бейрут). | Фото: pinterest.com.

2. Старинный розовый особняк

Розовая мечта превратилась в удручающее зрелище (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.

3. Синагога-призрак

В таком плачевном состоянии синагога находится со времен Второй гражданской войны в Ливане (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.

4. Тройная аркада

Потрясающие тройные аркады в заброшенных особняках по всей территории Ливана (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: boredpanda.com/ architecturaldigest.in, © James Kerwin.

5. Высокие потолки

Высокие потолки с тройными аркадами и открывающимся окном посередине помогали поддерживать комфортную температуру (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: mymodernmet.com/ boredpanda.com, © James Kerwin.

Один из немногих особняков, который начали восстанавливать (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: boredpanda.com/ © James Kerwin.

6. Лучи света

Хамам внутри заброшенного дворца в Дейр-эль-Камаре (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: mymodernmet.com/ architecturaldigest.in, © James Kerwin.

Еще одна турецкая баня на территории Ливана пострадавшая от военных действий (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: mymodernmet.com/ © James Kerwin.

7. Вместо роскошного особняка наблюдательный пункт

Этот особняк был превращен в наблюдательный пункт (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.

8. Прекрасный театр Бейрута превратился в «заброшку»

Театр Бейрута тоже превратился в руины (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.

9. Остатки роскоши

Остатки былой роскоши отеля в Суфаре (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.

Такими увидел британский фотограф заброшенные архитектурные шедевры Ливана (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: architecturaldigest.in/ jameskerwin.uk, © James Kerwin.