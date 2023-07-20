Заброшенные архитектурные шедевры Ливана глазами британского фотографа

Архитектурные произведения больше всего страдают от того, что на каком-то этапе их покинули люди. Когда природа «захватывает» здание, это всегда удручающее зрелище, но если же сооружение получило повреждения вследствие военных действий, то оно по-настоящему устрашает своими зияющими дырами и разрухой. Именно о последнем варианте некогда роскошных «заброшек» Ливана и решил рассказать британский фотограф Джеймс Кервин в своем проекте «Заброшенный рай».
Районы боевых действий Ливана теперь превратились в «зеленую» зону (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: jameskerwin.uk/ © James Kerwin.
Несколько лет британский фотограф Джеймс Кервин снимал в различных жанрах, но когда наткнулся на архитектурную фотографию понял, что именно красота и величие зданий просто неотразимы с точки зрения визуальных эффектов. Особенно впечатляющими получаются заброшенные здания, которые практически полностью уже «завоеваны» природой. Теперь роскошное прошлое Бейрута можно увидеть сквозь призму руин помпезных зданий, остатков изысканных арок и кусочков декоративной лепнины, подчеркивающих статус интеллектуальной и культурной столицы.
Стоит человеку покинуть здание, как природа обязательно начнет отвоевывать территорию (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: boredpanda.com/ © James Kerwin.
За 6 лет Джеймсу удалось создать немало проектов, но особенно впечатляющим получилась подборка «Заброшенный рай» («A Paradise Lost»), раскрывающая поразительную красоту полуразрушенных зданий в следствии гражданской войны в Ливане. Больше всего пострадала столица Ближневосточной республики – Бейрут, поэтому именно ее здания занимают львиную долю работ автора.
Война и время не пощадили ни театры, ни роскошные особняки, ни инженерные сооружения Ливана. | Фото: mymodernmet.com/ architecturaldigest.in, © James Kerwin.
Справка от редакции Novate.ru: Ливан имеет неофициальное название «Ближневосточная Швейцария» благодаря тому, что до начала Второй гражданской войны, разразившейся между христианами и мусульманами в 1975—1990 гг., республика была процветающим государством с преобладанием христианского населения. Много лет она выступала в роли финансовой и банковской столицы арабского мира с высокоразвитой экономикой.
1. Спрятаться за ширмой
Еще до начала Второй гражданской войны в Бейруте перед балконами многоэтажек устанавливали различные ширмы (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: mymodernmet.com/ © James Kerwin.
Это фасад жилого дома в Бейруте. Потрепанные металлические ставни или тканевые занавеси, оставшиеся после бомбардировок столицы республики.
В Ливане до сих пор любят прятать свою личную территорию за ширмой (здание Куджак-Джабер, Бейрут). | Фото: pinterest.com.
Несмотря на столь плачевный пример, эти необычные уличные шторы до сих пор любят вешать жители Бейрута и других крупных городов страны.
2. Старинный розовый особняк
Розовая мечта превратилась в удручающее зрелище (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.
Этот особняк с розовым фасадом был построен в XIX в. одним из богатых ливанцев. Его панорамные окна и огромные балконы «смотрят» на потрясающее побережье Средиземного моря, но теперь они никого не радуют, ведь дом во время военных действий был покинут владельцами и частично разрушен снарядами. К сожалению, до сих пор некогда роскошный особняк навевает лишь тоску о былой красоте.
3. Синагога-призрак
В таком плачевном состоянии синагога находится со времен Второй гражданской войны в Ливане (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.
Когда-то эта синагога вмещала всех желающих помолиться Богу, но теперь святыни уничтожены, да и само здание в довольно плачевном состоянии. Несмотря на то, что религиозное сооружение не очень пострадало от бомбежек, по-видимому верующие покинули эти места, раз до сих пор не восстановили свою синагогу, превратившуюся уже в настоящий призрак.
4. Тройная аркада
Потрясающие тройные аркады в заброшенных особняках по всей территории Ливана (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: boredpanda.com/ architecturaldigest.in, © James Kerwin.
Довольно популярная деталь в оформлении помпезных зданий в Ливане – тройная аркада (непрерывный ряд одинаковых арок) во все времена была довольно интересным архитектурным элементом. Но этим особнякам не повезло, несмотря на то, что большинство из них расположены в живописных местах или у самого Средиземноморского побережья.
5. Высокие потолки
Высокие потолки с тройными аркадами и открывающимся окном посередине помогали поддерживать комфортную температуру (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: mymodernmet.com/ boredpanda.com, © James Kerwin.
Главной особенностью старинных зданий является их высота. Чтобы обеспечить приток воздуха и организовать естественное вентилирование, во все времена в особняках богатых людей всегда были высокие потолки, ведь очень жаркий климат диктовал свои условия. По этой же причине делалась и тройная арка, которая имела центральную дверь с окном с каждой стороны и небольшой балкон снаружи.
Один из немногих особняков, который начали восстанавливать (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: boredpanda.com/ © James Kerwin.
Именно высокие потолки и грамотное размещение дверей и окон обеспечивали неплохую перекрестную вентиляцию, создавая комфортную и прохладную среду. Ориентация центральной комнаты-холла обычно была направлена в сторону долины и, следовательно, бриз приносил долгожданную прохладу и живительную влагу.
6. Лучи света
Хамам внутри заброшенного дворца в Дейр-эль-Камаре (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: mymodernmet.com/ architecturaldigest.in, © James Kerwin.
Еще одна турецкая баня на территории Ливана пострадавшая от военных действий (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: mymodernmet.com/ © James Kerwin.
Необычная турецкая баня (хамам) считается самой древней сохранившейся постройкой подобного предназначения. Архитектор постарался на славу, создавая особую атмосферу.
7. Вместо роскошного особняка наблюдательный пункт
Этот особняк был превращен в наблюдательный пункт (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.
Некогда роскошный особняк во время военных действий служил наблюдательным и корректировочным постом. Война закончилась, боевые отряды ушли из здания, но дом так и остался заброшенным. Теперь винтовая лестница, более современный дизайн стен и прекрасный видовой балкон никому не нужны, дом превращается в руины.
8. Прекрасный театр Бейрута превратился в «заброшку»
Театр Бейрута тоже превратился в руины (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.
Фантастической красоты витражный купол до сих пор украшает полуразрушенное здание столичного театра. Помпезные колонны, когда-то богато украшенные резьбой и лепниной, огромный холл с мраморным полом и лестницами могут поведать о былой роскоши и красоте «храма Мельпомены».
9. Остатки роскоши
Остатки былой роскоши отеля в Суфаре (фотопроект «A Paradise Lost», Ливан). | Фото: architecturaldigest.in/ © James Kerwin.
Незавидная участь досталась и фешенебельному отелю в Суфаре, который строился еще во время господства французов на многострадальной земле Ливана. Изысканность французского стиля просматривается даже в полуразрушенном здании отеля. И это неудивительно, ведь до постоянных вооруженных стычек христиан и мусульман Бейрут считался культурной и интеллектуальной столицей всего Ближневосточного региона.
Такими увидел британский фотограф заброшенные архитектурные шедевры Ливана (фотопроект «A Paradise Lost»). | Фото: architecturaldigest.in/ jameskerwin.uk, © James Kerwin.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии