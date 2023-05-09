Как правильно убираться дома

Разбираемся в самых полезных советах, как правильно заботиться о доме и поддерживать его в чистоте самостоятельно.







1. Регулярно пылесосьте

2. Уделите особенное внимание очищению мягкой мебели

3. Тщательная уборка в ванной

4. Выбирайте моющие средства правильно

5. Примите проактивные меры



6. Выбирайте специальные тряпки для уборки

Банальный, но очень важный пункт. По данным исследования школы общественного здравоохранения имени Гарварда Т. Чана, человек «съедает» порядка 50 микрограммов пыли в день. Конечно, неспециально: пыль скапливается на наших руках, пище, посуде. Кроме того, мы буквально окружены пылевым облаком! Пыль оседает на пол и другие поверхности – например, диван, – и поднимается в воздух каждый раз, когда мы ходим или садимся. Как только частицы пыли возвращаются в воздух, мы вдыхаем их.Бытовая, домашняя пыль состоит из многих компонентов: аллергенов, частиц пылевых клещей, остатков химикатов, бактерий. И все это может попасть в наш организм. Не очень приятно, правда? Современные модели пылесосов – мощные, беспроводные и легкие, так что уборка с ними не займет больше 10-15 минут.Обратите внимание на модели с системой высокоэффективной фильтрации частиц — HEPA–фильтр. Он задерживает пыль, не давая ей попасть обратно в воздух. Пылесосьте не только пол, но и другие труднодоступные поверхности. В этом вам помогут специальные насадки.Исследования, проведенные в лаборатории микробиологии Dyson, показали, что мягкая мебель (в особенности матрасы) – это идеальная среда обитания пылевых клещей (в среднем 100-500 клещей на 1 грамм пыли). И чем больше времени мы (или домашние животные) проводим на кровати/ кресле/ диване, тем более благоприятной становится среда для увеличения количества аллергенов и пыли. Поэтому очень важно уделить особое внимание очистке мягкой мебели и матрасов. Наиболее эффективный способ уборки – использование пылесосов с хорошей мощностью всасывания и специальными насадками или щетками.После приема душа или ванны на стенах и поверхностях скапливается влага, повреждая напольные покрытия и стыки, а также создавая идеальные условия для появления плесени. Установите активную вытяжку, оставляйте дверь открытой, давайте помещению проветриваться. Регулярно меняйте занавеску и следите за герметичностью стыков, предотвращая появление плесени. Не давайте скапливаться воде — вытирайте поверхности, где застаивается влага.Помните — все, что мы наносим на поверхности дома, может в конечном итоге попасть внутрь нашего организма. Например, компонент лимонен, который добавляют в чистящие средства в качестве цитрусовой отдушки, может вступать в реакцию с природным озоном в доме и образовывать формальдегид.Использование натуральных чистящих средств помогает снизить количество летучих органических соединений в воздухе вашей квартиры. Более жесткие дезинфицирующие средства выбирайте только тогда, когда вам это действительно нужно, и избегайте аэрозольных баллончиков — они особенно загрязняют воздух.Мы уже рассказали о том, из чего состоит пыль и как легко она попадает в воздух, которым мы дышим. Помимо этого, находясь дома, мы своими привычными действиями — например приготовлением еды — еще больше загрязняем воздух. Позаботьтесь о вытяжке на кухне — она поможет устранить не только запах, но и предотвратить распространение жирной пыли и других веществ, появляющихся в процессе готовки.Еще один вариант — очистители воздуха, тихие помощники в борьбе за чистый дом. С ними пыли на поверхностях станет заметно меньше. В паре с увлажнителем воздуха этот девайс особенно пригодится в спальне: мы вдыхаем около 11 000 литров воздуха каждый день и треть этой цифры приходится на сон. Позаботьтесь о климатических системах, чтобы сон был более комфортным.Одна из распространенных ошибок — использование в качестве салфеток для уборки и протирки поверхностей старых футболок, марли, отживших свой век полотенец и других хлопчатобумажных тканей. Это неправильно. Тряпки из таких тканей оставляют после себя волокна, скатываются и медленно высыхают. Пройдясь хлопковой тканью по пыльной поверхности, вы увидите, что меньше пыли не стало – ее просто заменили мелкие ворсинки. Выбирайте салфетки из микрофибры. Они долговечны, хорошо собирают пыль и впитывают влагу. И да, их можно стирать.