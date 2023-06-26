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Такими советские автомобили мы еще не видели

Данияр Кдыров — алма-атинский художник, коммерческий иллюстратор и рекламный дизайнер. Ему принадлежит идея первого казахстанского фильма в жанре Sci-Fi. Проект есть не только на бумаге, но и отрисован в артбуке.

Наше внимание привлекла серия рисунков с советскими автомобилями. С машинами, сделанными в Советском Союзе, чего только не творили: ставили в них моторы от BMW, превращали в дрифт-кары и даже делали из отечественных внедорожников лоурайдеры. Но казахский художник пошел еще дальше, представив, как могли бы выглядеть созданные в СССР машины, скрещенные с роботами.

Такими советские автомобили мы еще не видели

Такими советские автомобили мы еще не видели

«Запорожец».

Такими советские автомобили мы еще не видели

«Нива».

Такими советские автомобили мы еще не видели

«Москвич-407».

Такими советские автомобили мы еще не видели

Такими советские автомобили мы еще не видели

«Жигули».

Такими советские автомобили мы еще не видели

Такими советские автомобили мы еще не видели

«Буханка».

Такими советские автомобили мы еще не видели

«Ралли», работа Данияра Кдырова на конкурсе пин-ап-работ «1Артзавод».

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