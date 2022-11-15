Почему енотов называют полоскунами: действительно ли они «стирают» пищу и другие предметы

Еноты – достаточно интересные животные со своей особенностью в поведении. То, что они моют еду перед ее употреблением, стало известно достаточно давно. Отображена эта черта и в их названии – енот-полоскун или Procyon lotor, что в переводе с латыни означает «моющий медведь». В Америке этого уникального зверька в течение двух столетий считали воплощением чистоплотности среди других представителей животного мира.
1. Процедура полоскания
Еноты вымачивают еду, если рядом есть вода / Фото: kot-pes.com
Зверек лапками берет свою добычу и подносит к носу, после чего опять окунает в воду и повторяет процесс обнюхивания. Подобные действия можно наблюдать и в случае жизни енота в естественной среде обитания, и, если он живет в неволе, а рядом стоит емкость с водой.
Существовало предположение, что у животного плохо вырабатывается слюна / Фото: yandex.com
Конечно, информация о том, что енот действительно моет перед употреблением продукты питания, вряд ли кем-то воспринимается серьезно. Тем более, что вода в водоеме или тазу может быть намного грязнее самого продукта.
На этот счет строилось много различных гипотез. Одной из них является что-то типа генной памяти. Предполагалось, что животное поступает именно так в связи с тем, что, возможно, его предки часто охотились за добычей на мелководье. Бюффон, биолог из Франции, который живший в период с 1707 по 1788 гг., высказал предположение, что подобная процедура происходит из-за низкой выработки у енота слюны. Но и в первом, и во втором случаях ученые ошиблись.
2. В чем реальная причина «вымачивания» пищи
Предположение, что ноты моют еду, не подтвердилось исследованиями / Фото: photosight.ru
В Лондоне, в 1962 г., на животных, которые содержались в неволе, провели одно исследование. В ходе его ученым удалось выяснить, что мясо зверушки мыли гораздо чаще, чем пищу растительного происхождения, а вот дождевых червей, которые на нем были, они не убирали. Заметили исследователи и то, что ощупывание добычи осуществлялось не только в воде, но и при ее отсутствии. Таким образом, предположение о том, что так еноты очищают еду от загрязнений, не подтвердилось.
У енотов чувствительные длинные пальцы / Фото: om1.ru
Факт, что эти животные являются обладателями чувствительных длинных пальцев, достаточно известный. По чувствительности они очень близки к пальцам приматов. Более того, другие хищники этой особенностью не обладают. А так как зрение у енотов не очень хорошее, то любой предмет они ощупывают, обнюхивают и подносят как можно ближе к глазам, чтобы его рассмотреть.
Всю информацию о еде и других предметах эти милашки получают в процессе ощупывания / Фото: pikabu.ru
Еще одно исследование, проводимое в 1986 г., позволило ученым определить, что нервные окончания, расположенные на пальцах енотов, на которых полностью отсутствует шерсть, сходны по строению с человеческими. Всю необходимую информацию о предмете, начиная от его формы и заканчивая структурой, они получают именно в процессе ощупывания. В результате животное понимает, можно ли это есть, или добыча несъедобна. А самое интересное – в воде уровень чувствительности пальцев становится выше. Кожа на пальцах становится мягче, а возбудимость нервных окончаний – сильнее. В итоге зверек получает больше важной для него информации.
В естественной среде обитания еноты не ищут специально воду / Фото: uralskweek.kz
В природных условиях животные не занимаются специально поисками воды для окунания в нее пищи. А если охота осуществляется на мелководье, тогда они на самом деле ощупывают добычу. В условиях неволи при отсутствии воды в радиусе трех метров от них они ею вообще не пользуются.
Еноты - очень любознательные зверюшки / Фото: zastavki.com
Сегодня в интернет-сети можно увидеть много роликов, где еноты заняты стиркой каких-либо предметов. Все дело в том, что природа наделила полоскунов не только сообразительностью, но и любопытством. Им интересно все новое, неизвестные ощущения. В воде же эти самые ощущения очень сильно обостряются.
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