Почему енотов называют полоскунами: действительно ли они «стирают» пищу и другие предметы

1. Процедура полоскания

Еноты вымачивают еду, если рядом есть вода / Фото: kot-pes.com

Существовало предположение, что у животного плохо вырабатывается слюна / Фото: yandex.com

2. В чем реальная причина «вымачивания» пищи

Предположение, что ноты моют еду, не подтвердилось исследованиями / Фото: photosight.ru

У енотов чувствительные длинные пальцы / Фото: om1.ru

Всю информацию о еде и других предметах эти милашки получают в процессе ощупывания / Фото: pikabu.ru

В естественной среде обитания еноты не ищут специально воду / Фото: uralskweek.kz

Еноты - очень любознательные зверюшки / Фото: zastavki.com