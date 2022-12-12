Почему в США нельзя забирать оружие сразу после приобретения

Каждый соотечественник знает о том, что в Америке достаточно свободно торгуют оружием и при желании в некоторых штатах можно приобрести для собственных нужд едва ли не танк! Однако, в действительности все не так просто. Условия продажи оружия могут сильно меняться от штата к штату, и далеко не все регионы США отличаются либеральным отношением к торговле огнестрельным оружием. Впрочем, есть и общие правила. Одно из таких – 10-дневная отсрочка на получение оружия сразу после приобретения
Нельзя просто купить. |Фото: thedailybeast.com.
Соединенные Штаты Америки являются одной из наиболее либеральных стран в вопросе торговли огнестрельным оружием. Однако, было бы ошибкой думать, что в США можно просто так прийти и купить на официальном рынке все, что тебе заблагорассудится. В стране в общем и в каждом штате, в частности, существуют достаточно жесткие правила и своя бюрократия, которые обязан соблюдать законопослушный гражданин.
Только через 10 суток. |Фото: yaustal.com.
Во-первых, перед продажей оружия гражданин будет проверен оружейным магазином на чистоту перед законом. Приобрести оружия, имея судимости, на официальном рынке США чаще всего не представляется возможным. Во всяком случае это касается тех, кто проходил по серьезным уголовным статьям. Такая проверка чаще всего проводится через государственные базы данных прямо в магазине. Для этого человеку достаточно лишь предоставить свои водительские права – универсальный личный документ в США.
Оружие-то купить можно. |Фото: yaplakal.com.
Во-вторых, покупатель оружия должен будет еще перед походом в оружейную лавку получить специальное удостоверение, которое подтверждает, что гражданин знает как, следует обращаться с огнестрельным оружием, осведомлен о своих правах, обязанностях и ответственности в данной области. Для получения заветной карточки придется пройти специальный экзамен.
В-третьих, после покупки оружия на его выдачу гражданину в руки делается 10-дневная отсрочка. Продавец берет деньги, выдает гражданину документы, но оружие оставляет в магазине, помещая его в специальный сейф. Делается это для того, чтобы предотвратить эмоциональное использование оружия. Например, случаи, когда гражданин решил вооружиться и сделать что-нибудь нехорошее под давлением жизненных обстоятельств: проблем на работе, в семье, с друзьями и т.д.
Во избежание импульсивных решений. ¦Фото: newyorkupstate.com.
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