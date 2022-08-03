Постапокалиптические места для путешествий

Большинство людей уже успели за свою жизнь совершить немало путешествий: каждый отпуск, проведенный на берегу нового моря, или в исследовании очередной европейской страны, пресыщает опытных и бывалых путешественников.







На первый план начинают выходить совершенно новые направления и даже самые ленивые туристы хотят увидеть и попробовать что-то новенькое.



В последнее время, особенной популярностью начинают пользоваться забытые всеми богами места, антураж которых напоминает сцену из постапокалиптического фильма. Может быть, тому виной постоянное напряжение во внешнеполитической обстановке — не готовятся ли люди к новой, полной опасностей и неудобств жизни? Мы провели небольшое исследование и собрали пять самых популярных и необычно красивых постапокалиптических мест для туризма, которые способны впечатлить самого бывалого туриста — и уж точно навсегда останутся в памяти любого путешественника.



Изумрудный остров Монтсеррат

Белые пески

Чикшулуб

Остров Врангеля

Эрта Але

Пустыня Намиб