7 замков-отелей, в которых легко почувствовать себя аристократами

Путешествуя по разным странам, мы набираемся новых впечатлений, прогуливаясь по улицам городов, посещая музеи и рассматривая памятники архитектуры. А если выйти за рамки тривиальности и остановиться не в обычном отеле, а в одном из величественных замков, то поездка станет по-настоящему незабываемой. Это очень захватывающе: прочувствовать средневековую атмосферу, ощутить себя аристократом прошлого, ожидающего приезда короля или отбивающего штурм крепости. В нашем обзоре семь исторических замков, в которых можно провести ночь и погрузиться в средневековье, не отрываясь от современности.
1. Castello Orsini Nerola, Италия
Для тех, кто хочет погрузиться в сказку, Castello Orsini Nerola – возможность прикоснуться к мечте. /Фото: castellorsini.it
Величественный замок-отель очаровывает с первого взгляда волшебной атмосферой прошлых веков. Кажется, что вот-вот выедут рыцари на лошадях и начнут турнир, соревнуясь за внимание прекрасных дам. Старинность не кажущаяся – замок построен в далеком Х веке на руинах древней крепости.
Номера и люксы отеля расположены в четырех локациях: центральный корпус замка, конюшня, строение Borghetto dei Lecci и вилла Villino Salimei.
Ресторан очаровывает волшебной обстановкой и изумительной кухней. /Фото: castellorsini.it
Каждый номер уникален: и расположением – от башен до гауптвахты, и обстановкой, и украшающими старинными деталями, придающими каждой комнате особую атмосферу.
2. Parador de Cardona, Испания
Трудно поверить, что в этом замке можно переночевать. /Фото: cf.bstatic.com
Отель Parador de Cardona – настоящая машина времени, отправляющая в прошлые века. Это монументальный замок с аурой старины, ведущий историю с 886 года, когда был заложен первый камень строения. Сооружение обладает волшебной атмосферой: из окон номеров открываются панорамные виды на каталонский пейзаж, а прогулка по форту с его башнями, туннелями и рвом позволяет проникнуться духом Средневековья, ощутить себя на месте защитников бастиона, выдержавших множество штурмов и осад.
Современность незаметно сплелась со стариной. /Фото: cf.bstatic.com
Убранство номеров также выдержано в стилистике прошлых лет. Отдыхая в кровати с балдахином и разглядывая готический декор можно помечтать, представляя себя виконтом или маркграфом, владетелем замка.
3. Ashford Castle, Ирландия
Ashford Castle входит в список ведущих отелей мира. /Фото: scontent-syd2-1.cdninstagram.com
За величественными каменными воротами взору открываются сказочный по красоте пейзаж и грандиозное сооружение с зубчатыми башнями, парапетами и стрельчатыми окнами, «дышащее» стариной и погружающее в атмосферу Средневековья. Интерьеры замка-отеля восхищают изысканным оформлением с тщательным вниманием к деталям: отделка тонко сочетает историческое наследие и современную роскошь.
Территория поместья огромна и идеально походит для различных занятий. К услугам гостей как активные развлечения, такие как верховая езда, соколиная охота, стрельба из лука, теннис и гольф, так и культурные мероприятия, знакомящие с кухней, ремеслами и искусством Ирландии.
Люксы замка-отеля – шедевры роскоши и комфорта. /Фото: content.redcarnationhotels.com
Интересный факт от Novate.ru: Замок Ashford Castle построен в XIII веке и за столетия истории неоднократно переходил из рук в руки. Одним из его владельцев было семейство Гиннесс – знаменитых пивоваренных магнатов. За годы владения они расширили поместье, добавили новые пристройки и посадили тысячи деревьев. Замок принадлежал Гиннессам 87 лет, а потом был продан Ноэлу Хуггарду, который превратил его в первоклассный отель.
4. Ruthin Castle, Великобритания
Облик замка Ruthin Castle обещает незабываемые впечатления. /Фото: ruthincastle.co.uk
Легендарный замок Ruthin Castle принимал королей и королев, а сегодня открывает двери для всех желающих, предлагая исключительный комфорт и старинную атмосферу. Он построен в XIII веке и может похвалиться богатой историей: сооружение выдержало несколько нападений и осад, меняло владельцев, а в 1648 году даже было частично разобрано – во многих домах города Рутин есть камни из замка.
Интерьер отражает характер замка. /Фото: ruthincastle.co.uk
Реставрация замка не затронула дух эпохи: вход охраняют львы, по дорожкам парка гуляют павлины, а древние стены отсылают к прошлому, когда правили короли и знать. Обстановка во всех номерах отеля отражает характер настоящего валлийского замка, а оформление в стиле прошлых эпох органично сочетается с современным комфортом.
5. Burghotel Auf Schonburg, Германия
Burghotel Auf Schonburg производит монументальное впечатление. /Фото: images.hoteliers.com
Замок построен в X-XII веках и многие столетия истории придают ему особый шарм, ощущаемый с первого шага под своды каменного строения. Это идеальное место отдыха для любителей романтики и ценителей старины. Замок отреставрировали с сохранением всех исторических деталей, и атмосфера прошлого гармонично переплелась с современной роскошью и удобствами.
Интерьер выдержан в стиле прошлых веков. /Фото: hotel-schoenburg.com
Стиль внутренней обстановки с балдахинами, старинной мебелью, сундуками и элементами декора поддерживает дух германского средневековья.
6. Castello di Pavone, Италия
Castello di Pavone один из красивейших замков мира. /Фото: castellodipavone.com
Знаменитая крепость Castello di Pavone очень красива и считается одним из самых живописных и сказочных замков в мире. Сооружение величественно возвышается на холме, откуда открываются невероятно красивые виды. Говорят, что замок приносит удачу, и легенды утверждают, что он передает любовь и благополучие всем, даже тем, кто останавливается здесь ненадолго.
Каждый номер отеля уникален. /Фото: castellodipavone.com
В древних могучих стенах Castello di Pavone спрятан внутренний дворик с «Колодцем тайн», вокруг сооружения раскинут красивейший парк с роскошными розариями. Каждый номер отеля уникален – в оформлении интерьера использованы подлинные старинные вещи: антикварная мебель, гобелены, доспехи и предметы декора прошлых эпох. Средневековый антураж настолько аутентичен, что посещения отеля превращается в увлекательный визит в прошлое.
7. Chateau De Codignat, Франция
Chateau De Codignat выглядит сказочно. /Фото: cf.bstatic.com
Отель Chateau De Codignat – еще одно место, где можно ощутить себя аристократом не только в фантазиях. Этот средневековой замок XV столетия сохранил архитектуру своей эпохи: мощные каменные стены, могучие башни, узкие винтовые лестницы.
Так и хочется дернуть за сонетку, вызывая слугу. /Фото: cf.bstatic.com
Интерьер также отсылает в прошлое: кровати с балдахинами, старинный шелк, гобелены, богатство декора, оригинальная мебель конца XIX века создают эффект провала в другое измерение – времена рыцарей и королей. И современный комфорт совсем не звучит диссонансом: дизайнеры органично вплели ванны с джакузи, интернет и телевидение в средневековый антураж.
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