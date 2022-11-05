7 замков-отелей, в которых легко почувствовать себя аристократами

1. Castello Orsini Nerola, Италия

Для тех, кто хочет погрузиться в сказку, Castello Orsini Nerola – возможность прикоснуться к мечте. /Фото: castellorsini.it

/Фото: castellorsini.it Ресторан очаровывает волшебной обстановкой и изумительной кухней./Фото: castellorsini.it

2. Parador de Cardona, Испания

Трудно поверить, что в этом замке можно переночевать. /Фото: cf.bstatic.com

Современность незаметно сплелась со стариной. /Фото: cf.bstatic.com

3. Ashford Castle, Ирландия

Ashford Castle входит в список ведущих отелей мира. /Фото: scontent-syd2-1.cdninstagram.com

Люксы замка-отеля – шедевры роскоши и комфорта. /Фото: content.redcarnationhotels.com

4. Ruthin Castle, Великобритания

Облик замка Ruthin Castle обещает незабываемые впечатления. /Фото: ruthincastle.co.uk

Интерьер отражает характер замка. /Фото: ruthincastle.co.uk

5. Burghotel Auf Schonburg, Германия

Burghotel Auf Schonburg производит монументальное впечатление. /Фото: images.hoteliers.com

Интерьер выдержан в стиле прошлых веков. /Фото: hotel-schoenburg.com

6. Castello di Pavone, Италия

Castello di Pavone один из красивейших замков мира. /Фото: castellodipavone.com

Каждый номер отеля уникален. /Фото: castellodipavone.com

7. Chateau De Codignat, Франция

Chateau De Codignat выглядит сказочно. /Фото: cf.bstatic.com

Так и хочется дернуть за сонетку, вызывая слугу. /Фото: cf.bstatic.com