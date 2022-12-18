Важное об огнестрельных ранениях
Вы когда-нибудь думали о том, что кто-то может вас ранить из оружия? Что происходит с человеческим телом, когда в него проникает пуля?
Огнестрельное ранение, безусловно, является одной из самых худших неприятностей, которая только может произойти, однако, это не такая уж и редкость, беря во внимание тот факт, что ежедневно огромное количество людей во всем мире получают ранения и гибнут от пуль. Поэтому мы решили рассказать вам о нескольких важных фактах. Наш организм обладает защитными механизмами, которые включаются, когда внезапно начинает происходить кровопотеря. Сосудистая система начинает «шунтировать» кровь из рук и ног в ядро тела для поддержания перфузии в жизненно важных органах. Внезапная ампутация заставляет мускулатуру сжиматься и сильно напрягаться. Полная ампутация не имеет ничего общего с кровавыми сценами в «Убить Билла». Может пройти несколько минут или даже часов, пока человек истечет кровью.
Проникающее ранение и повреждение тканей от снарядов несколько отличаются друг от друга. В обоих случаях может произойти разрыв крупных артерий или больших вен, без предупреждения мышц о том, что есть серьезная проблема. Что касается пуль, то тут уж как повезет, куда попадет пуля, и как она выйдет.
Более того, даже множественные выстрелы в торс не гарантируют смерть. «Пули – это настоящие волшебники», – рассказывает Арун Наир, врач и сотрудник международной системы здравоохранения. Он повествует историю молодого человека в Ливане после того, как в него пустили шесть пуль.
Парень получил по два выстрела в грудь и в горло. Одна из шести пуль остановилась внутри перикарда (узкое пространство между сердцем и тонкой защитной мембраной). Еще одна пуля угодила парню в пищевод, он ее проглотил. Невероятно, но пациент был в сознании и откровенно беседовал с докторами. При огнестрельном ранении может произойти всё, что угодно, пуля может отскочить и поменять вектор движения уже под кожей.
Что же может сделать обычный человек в ситуации получения огнестрельного ранения? Во-первых, если есть возможность, необходимо остановить кровотечение. Отек и обесцвечивание – это признаки кровотечения, которые любой человек может распознать. Исследователи отмечают, что 90 процентов смертей при огнестрельном ранении можно предотвратить, если суметь справиться с кровотечением.
При этом в зоне боевых действий солдат обучают не только останавливать кровотечение. Возможно контролировать кровоизлияние с помощью давления рук или путем наложения жгута, сделанного из подручных средств или настоящего.
Что еще можно сделать? Не так много. Небольшой процент смертей в результате пулевых ранений происходит из-за состояния, известного как «пневмоторакс напряжения», проще говоря из-за отказа легких. В лёгких нет мышц. Они расширяются из-за давления внутри плевральной полости, а это означает, что при образовании в лёгких отверстия, это крайне опасно для жизни.
Необходимо в такой ситуации предотвратить попадание воздуха в грудную клетку. Это можно сделать с помощью окклюзионной повязки. Любое отверстие между шеей и пупком – это опаснейший риск для жизни. Распознание и лечение пневмоторакса напряжения возможно и на месте, но для этого нужно специальное оборудование и знания.
В неотложной медицинской помощи время всегда имеет решающее значение и, очевидно, что необходимо приложить максимальное количество усилий для скорейшей доставки пострадавшего в больницу.
1) Специалисты Пенсильванского университета провели исследование 677 потасовок с использованием огнестрельного оружия. Результаты показали, что вероятность получить ранение среди обладателей оружия в 4,5 раза выше, а вероятность быть убитым у них же выше в 4,2 раза по сравнению с невооруженным человеком.
2) В подавляющем большинстве случаев пуля не проходит на вылет через тело жертвы. Она, как правило, рикошетом отскакивает от какой-то кости, тем самым нанося еще более серьезные повреждения.
3) Женщины с тяжёлыми ранениями выживают на 14 процентов чаще мужчин с такими же ранениями. Специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что мужские половые гормоны оказывают негативное воздействие на поврежденную иммунную систему.
4) Эксперты подсчитали, что огнестрельные потасовки стоят американской экономике очень дорого. В год выходит не менее 229 миллиардов долларов, в том числе и 8,6 миллиардов на медицинскую помощь и лечение.
5) Шансы выжить после огнестрельного равнения зависят от очень многих факторов. Играет роль месторасположение повреждения, оперативность предоставления скорой помощи и количество потерянной крови. В общем за последние 20 лет вероятность выживания человека при огнестрельном ранении увеличилась на 40 процентов.
6) Ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает 32000 человек. На самом деле их, скорее всего, больше, так как это данные официальной статистики, которая некоторые случаи смерти, связанные с оружием, не учитывает.
7) Пуленепробиваемые жилеты в действительности являются пулеустойчивыми. В исключительных случаях пуля, к примеру, с зазубренным краем, всё-таки пробьёт жилет.
8) По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний на одного человека, погибающего во время перестрелки, приходится двое раненых людей.
9) Самая распространенная причина смерти в потасовках с применением оружия – это кровотечение. Однако, его можно предотвратить. Для этого создали прибор под названием инъектор, который состоит из аппликатора, наполненного множеством маленьких трубочек. При введение прибора в открытую рану, трубочки сразу впитывают кровь, расширяясь внутри раны лишь за 15 секунд. Они заполняют собой полость, которую оставила пуля.
10) Если после огнестрельного ранения человек в минимальные сроки получает медицинскую помощь, то его шансы на выживание увеличиваются до 95 процентов.
11) Майк Дей, американский военно-морской пехотинец, во время кровавой перестрелки в Ираке в 2007 году был оглушен после взрыва гранаты и в него попало 16 пуль. Следы от ещё 11 пуль были позже найдены на бронежилете. Мужчина выжил, чтобы поведать о своей невероятной истории.
12) Главная проблема, которая связана с пулевыми ранениями желудка и кишечника, вовсе не в сильном кровотечении, всё дело в инфекциях, возникающих в организме в результате выхода наружу содержимого этих органов.
13) Ежегодно около 32000 смертей, которые происходят в США и связаны с огнестрельным оружием, – это самоубийства.
14) Человек, получивший пулю в лоб, обладает более высокими шансами выжить по сравнению с тем, кто получил выстрел в висок. Всё потому, что пуля, попавшая в мозг через лоб, разрушит только одно полушарие, тогда как пуля, пущенная в висок, чаще всего повредит оба полушария.
15) Стрельба по конечностям с целью получения поверхностного ранения – это созданный кинематографом миф. Солдат и полицейских такому не обучают.
16) При пулевых ранениях в голову выживают только 5 процентов пострадавших, из которых лишь 3 процента смогут вернуться к полноценной жизни после лечения.
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