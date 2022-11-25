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Семь способов зарядить аккумулятор смартфона, которые выручат в нестандартной ситуации


Батарея села, что можно сделать без зарядки.

Батарея села, что можно сделать без зарядки.

При должном желании и умении зарядить смартфон можно без использования розеток, зарядок, поверэнергии и прочих подобных вещей. Конечно, перечисленные ниже способы можно считать чрезвычайными. Пользоваться ими следует, только если «другого не осталось». Еще одним важным требованием является возможность снять аккумулятор с устройства.

1. Прямая зарядка


Если дома есть провода.

Если дома есть провода.


Понадобится зарядное устройство от старого мобильного телефона. Для начала надо снять изоляцию и высвободить два провода. Определяем плюс и минус, после чего подсоединяем провода напрямую к аккумулятору. Заряжать, таким образом, следует не более 10-15 минут, иначе аккумулятор испортится.

Внимание: данный способ опасен для жизни и здоровья. Использовать только в чрезвычайной ситуации. Крайне не рекомендуется проделывать это дома.

2. «Лягушка»


Полезный гаджет.

Полезный гаджет.

 

«Лягушка» - это универсальный, простой и недорогой девайс для заряда любых элементов питания, вне зависимости от их вида и типа. Впрочем, для этого способа все-таки понадобиться розетка.

3. Самодельная зарядка


Можно сделать самому

Можно сделать самому

 

Прямые руки, клей, диод и проволока позволяет провести улучшение старого смартфона, не поддерживающего функцию беспроводной зарядки.
Для этого следует создать из проволоки катушку, которая будет подключаться к минусу батареи и диоду. После этого конструкцию остается прислонить к станции беспроводной зарядки.

4. Зарядка от земли


Электричество есть даже здесь.

Электричество есть даже здесь.

 

Если под рукой есть пила, что-то вроде металлических колышков для палатки, а также вода и соль, то смартфон можно зарядить прямо от земли. Втыкаем колья в землю и обматываем их проволокой. Обливаем конструкцию раствором соленой воды. Свободные концы проволоки крепим к батарее. На один звонок точно зарядить получится.

5. Зарядка скотчем


Поможет если АКБ не сел вусмерть.

Поможет если АКБ не сел вусмерть.

 

Наматываем скотч на контакты батареи, после чего возвращаем АКБ в смартфон. Если смартфон не был разряжен намертво, то этот нехитрый способ подарит еще несколько драгоценных минут использования гаджета.

6. Зарядка огнем


Экстремальный метод.

Экстремальный метод.

 

Лучше всего взять нож и нагреть на огне. После этого раскаленный клинок прикладывается к батарее смартфона. Держать нужно не больше пары секунд, в противном случае есть высокий шанс полностью вывести аккумулятор из строя. Запущенные в результате нагрева химические реакции в АКБ позволят получить немного энергии.

7. Зарядка через удар


Можно ударить о асфальт.

Можно ударить о асфальт.

 

Если ситуация действительно опасная и нужно сделать один-единственный звонок от которого зависит чья-то жизнь или судьба, а предательский АКБ опять пуст, можно попытаться сильно ударить аккумулятор о камень или бетонную плиту. Предварительно его нужно извлечь из смартфона. Если повезет, удар не испортит аккумулятор и даст немного энергии.

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Семь способов зарядить аккумулятор смартфона, которые выручат в нестандартной ситуации

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Семь способов зарядить аккумулятор смартфона, которые выручат в нестандартной ситуацииПодписаться на мой Instagram
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