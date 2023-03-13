Почему Клеопатра стала женой сразу двух своих братьев и другие незаурядные факты о царице Египта







Клеопатру трудно было назвать красивой женщиной в классическом понимании этого слова.

1. Самая известная правительница Египта

Древнеегипетское изобраение царицы Клеопатры.

2. Не единственная царица Клеопатра в Египте

3. Каково было царское имя Клеопатры

Клеопатра называла себя новой Исидой.

4. Клеопатра обладала весьма незаурядными умственными способностями

Клеопатра покорила сердца двух самых могущественных римских полководцев своего времени.

5. Клеопатра была женой двух своих единокровных братьев

6. Легенда о ковре

Согласно легенде, Клеопатра растворила жемчужину в уксусе и выпила.

7. Римский триумф Клеопатры

Клеопатра рассчитывала стать супругой будущего властелина мира.

8. Секреты привлекательности царицы Клеопатры

Плутарх говорил, что Клеопатра не та, в кого можно влюбиться с первого взгляда, её привлекательность совершенно иного рода.

9. Скандальные романы Клеопатры

Самые прекрасные женщины и талантливейшие актрисы воплощали образ Клеопатры в кинематографе.

10. Дети Клеопатры

11. Крах Клеопатры и Марка Антония

12. Марк Антоний и Клеопатра умерли вместе

Смерть Клеопатры.

13. Могила Клеопатры и Марка Антония