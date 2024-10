Ей – 37, ему – 81, они 10 лет вместе и у них сын: Что известно про подругу легенды рока Мика Джаггер

Кто такая Мелани Хэмрик, которая стала подругой легендарного музыканта Мика Джаггера

Кто такой Мик Джаггер - знают все, его более чем шестидесятилетняя сценическая карьера сделала его одним из самых популярных в мире рок-музыкантов. А вот о его подруге Мелани Хэмрик известно совсем немного, кроме того, что она младше своего избранника на 44 года. И несмотря на то, что они уже 10 лет вместе и воспитывают общего сына, она не является его законной супругой . Многие скептически относятся к этому союзу, хотя саму Мелани это, похоже, совсем не волнует. На любые каверзные вопросы она с улыбкой отвечает, что если думать о мнении других людей, то неизбежно возникнут проблемы.Мелани Хэмрик родилась в Соединенных Штатах, в городе Уильямсбург штата Вирджиния, и с раннего возраста начала заниматься балетом. Вместе со своей сестрой Рэйчел она обучалась хореографии в престижной балетной школе-интернате имени Кирова в Вашингтоне. Ее преподавателями были знаменитая русская балерина Алла Сизова и балетмейстер Николай Морозов.В течение пяти лет Мелани была стипендиатом в Академии балета, а в апреле 2004 года вошла в основной состав престижного Американского театра балета, где танцевала в постановках «Аполлон», «Щелкунчик», «Тема с вариациями» и других.В течение пятнадцати лет Мелани Хэмрик была в труппе театра и завершила свою карьеру собственной постановкой балета Porte Rouge на музыку The Rolling Stones. Во время работы над постановкой она сотрудничала с Миком Джаггером, они вместе подбирали музыку, но это было уже спустя несколько лет после их знакомства и рождения общего сына.Во времена пандемии Мелани, совместно с примой Американского балетного театра Кристиной Шевченко и хореографом Джоанной ДеФелич, стала соучредителем некоммерческой продюсерской компании Live Arts Global, представляющей платформу для бесплатного просмотра представлений классического балета, оказывая поддержку танцорам, оставшимся без работы.Кроме того, в дни вынужденной изоляции она написала свою первую книгу «Первая позиция», и почувствовала , что писательская деятельность - это ее призвание. Во всяком случае, ей очень понравилось писать, а ее литературные способности были по достоинству оценены читателями. Вышедшая в июне 2023 года книга, рассказывающая о «падении танцовщицы» в «соблазнительном, беспощадном мире профессионального балета», стала весьма популярной.С Миком Джаггером Мелани познакомилась в феврале 2014 года, во время совместных гастролей Американского театра балета и популярной британской группы The Rolling Stones в Токио. Все балерины театра получили тогда билеты на концерт группы, хотя Мелани в ту пору еще не очень хорошо представляла, насколько легендарной личностью является Мик Джаггер. «Мы все тогда жили в своем балетном мире и мало интересовались тем, что происходит за его пределами», - говорит она.Их судьбоносная первая встреча произошла за кулисами концертного зала, где выступали музыканты The Rolling Stones. Джаггер приветствовал Мелани ударом кулака в лицо, хотя, конечно же, это был не преднамеренный поступок, он просто запутался в тяжелых шторах, а девушка неудачно оказалась по другую их сторону. Сконфуженный Джаггер извинился, и чтобы загладить свою вину, пригласил Мелани на чашечку кофе.Отношения пары переросли в романтические только спустя четыре месяца, когда Джаггер предложил Мелани присоединиться к его поездке в Цюрих, где группа The Rolling Stones давала концерт. До встречи с Джаггером Мелани была помолвлена с кубинским профессиональным танцором Мануэлем Карреньо, но она приняла приглашение Джаггера, потому что почувствовала в нем родственную душу.Сейчас Мелани говорит, что Мик для нее «идеальный баланс», потому что он не имеет отношения к балету, но он танцор и исполнитель, поэтому они прекрасно понимают миры друг друга, однако при этом не находятся внутри этих миров, чтобы у них могли возникнуть какие-то противоречия.В декабре 2016 года Мелани Хэмрик родила сына - Деверо Октавиана Бэзила Джаггера. У нее это первый ребенок, у Мика Джаггера - восьмой. Рок-музыкант присутствовал при родах Мелани и после рождения Деверо с восторгом сообщил прессе, что у него родился сын.Взрослея, Деверо начал проявлять интерес к музыке и танцам. Родители поддерживают сына в его увлечении и нередко берут его с собой на концерты. «Он много танцует, играет на гитаре и даже пробует сочинять музыку, но я пока не отдаю его в музыкальную школу, - рассказывает Мелани Хэмрик журналистам. - У него определенно есть наши гены, поэтому все придет само собой. Главное, что он любит музыку».В июле 2019 года Мелани Хэмрик объявила о своем уходе из Американского театра балета. «Кажется, пришла пора закрыть эту главу моей жизни и открыть следующую. Концертный график тяжелый, когда у тебя есть ребенок, а я не могу танцевать вполсилы», - сказала она журналистам.Сейчас 37-летняя Мелани Хэмрик и 81-летний Мик Джаггер живут в партнерских отношениях и совместно воспитывают сына. Мелани говорит, что она счастлива, и ее не волнует такая разница в возрасте, она вообще предпочитает об этом не думать.Пара много времени проводит в дороге, постоянно посещая концерты и переезжая между своим таунхаусом, расположенным в районе Челси в Лондоне, и замком на реке Луара во Франции. Они оба любят путешествовать и не могут долго находиться на одном месте. Их сын учится во французской школе, а во время их путешествий занимается с репетиторами.На вопрос журналистов, планируют ли они с Джаггером оформить свои отношения и что означает бриллиантовое кольцо на ее пальце, подаренное Джаггером , Мелани Хэмрик отвечает: «Пока не знаю, я человек, который живет одним днем. А кольцо... назовем его кольцом обещания».