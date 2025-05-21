«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» - давняя расхожая истина. А как насчёт немного другой версии: «Скажи мне, сколько у тебя друзей, и я скажу, кто ты»? Этот обзор расскажет о точке зрения современных психологов насчёт того, как связаны широта круга общения и личные качества человека.
1. Возрастной разрез
Айда стенка на стенку, паСаны!
Обращали ли вы внимание, что в детстве и в подростковом возрасте люди сбиваются в довольно большие группы? Как правило, это неизбежная часть взросления и развития. Недаром расстройством аутического спектра у детей считается нежелание общаться со сверстниками. В детстве мы ищем себя и единомышленников и практически всегда обретаемся в достаточно большой компании. Но с переходом во взрослый возраст это обычно меняется. Помните, в старших классах у нас уже был или один лучший друг или лишь несколько друзей? Вот, об этом и речь. Начинается переход в иной круг общения.
2. Срез происхождения
Вот Машка из третьего - ну точно пр*ст*т***а! / Фото: poembook.ru
Люди, которые родились в сельской местности, как правило, склонны общаться внутри большей компании, потому что это предполагает так называемое «деревенское комьюнити»: все живут рядом и знают всё друг о друге. Люди сельского происхождения очень любят обзванивать по телефону весь свой круг общения, чтобы узнать, как их дела.
3. Гендерный срез
За здоровье, мужики! / Фото: entrepreneur.com
Если говорить о такой социальной прослойке, как цисгендерные гетеросексуальные люди, то на протяжении последнего века все соцопросы говорят об одном в унисон: мужчины предпочитают более широкий круг общения, чем женщины.подтверждение. Женщины во взрослом возрасте, как правило, выбирают сложившуюся компанию лучших подружек в количестве с среднем от 3 до 5, которые часто нередко остались со школьной или университетской скамьи.
4. Интеллектуальный срез
Чем выше интеллект человека, тем уже его круг общения. Многие интеллектуалы могут общаться только с одним близким человеком. / Фото: kinopoisk.ru
Индивидуализм и общинность противопоставлены друг другу как полярные сущности. Люди, склонные к индивидуализму как высшей точке развития личности, как правило, имеют очень узкий круг общения, таким людям тяжело даются банкеты, большие скопления людей. А вот люди общинного типа предпочитают затеряться в толпе, потому что так будет менее заметно, что их собственная точка зрения и позиции – размыты. На современном этапе такие люди, как правило, крепко держатся за выбранное ими «комьюнити», какие бы интересы оно ни продвигало. Таким образом, все проведенные исследования указывают на то, что высота интеллекта прямо пропорциональна низкому количеству людей близкого круга. Многие интеллектуалы, как правило, общаются только с собственным партнёром и ещё 1-3 близкими, проверенными временем друзьями.
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