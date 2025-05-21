Как связаны широта круга общения и личные качества человека

1. Возрастной разрез

Новости СМИ2 Айда стенка на стенку, паСаны!/ Фото: kino-teatr.ru

2. Срез происхождения

Вот Машка из третьего - ну точно пр*ст*т***а! / Фото: poembook.ru

3. Гендерный срез

За здоровье, мужики! / Фото: entrepreneur.com

4. Интеллектуальный срез

Чем выше интеллект человека, тем уже его круг общения. Многие интеллектуалы могут общаться только с одним близким человеком. / Фото: kinopoisk.ru