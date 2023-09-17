11 снятых фильмов, так и не вышедших в прокат

Каждый год киностудии разных стран мира выпускают к просмотру огромное количество фильмов. Однако далеко не все снятые фильмы попадают в прокат, даже работы именитых режиссеров. Представляем вашему вниманию занятную подборку таких кинокартин.









«Моби Дик» Орсона Уэллса

«Ничто не вечно» Тома Шиллера

«На серебряной планете» Анджея Жулавского

«День рождения лучшего друга» Квентина Тарантино

«Фантастическая четверка» Роджера Кормана

«Завтра вечером» Луиса С.К.

«Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама

«Кафе “Донс Плам”» Р.Д. Роба

«Незаконное убийство» Кита Аллена

«Темная кровь» Джорджа Слейзера

«С приходом тьмы» Райана Целлера