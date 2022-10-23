В чём секрет картин из комиксов, которые продаются за сотни миллионов «зелёных»: Художник Рой Лихтен

Изобразительное искусство: теория и практика







Рой Лихтенштейн. Источник: pinterest.com

«Смотри, Микки» - первая работа Лихтенштейна в стиле поп-арт. Источник: pinterest.com

Картинки «из комиксов» – искусство ли это?

Слева - комикс, справа - картина Лихтенштейна

«Whaam!» - картина по мотивам военного комикса. Была выставлена в галерее Тейт в Лондоне в 1966 году. Источник: commons.wikimedia.org

Полторы сотни миллионов за комикс

Одна из самых знаменитых и дорогих картин Лихтенштейна. Источник: commons.wikimedia.org

Слева - картина Пикассо, справа - вариация Роя Лихтенштейна, «Женщина в шляпе с цветами»

Произведение «Шедевр», оцененное покупателями в 165 миллионов. Источник: pinterest.com