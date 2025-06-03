Как химическая завивка, которая могла длиться до 10 часов, покорила мир

Химическая завивка, которая на самом деле называется перманентная завивка, — это процедура, обеспечивающая долгое действие завивки на волосах. С помощью неё создаются как большие, так и мелкие локоны и волны. В своё время она была безумно популярной косметической процедурой и испортила к тому же немало волос.
Такая уж была мода /Фото:Pinterest
Издавна женщины накручивали прямые волосы и распрямляли кудрявые. Утюги и плойки, гофре и начёсы — на работу и создания красивой прически всегда уходило много времени. Однако, если погода на улице стояла неблагоприятная, даже самый стойкий лак не мог удержать красивую завивку в нужной форме. Раньше, до изобретения новомодных и сильных средств фиксации это было обычным делом. Это сегодня технологии проникли во все сферы, в том числе и в индустрию красоты и парикмахерского искусства. А раньше красивая прическа была настоящим испытанием.
Когда же в 1905 году химическая завивка, наконец, стала доступна массовому потребителю, произошел переворот в мире моды. И хотя сегодня косметология ушла от такого жесткого метода фиксации волос, перманентная завивка всё равно является достаточно популярной процедурой в парикмахерских. Как среди женщин более старшего возраста, так и среди совсем молодых девушек. Только сегодня уже более популярен прикорневой объём, который стал настоящим открытием в 2014 году.
Так проходила перманентная завивка /Фото:bolshoyvopros.ru
Самые первые попытки закрутить волосы были предприняты ещё древними греками. А в 1882 году парикмахер по имени Марсель создал первые щипцы, между прочим именные, с разнообразными диаметрами насадок. Так началось массовое накручивание волос. А вот датой рождения химической завивки можно считать 1905 год. В лондонском салоне на Oксфорд-Стрит, который тогда принадлежал немецкому парикмахеру Карлу Неccлеру, был проведён первый «опыт» по накрутке волос. Для этого опыта были собраны различные парикмахеры города. Несслер проводил этот интересный опыт на волосах своей жены, он накрутил её локоны на двенадцать больших латунных стержней, которые в свою очередь были подключены к специальному нагревательному аппарату. И по прошествии целых пяти часов наконец приобрели кудрявую текстуру. Но больше всего присутствующих поразило то, что её волосы и на следующий день остались неизменными.
К сожалению, с началом Первой Мировой войны Несслер был вынужден покинуть Великобританию и переехать с семьёй в Соединённые Штаты, в Нью-Йорк. Там он поменял имя, чтобы больше походить на американца и также как ранее, открыл несколько салонов красоты. Они были открыты не только в Нью-Йорке, но ещё и в Чикаго, Флориде, Филадельфии и Детройте, в больших городах.
До СССР мода тоже дошла /Фото:marieclaire.ru
В это время началось развитие и начала возрастать популярность голливудского кино. Звёзды были новыми, стремящимися к идеальной внешности и потому естественным образом, также стали очень активно экспериментировать с перманентной укладкой волос. Увы, В Нью-Йорке Несслер не сыскал славы, его известное и ранее оборудование посчитали недостаточно надёжным. Но это нисколько не огорчило предпринимателя, он, наоборот, заинтересовался таким парадоксом. Хотя многие парикмахеры отказывались работать с его оборудованием он продолжил экспериментировать над его усовершенствованием. В итоге в США началась огромная популярность перманентной укладки. Химическая завивка начла очень активно применяться множеством женщин. А аппараты похожие на оборудование Несслера начали широко распространяться и у других парикмахеров, его конкурентов.
Наконец, в тридцатых годах был заработан процесс, при котором использовались химические вещества, такие как аммиак и гидроксид натрия. С их помощью и создавали долгодержащеся локоны. Эти проессы были очень долгими и могли занимать до десяти часов, зато значительно улучшали форму завивки. Но, наконец, мучения женщин закончились. В 1935 году в России был зарегистрирован патент на так называемую холодную завивку. Это стало значительным шагом в развитии парикмахерского искусства в целом. Благодаря этому методу можно было точно также надолго сохранять волосы накрученными при этом не используя высокой температуры для их накручивания. Безусловно, это снизило риск повреждении волос.
Выглядит, конечно, жутко /Фото:bloshka.info
В 1936 году она уже был доступна множеству людей. Все парикмахерские стали включать аппаратную холодную химическую завивку в перечень своих услуг. Так появилась возможность предлагать женщинам новые варианты укладки волос. И, безусловно, начали образовываться новые тенденции в моде на прически, а также и уходе за волосами. Такие изменения оказали огромное влияние на индустрию красоты. До 1938 года изобретение Несслера продолжало вызвать интерес у разных парикмахеров, однако, когда начали появляться более совершенные аппараты, оно наконец потеряло свою популярность.
Тогда же Арнольд Bиллат, всё также в США, наконец-то разработал уже совершенно новый метод холодной мимической завивки, при котором был использован тиогликолят аммония. Такое химическое соединение оказалось очень важным открытием в парикмахерском искусстве. Благодаря ему стало возможно разрушить естественную структуру волоса и создать благодаря этому волны без какого-либо применения тепла. Волосы стали накручивать на бигуди и затем наносить на них этот химически раствор, так изменялась сама структура волоса. После того как волосы были накручены, на них применялся окислительный лосьон на основе пepeкиси водopoда, который фиксировал новую форму.
Эффект, конечно, очень хороший /Фото:studio.estel.pro
Процедура уже занимала меньше времени, но всё равно была достаточно длительной. Проводить её нужно было при комнатной температуре, это значительно отличалось от предыдущих методов такой завивки. Популярность нового метода тоже оказалась весьма сильной. Со временем и этот метод пришёл в Советский Союз.
В сороковых и пятидесятых годах химическая завивка, наконец, достигла своего пика. Тогда накрученные локоны считались стандартом красоты у многих. Они были у всех знаменитостей из мира кино, и обычные женщины тоже старались от них не отставать, поддерживая эту тенденцию. Потому появилась необходимость и в более новых продуктах, с помощью которых могла бы осуществляться эта завивка, более безопасных и щадящих волосы. Аппаратный перманентный метод всё ещё продолжал сохраняться некоторое время, но исчез полностью к середине шестидесятых годов. Эффект от химических завивок держался до шести месяцев.
Холодный метод химической завивки /Фото:casual-info.ru
С начала семидесятых уже появилась и кислотная химическая завивка. Благодаря ей воздействие на волосы стало ещё более щадящее, потому эта процедура продолжала оставаться актуальной у очень широкой аудитории. Кислотные аппараты уже не рушили структуру волос, а наоборот сохраняли её, при этом делали их более блестящими. И, как это обычно бывает, наравне в заливкой начали набирать популярность прямые волосы. Что не могло не сказаться на химической завивке. Конечно, мода на накрученные локоны то уходила, то набирала большую популярность вновь и только когда был открыт прикорневой объём в двадцать первом веке она снова стала безумно популярной.
Популярна по всему миру /Фото:dzen.ru
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