8 обыденных вещей из недалёкого прошлого, о которых не имеют понятия современные дети

Эта информация, вероятно, заставит многих почувствовать себя древним ископаемым. Он похоронит все ваши надежды почувствовать себя юным. Эдакие похороны внутреннего ребёнка. Когда вы в последний раз оставались дома одни? Когда ещё не существовало двух детей, ипотеки и бесконечного количества встреч с коллегами в Zoom? Миллениалы делятся вещами, о которых современные дети не имеют ни малейшего представления.
Поколение миллениалов
Это поколение выросло на таких вещах, как запись компакт-дисков и «Pimp My Ride» MTV. Но в наши дни поколение Z явно не знает, для чего нужны дискеты и к чему на самом деле фраза «повесить трубку». Ностальгия накатывает моментально и охватывают детские воспоминания.
Когда современного ребёнка спросили, что это, он ответил, что это значок, напечатанный на 3-D принтере.
Образ тысячелетия
Лиза Яшек, профессор научной фантастики в Технологическом институте Джорджии. Она исследует и преподаёт научную фантастику как глобальный язык, связывающий времена, континенты и культуры.
«Дочь моей сестры сказала, что это микроволновка!»
Лиза говорит, что миллениалы действительно могут быть сложными людьми, но их ностальгия довольно проста. Они склонны эмоционально реагировать на объекты, связанные либо с технологиями, либо с развлечениями. Это и не удивительно: в конце концов, технологии и развлечения - два основных аспекта популярной культуры. К другим аспектам относятся спорт, новости, мода и сленг. Ностальгических постов на эти темы тоже хватает.
Когда девятилетняя девочка спросила, что это такое, она была шокирована, услышав ответ.
Это имеет смысл по нескольким причинам. Во-первых, с тех пор, как поп-музыка стала популярной в 1950-х годах, она стала ассоциироваться с молодёжной культурой. Само понятие «молодежная культура» как концепция также возникло в 1950-х годах. По определению, молодёжная культура считает себя мятежной и отличается от культуры взрослого истеблишмента.
Двенадцатилетний мальчик счёл это старым принтером.
Кроме того, миллениалы действительно росли в момент, когда музыка и то, как к ней относятся поколения, радикально менялись. С одной стороны, элита и родители поколения X по-прежнему интересовались популярной музыкой. Поэтому миллениалам было труднее определять себя вопреки вкусам своих родителей. С другой стороны, быстрое развитие новых музыкальных технологий (кассетные, а затем и mp3-плееры) и экспериментальные развлекательные онлайн-сервисы позволили миллениалам провести новую грань между собой и предыдущими поколениями.
«Роботизированный пылесос?» - спросила меня племянница.
Музыкальные технологии — объект ностальгии
Исходя из всего этого неудивительно, что музыкальные технологии 1990-х и 2000-х годов являются источником ностальгии для миллениалов. Кроме того это ещё и источник напряжения, когда они пытаются поделиться своим опытом и воспоминаниями об этих технологиях с поколением Z и поколением альфа!
«Дочка спросила: «Для чего это отверстие?».
Миллениалы никогда не знали мира без телевидения. Но они выросли в то время, когда аудитория всё ещё находилась во власти сетей, которые определяли поток того, что они смотрели. В отличие от них их дети, которые сейчас растут, привыкли выбирать развлечения на самых разных платформах. Многие из них позволяют пропустить что-то или ускорить просмотр программ.
Времена без мобильных
Большинство миллениалов не помнят время без сотовых телефонов. Зато они помнят стационарные телефоны и переход от огромных пластиковых трубок, которые совершали только голосовые вызовы, к карманным моделям смартфонов. Сегодня они служат не только в качестве устройств связи, но и получения любого рода информации и развлечений.
«Это наверное плейер 50-х годов...» - задумчиво сказал мой девятилетний сын.
Самое смешное — это когда миллениалы представляют предметы своей ностальгии молодому поколению. Это настолько выходит за рамки жизненного опыта современных детей, что им приходится угадывать, что это за объект. Они, естественно, ошибаются, потому что пытаются поместить его в контекст своей собственной жизни! Частенько это довольно творческие предположения.
«Когда я рассказал своей шестилетней дочери, что это такое, она спросила: «А как вы перематывали это?».
Иногда кажется странным, как эти люди смогли научить своих детей. Хорошо, что психика миллениалов определяется не только их домашним досугом, но и образовательными технологиями тех лет. Некоторые вещи даже поколению X казались уже тогда устаревшими, когда они только появились.
Современные тенденции
Нынешнее поколение привычно к инновациям всякого рода. Сейчас для того чтобы компания смогла привлечь и удержать молодых специалистов, ей следует расширять свои инициативы в сфере этнокультурного многообразия и инклюзии. Нужно искать всё новые пути задействования молодежи в корпоративных общественных программах. Приоритетом должны служить переподготовка кадров и повышение квалификации сотрудников. Нужно делать всё, для того чтобы подготовить не только юное поколение, но и поколение их родителей к будущим изменениям в окружающем их мире.
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