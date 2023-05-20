8 обыденных вещей из недалёкого прошлого, о которых не имеют понятия современные дети

Поколение миллениалов

Когда современного ребёнка спросили, что это, он ответил, что это значок, напечатанный на 3-D принтере.

Образ тысячелетия

«Дочь моей сестры сказала, что это микроволновка!»

Когда девятилетняя девочка спросила, что это такое, она была шокирована, услышав ответ.

Двенадцатилетний мальчик счёл это старым принтером.

«Роботизированный пылесос?» - спросила меня племянница.

Музыкальные технологии — объект ностальгии

«Дочка спросила: «Для чего это отверстие?».

Времена без мобильных

«Это наверное плейер 50-х годов...» - задумчиво сказал мой девятилетний сын.

«Когда я рассказал своей шестилетней дочери, что это такое, она спросила: «А как вы перематывали это?».

Современные тенденции