20 колоритных ретро фотографий Голландии 1890 - 1900-х годов

Ретро фотографий Голландии.

1. Река Амстел

Река в Нидерландах, от которой своё название получил город Амстердам.

2. Плотина в Дордрехт

Плотина через реку Тюре.

3. Площадь Дам

Прямоугольное сердце Амстердама , здесь располагаются самые известные в столице здания.

4. Торговый пассаж Роттердама

Знаменитая архитектура шикарного торгового центра.

5. Голландский рыбак

Рыбацкая деревушка острова Маркен.

6. Голландские ветряные мельницы

Все эти ветряные мельницы использовались не для получения муки, а для перекачки воды.

7. Город Делфт

Древние готические Восточные ворота.

8. Дети голландской деревни

Рыбацкий остров Маркен.

9. Голландские девушки

Быт рыбацкой деревни.

10. Фондовая биржа Амстердама

Амстердамская фондовая биржа — одна из самых древних бирж в мире.

11. Дельфт, Голландия

Новая церковь.

12. Каналы Амстердама

Благодаря многочисленным каналам Амстердам получил название «Северная Венеция».

13. Река Маас

Главная артерия Роттердама.

14. Канал Аудезёйдс-Колк

Один из самых старых каналов в Амстердаме.

15. «Церковь святого Николая в стенах»

Один из главных храмов Амстердама, расположена в центре древних крепостных стен.

16. Новый рынок Амстердама

Здесь находятся различные киоски, уличные артисты, таверны.

17. Два моста через реку Маас

Соединяли две части города.

18. Делфтская ратуша

Здание городского совета в городе Делфт.

19. Дордрехт

Один из первых городов Нидерландов.

20. Белый дом в Роттердаме

Первый небоскреб Роттердама и Европы .