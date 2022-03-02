Как обычный лимон может спасти жизнь в экстремальной ситуации

Лимон в руках мастера выживания."

Страшно подумать, сколько рисков всё ещё угрожали бы нашей жизни без антибиотиков.

Пенициллин был получен из плесени.

Как выглядит потенциально «полезная» плесень.

А вот так Penicillium выглядит под микроскопом.

Продезинфицированный лимон кладут в контейнер без доступа воздуха.

На этом этапе пенициллин готов.

«Пенициллиновый чай».

Лучше ограничится только школьным экспериментом.

Флеминг одобряет?