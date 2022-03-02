Как обычный лимон может спасти жизнь в экстремальной ситуации

Лимон в руках мастера выживания."
Многих хлебом не корми, дай поворчать на современное общество. И вообще, о времена, о нравы! Но живущим здесь и сейчас определенно есть, чем гордиться. К примеру, количеством недугов, официально побежденных человеком. И хотя сегодня в любой аптеке можно найти препараты от сотен различных симптомов, ситуации бывают разными. И иногда спасти жизнь может обыкновенный лимон. Только, если знать, что с ним делать.
Страшно подумать, сколько рисков всё ещё угрожали бы нашей жизни без антибиотиков.
В мире всё растёт количество людей, не слишком уверенных в завтрашнем дне. Они (на всякий случай) готовятся к худшим сценариям: от стихийных бедствий до техногенных катастроф и даже зомби-апокалипсиса. И предлагают каждому узнать, как вырастить пенициллин и сделать антибиотик в домашних условиях.
Пенициллин был получен из плесени.
Во-первых, стоит понимать, что пенициллин добывают из плесени. Да, звучит отвратительно, но это «фу» может спасти жизнь. Выращивать пенициллиновую плесень нужно только на «съедобных» объектах. Идеально для этой цели подойдёт лимон, так как пенициллин и витамин-С отлично работают в паре. В крайнем случае сгодится обычный хлеб.
Как выглядит потенциально «полезная» плесень.
Во-вторых, нужно помнить, что не вся плесень одинаково полезна. Некоторая ещё и крайне токсична. А потому нужно уметь отличить пенициллиновую от других видов. «Правильная» плесень, из которой можно добыть антибиотик, вначале выглядит серой или белой, потом приобретает синеватый оттенок, а дозревая становится голубо-зелёной. Притом вокруг цветного пятна образуется белый «ореол». Под микроскопом колония Penicillium выглядит вот так:
А вот так Penicillium выглядит под микроскопом.
Всегда избегайте продуктов и вещей с чёрной или тёмно-серой плесенью и повышенной «пушистостью». Для человека она может быть токсичной.
Продезинфицированный лимон кладут в контейнер без доступа воздуха.
Как вырастить пенициллиновую плесень? Всё просто. Вначале нужно продезинфицировать контейнер. Подойдёт банка с плотной крышкой или пластиковый лоток. Затем необходимо продезинфицировать сам лимон, прокипятив его или просто протерев водкой. Лучше предварительно разрезать его пополам. Ещё влажный фрукт помещается в контейнер, где его нужно закрыть и оставить на несколько дней подальше от солнечного света.
На этом этапе пенициллин готов.
Когда плесень достигнет сине-зелёной стадии, это значит, что она пригодна для добычи пенициллина.
«Пенициллиновый чай».
Чтобы добыть пенициллин, нужно срезать те самые «аппетитные» (зелёные) фрагменты плесени. Их можно заливать крутым кипятком, добавив немного витамина-С, и использовать для внутреннего или наружного применения.
Лучше ограничится только школьным экспериментом.
Но помните, что это – совет от мастеров выживания, рассчитанный исключительно на самые экстремальные ситуации. Самолечение может быть опасным для здоровья. Единственный полностью безобидный способ применить эту инструкцию – сделать с ребёнком проект для школьного конкурса науки.
Флеминг одобряет?
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