Когда на самом деле появился титул «фараон», и как называли правителей Древнего Египта

Любой, кто хоть немного знаком с историей Древнего Египта, с легкостью назовет пару-тройку имен правителей этой страны - фараонов, тех, кого изображали в особенных одеждах, для кого возводили огромные гробницы, в честь кого высекали надписи на стенах храмов. Быть фараоном означало примерно то же, что быть небожителем – божеством, как будто бы ненадолго спустившимся на землю. Но вот что удивительно – никто из правителей никогда не именовал себя фараоном, больше того - никогда титул властителя Египта не включал в себя слова «фараон».
Как и для чего появился термин «фараон»
Царь Древнего Египта никогда не назвал бы себя фараоном
Недаром современные исследователи куда охотнее употребляют слово «царь» применительно к правителям Древнего Египта. Словом “per-aa” в древности называли «великий дом», царский дворец, и лишь во времена Нового царства этот термин стал использоваться для обозначения того, кто этим дворцом владеет.
Царя Египта воспринимали как посредника между богами и людьми, а потому каждый из тех, кто вставал во главе государства, наделялся длинным титулом, который полагалось произносить целиком во время торжественных церемоний, а произносить просто так, всуе, запрещалось. Видимо, так и возникла традиция называть царя фараоном – властителем «великого дома», чтобы, с одной стороны, сократить громоздкие обороты речи, а с другой – избежать риска лишний раз потревожить богов, назвав их имена.
Изображение титула Рамзеса III
Впервые обращение «фараон» зафиксировано в документе времен правления Эхнатона, в середине XIV века до н.э., а по некоторым версиям – на сто лет раньше. Это слово с тех времен стало означать нечто вроде «ваше величество», «его величество», но в официальных титулах египетского царя оно отсутствовало.
Тот титул, под которым правил царь, состоял из нескольких имен, каждое из которых несло особенный смысл и уходило корнями в глубокую древность. А назначением титула было не просто отразить статус правителя как носителя сакральной и светской власти, но и сформулировать суть, идею, формулу его царствования.
Из чего на самом деле состоял титул царя Древнего Египта
В титуле царя обязательно упоминался бог Хор
Титулатура египетских царей утвердилась в эпоху Среднего Царства (эпоха между XXI и XVIII веками до н.э.) и просуществовала вплоть до покорения этих земель римлянами в начале новой эры. Титул включал в себя пять «имен».
Хорово имя, самое древнее из официальных имен, что получал правитель, появилось уже в додинастический или раннединастический период – в третье-четвертое тысячелетие до новой эры. Это имя должно было представить правителя земным воплощением бога Хора (Гора), который изображался в виде сокола или человека с головой сокола. Первые египетские цари известны только под хоровым именем. К имени бога добавлялся эпитет о правителе, например, для фараона Неферхотепа он звучал как «Основывающий обе земли».
Тронное имя и имя по Небти
Второй частью титула было «имя по Небти», оно содержало в себе посвящение двум госпожам, владычицам Верхнего и Нижнего Египта. Именно после объединения двух земель начался подъем и процветание страны, а потому упоминание этой двойственности встречается в символике царской власти постоянно. Богиня Верхнего Египта, Нехбет, изображалась в виде грифа, а богиня Нижнего, Уаджет, - в виде кобры. Имя по Небти могло выглядеть, например, как «велик царской властью в Ипет-сут» - таким оно было у Эхнатона. Это имя применялось уже со времен I династии.
Имя правителя писали внутри прямоугольника - сереха, наверху изображали сокола
Третья часть титула – Золотое имя. Про него известно меньше других. Предполагается, что смысл использования Золотого имени сводился к почитанию бога Солнца Ра, чьим символом был этот благородный металл. Впервые такое имя зафиксировано в титулатуре Джосера из III династии. Главным требованием при создании этой части титула было упоминание золота, например, «Золотой именем своим».
Четвертым именем являлось Тронное, или «несу-бити», то, которое царь получал при коронации. На иероглифах при этом изображали тростник и пчелу – символ объединения Верхнего и Нижнего Египта. Начиная с V династии имя не добавлялось в том случае, если личное имя царя содержало упоминание бога Ра. Тронное имя удлинялось за счет использования эпитетов применительно к царю – например, у фараона Аменхотепа тронным именем было «Господин истины Ра».
Личное имя, пятое и последнее в составе титула, давалось при рождении. Ему предшествовал иероглиф «сын Ра», представлявший собой изображение утки (омонима для слова «сын») и кружка – Солнца.
Титул как программный манифест и формула правления
Схема изображения полного титула Тутмоса III
Вот как звучал целиком титул фараона Тутмоса III: «Гор, Могущественный Бык, Возникающий в Фивах; От обеих Владычиц, Возносящих в царском сане, Подобен Ра в небесах; Золотой Гор, Сильнейший из сильных, Священный явлением; Бог Двух Земель, Неизменный, явленный как Ра; Сын Ра, Тутмос, наипрекраснейший».
Все пять имен фараона целиком назывались в особо торжественных случаях. При этом произнесение или изображение титула передавало суть правления фараона. Было ясно, какие качества он больше всего ценил в себе, что считал своим приоритетом в политике, чем гордился, какие события ставил себе в заслугу. Как правило, титул оставался неизменным на протяжении всего царствования, но в случае, если фараон менял стиль правления, и в его официальные имена тоже вносились изменения.
Написание имен царя существенно облегчало историкам и археологам работу над расшифровками египетских иероглифов и датировкой памятников. Современные историки обозначают правителей личным именем, прибавляя к нему порядковый номер – I, II, III – если для разных правителей эти имена оказываются одинаковыми.
Тутмос III
А наименование «фараон» во времена эллинизма – с IV в. до н.э. до I в. н. э. - использовалось уже для любого царя, не только египетского, но и чужеземного. Тогда оно и попало в греческий язык, откуда перекочевало в русский – в том виде, в каком используется до сих пор как синоним выражения «египетский царь».
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