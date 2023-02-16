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Когда на самом деле появился титул «фараон», и как называли правителей Древнего Египта


Когда на самом деле появился титул «фараон», и как называли правителей Древнего Египта

Любой, кто хоть немного знаком с историей Древнего Египта, с легкостью назовет пару-тройку имен правителей этой страны - фараонов, тех, кого изображали в особенных одеждах, для кого возводили огромные гробницы, в честь кого высекали надписи на стенах храмов. Быть фараоном означало примерно то же, что быть небожителем – божеством, как будто бы ненадолго спустившимся на землю. Но вот что удивительно – никто из правителей никогда не именовал себя фараоном, больше того - никогда титул властителя Египта не включал в себя слова «фараон».

Как и для чего появился термин «фараон»


Царь Древнего Египта никогда не назвал бы себя фараоном

Царь Древнего Египта никогда не назвал бы себя фараоном

 

Недаром современные исследователи куда охотнее употребляют слово «царь» применительно к правителям Древнего Египта. Словом “per-aa” в древности называли «великий дом», царский дворец, и лишь во времена Нового царства этот термин стал использоваться для обозначения того, кто этим дворцом владеет.
Царя Египта воспринимали как посредника между богами и людьми, а потому каждый из тех, кто вставал во главе государства, наделялся длинным титулом, который полагалось произносить целиком во время торжественных церемоний, а произносить просто так, всуе, запрещалось. Видимо, так и возникла традиция называть царя фараоном – властителем «великого дома», чтобы, с одной стороны, сократить громоздкие обороты речи, а с другой – избежать риска лишний раз потревожить богов, назвав их имена.
Изображение титула Рамзеса III

Изображение титула Рамзеса III

 

Впервые обращение «фараон» зафиксировано в документе времен правления Эхнатона, в середине XIV века до н.э., а по некоторым версиям – на сто лет раньше. Это слово с тех времен стало означать нечто вроде «ваше величество», «его величество», но в официальных титулах египетского царя оно отсутствовало.
Тот титул, под которым правил царь, состоял из нескольких имен, каждое из которых несло особенный смысл и уходило корнями в глубокую древность. А назначением титула было не просто отразить статус правителя как носителя сакральной и светской власти, но и сформулировать суть, идею, формулу его царствования.

Из чего на самом деле состоял титул царя Древнего Египта


В титуле царя обязательно упоминался бог Хор

В титуле царя обязательно упоминался бог Хор

 

Титулатура египетских царей утвердилась в эпоху Среднего Царства (эпоха между XXI и XVIII веками до н.э.) и просуществовала вплоть до покорения этих земель римлянами в начале новой эры. Титул включал в себя пять «имен».

Хорово имя, самое древнее из официальных имен, что получал правитель, появилось уже в додинастический или раннединастический период – в третье-четвертое тысячелетие до новой эры. Это имя должно было представить правителя земным воплощением бога Хора (Гора), который изображался в виде сокола или человека с головой сокола. Первые египетские цари известны только под хоровым именем. К имени бога добавлялся эпитет о правителе, например, для фараона Неферхотепа он звучал как «Основывающий обе земли».
Тронное имя и имя по Небти

Тронное имя и имя по Небти

 

Второй частью титула было «имя по Небти», оно содержало в себе посвящение двум госпожам, владычицам Верхнего и Нижнего Египта. Именно после объединения двух земель начался подъем и процветание страны, а потому упоминание этой двойственности встречается в символике царской власти постоянно. Богиня Верхнего Египта, Нехбет, изображалась в виде грифа, а богиня Нижнего, Уаджет, - в виде кобры. Имя по Небти могло выглядеть, например, как «велик царской властью в Ипет-сут» - таким оно было у Эхнатона. Это имя применялось уже со времен I династии.
Имя правителя писали внутри прямоугольника - сереха, наверху изображали сокола

Имя правителя писали внутри прямоугольника - сереха, наверху изображали сокола

 

Третья часть титула – Золотое имя. Про него известно меньше других. Предполагается, что смысл использования Золотого имени сводился к почитанию бога Солнца Ра, чьим символом был этот благородный металл. Впервые такое имя зафиксировано в титулатуре Джосера из III династии. Главным требованием при создании этой части титула было упоминание золота, например, «Золотой именем своим».
Четвертым именем являлось Тронное, или «несу-бити», то, которое царь получал при коронации. На иероглифах при этом изображали тростник и пчелу – символ объединения Верхнего и Нижнего Египта. Начиная с V династии имя не добавлялось в том случае, если личное имя царя содержало упоминание бога Ра. Тронное имя удлинялось за счет использования эпитетов применительно к царю – например, у фараона Аменхотепа тронным именем было «Господин истины Ра».

Личное имя, пятое и последнее в составе титула, давалось при рождении. Ему предшествовал иероглиф «сын Ра», представлявший собой изображение утки (омонима для слова «сын») и кружка – Солнца.

Титул как программный манифест и формула правления


 
Схема изображения полного титула Тутмоса III

Схема изображения полного титула Тутмоса III

 

Вот как звучал целиком титул фараона Тутмоса III: «Гор, Могущественный Бык, Возникающий в Фивах; От обеих Владычиц, Возносящих в царском сане, Подобен Ра в небесах; Золотой Гор, Сильнейший из сильных, Священный явлением; Бог Двух Земель, Неизменный, явленный как Ра; Сын Ра, Тутмос, наипрекраснейший».

Все пять имен фараона целиком назывались в особо торжественных случаях. При этом произнесение или изображение титула передавало суть правления фараона. Было ясно, какие качества он больше всего ценил в себе, что считал своим приоритетом в политике, чем гордился, какие события ставил себе в заслугу. Как правило, титул оставался неизменным на протяжении всего царствования, но в случае, если фараон менял стиль правления, и в его официальные имена тоже вносились изменения.

Написание имен царя существенно облегчало историкам и археологам работу над расшифровками египетских иероглифов и датировкой памятников. Современные историки обозначают правителей личным именем, прибавляя к нему порядковый номер – I, II, III – если для разных правителей эти имена оказываются одинаковыми.
Тутмос III

Тутмос III

 

А наименование «фараон» во времена эллинизма – с IV в. до н.э. до I в. н. э. - использовалось уже для любого царя, не только египетского, но и чужеземного. Тогда оно и попало в греческий язык, откуда перекочевало в русский – в том виде, в каком используется до сих пор как синоним выражения «египетский царь».

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Когда на самом деле появился титул «фараон», и как называли правителей Древнего Египта

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Когда на самом деле появился титул «фараон», и как называли правителей Древнего ЕгиптаПодписаться на мой Instagram
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