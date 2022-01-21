Хоть многие люди не любят гипсокартон, это отличный материал для создания декоративных элементов и конструкций.
В сегодняшней статье расскажем, как сделать оригинальный потолочный декор из листов гипсокартона и светодиодных ламп. Смотрится такой декор шикарно.
Своим личным опытом создания потолочного декора поделился с нами автор YouTube канала A TOUCH OF ART.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо будет разметить потолок. Потом прикручиваем металлический профиль для монтажа гипсокартона.
Подготавливаем отрезки гипсокартона нужного размера и крепим боковые стенки коробов к профилю.
Изнутри стыки гипсокартона дополнительно надо будет укрепить кусочками металлического профиля, как показано на фото ниже.
На следующем этапе шпаклюем потолок между коробами и вокруг них. Также шпаклюем сами короба.
К нижней части коробов (с внутренней стороны) прикручиваем уголки. Дополнительно устанавливаем поперечные планки по центру.
После этого отрезаем куски гипсокартона прямоугольной формы и прикручиваем к коробам. Обрезаем по месту. Либо можно подготовить обрезанные листы заранее.
Прикручиваем металлические уголки и крепим к ним полосы гипсокартона, которые будут выступать в качестве бортиков.
Затем надо будет прикрутить металлические перфорированные уголки по наружному контуру (снизу и сверху), и можно приступать к шпаклевке.
После высыхания шпаклевки красим декоративные элементы акриловой белой краской. Или можно обычную водоэмульсионку использовать.
Последний этап — это установка светодиодных ламп и их подключение.
Результат получился бесподобным. А как думаете вы? Напишите в комментариях.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
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