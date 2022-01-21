Хоть многие люди не любят гипсокартон, это отличный материал для создания декоративных элементов и конструкций.

В сегодняшней статье расскажем, как сделать оригинальный потолочный декор из листов гипсокартона и светодиодных ламп. Смотрится такой декор шикарно.

Своим личным опытом создания потолочного декора поделился с нами автор YouTube канала A TOUCH OF ART.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет разметить потолок. Потом прикручиваем металлический профиль для монтажа гипсокартона.

Подготавливаем отрезки гипсокартона нужного размера и крепим боковые стенки коробов к профилю.

Изнутри стыки гипсокартона дополнительно надо будет укрепить кусочками металлического профиля, как показано на фото ниже.

На следующем этапе шпаклюем потолок между коробами и вокруг них. Также шпаклюем сами короба.

К нижней части коробов (с внутренней стороны) прикручиваем уголки. Дополнительно устанавливаем поперечные планки по центру.

После этого отрезаем куски гипсокартона прямоугольной формы и прикручиваем к коробам. Обрезаем по месту. Либо можно подготовить обрезанные листы заранее.

Прикручиваем металлические уголки и крепим к ним полосы гипсокартона, которые будут выступать в качестве бортиков.

Затем надо будет прикрутить металлические перфорированные уголки по наружному контуру (снизу и сверху), и можно приступать к шпаклевке.

После высыхания шпаклевки красим декоративные элементы акриловой белой краской. Или можно обычную водоэмульсионку использовать.

Последний этап — это установка светодиодных ламп и их подключение.

Результат получился бесподобным. А как думаете вы? Напишите в комментариях.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.