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Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Хоть многие люди не любят гипсокартон, это отличный материал для создания декоративных элементов и конструкций. 

В сегодняшней статье расскажем, как сделать оригинальный потолочный декор из листов гипсокартона и светодиодных ламп. Смотрится такой декор шикарно. 

Своим личным опытом создания потолочного декора поделился с нами автор YouTube канала A TOUCH OF ART. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет разметить потолок. Потом прикручиваем металлический профиль для монтажа гипсокартона. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Подготавливаем отрезки гипсокартона нужного размера и крепим боковые стенки коробов к профилю. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Изнутри стыки гипсокартона дополнительно надо будет укрепить кусочками металлического профиля, как показано на фото ниже. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

На следующем этапе шпаклюем потолок между коробами и вокруг них. Также шпаклюем сами короба. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

К нижней части коробов (с внутренней стороны) прикручиваем уголки. Дополнительно устанавливаем поперечные планки по центру. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

После этого отрезаем куски гипсокартона прямоугольной формы и прикручиваем к коробам. Обрезаем по месту. Либо можно подготовить обрезанные листы заранее. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Прикручиваем металлические уголки и крепим к ним полосы гипсокартона, которые будут выступать в качестве бортиков.

 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Затем надо будет прикрутить металлические перфорированные уголки по наружному контуру (снизу и сверху), и можно приступать к шпаклевке.

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

После высыхания шпаклевки красим декоративные элементы акриловой белой краской. Или можно обычную водоэмульсионку использовать. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Последний этап — это установка светодиодных ламп и их подключение. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Результат получился бесподобным. А как думаете вы? Напишите в комментариях. 

Потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп

Видео по теме

Подробно о том, как сделать потолочный декор из гипсокартона и светодиодных ламп, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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