Какие тайные знаки зашифровал художник-математик Альбрехт Дюрер в своих 5 знаменитых гравюрах

«Адам и Ева»

Гравюра «Адам и Ева»

Данная работа - гордость Дюрера, поэтому он указал свое авторство в центре гравюры

«Меланхолия»

«Меланхолия» - самая загадочная гравюра Альбрехта Дюрера

«Квадрат Сатурна» на этой гравюре до сих пор полностью не расшифрован, известно лишь, что автор там зашифровал день смерти его матери (16.05) и год создания «Меланхолии» (1514), а все остальное до сих пор загадка

«Рыцарь, Смерть и Дьявол»

Гравюра «Рыцарь, Смерть и Дьявол»

Дюрер уделил особое внимание деталям образа Смерти

«Морское чудовище»

Гравюра «Морское чудовище»

«Святой Иероним в келье»

Гравюра Дюрера «Святой Иероним в келье»