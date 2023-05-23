Ретро — достаточно абстрактный термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную или материальную ценность и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни.
Фотограф в течение 10 лет гулял по улицам Нью-Йорка, чтобы запечатлеть ретро-машины и просто интересные брошенные автомобили.
Рассказывать здесь особо нечего, просто посмотрим, какие с точки зрения фотографа интересные старые автомобили встретились ему на улицах нью-Йорка за целых 10 лет.
Многие фотографии сделаны с помощью HDR. Это изображения с широким динамическим диапазоном.
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Ретро-автомобили Нью-Йорка
Ретро — достаточно абстрактный термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную или материальную ценность и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни.
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