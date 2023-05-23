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Ретро-автомобили Нью-Йорка

Ретро — достаточно абстрактный термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную или материальную ценность и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни.

Фотограф в течение 10 лет гулял по улицам Нью-Йорка, чтобы запечатлеть ретро-машины и просто интересные брошенные автомобили.

Ретро-автомобили Нью-Йорка

Рассказывать здесь особо нечего, просто посмотрим, какие с точки зрения фотографа интересные старые автомобили встретились ему на улицах нью-Йорка за целых 10 лет.

Многие фотографии сделаны с помощью HDR. Это изображения с широким динамическим диапазоном.

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

New York Cars

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Ретро-автомобили Нью-Йорка

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Ретро-автомобили Нью-ЙоркаПодписаться на мой Instagram

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