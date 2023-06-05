Для чего в горлышке бутылки подсолнечного масла странные прорези

Нет такого человека, которому не доводилось бы хотя бы раз в своей жизни открывать бутылку с подсолнечным маслом и заглянуть при этом, что у нее внутри. И что же в таком случае мы замечаем первым? Правильно, загадочные прорези в горлышке, странные тонкие лепестки, «ежика». Совершенно очевидно, что данный элемент конструкции бутылки сделан не просто так. Зачем же он нужен?
Бутылка подсолнечного масла. /Фото: darpolbel.by.
Берем бутылку с подсолнечным маслом, открываем ее и что мы первое видим, заглянув в ее горлышко? Конечно же, пробку-заглушку с чекой, которую необходимо уверенно, но в то же время максимально деликатно вырвать. Избавившись от «предохранителя», заглядываем вглубь бутылочного горлышка, а там, помимо масла, будут видны какие-то загадочные прорези или усики. В общем названий странным элементам можно придумать огромное множество. Нас же волнует только два вопроса: что это такое и зачем оно нужно?
Бутылки подсолнечного масла с крышками. /Фото: aniq.uz.
Дозатор подсолнечного масла. /Фото: from-ua.com.
Ответ на первый вопрос довольно прост. «Усики» нужны для удержания насадки-дозатора, который необходим для ограничения потока льющегося масла, так как из бутылки даже при небольшом наклоне растительное масло будет течь с гораздо большей интенсивностью, чем того требует процесс готовки. Иными словами без дозатора в горлышке бутылки масло бы выливалось куда быстрее и в большем количестве. Хитрый элемент конструкции позволяет уберечь себя от нецелевого использования дорогостоящего продукта.
Насадка-дозатор. /Фото: mein-rosenberg.ru.
Насадка-дозатор на бутылку. /Фото: otzovik.com
Дозаторы содержимого бутылки. /Фото: hkolazhizni.ru.
Это довольно практично с точки зрения разумной экономии продуктов питания, так и с точки зрения порядка на кухне.
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