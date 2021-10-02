Как зутсьютеры, босодзоку, рудбои и другие неформалы повлияли на СССР и Россию

Тедди-бои 1970-х. /Фото: rebrn.com
Что такое «субкультура» в принципе знает каждый. И многие сходу приведут примеры: хиппи, панки, байкеры, готы, кто там дальше по списку? На самом деле их было куда больше, а новые субкультуры продолжают появляться даже сегодня, в эпоху социальных сетей. О некоторых из них мы не знаем ровным счетом ничего, а между тем они влияют на мир вокруг нас: мода, музыка, кино и даже наш язык, в который постоянно проскакивают словечки из уличного слэнга.
Тедди-бои
Зародившаяся в Англии самая первая субкультура поклонников рок-н-ролла. Во многом именно они создали основной канон «неформального» внешнего вида: «необычная одежда + необычная причёска + раздражающее обывателей поведение».
Тедди-бойз из южного Лондона. /Фото: humus.dreamwidth.org
Британия вышла из войны усталой и растерявшей свою империю. Жизнь вокруг явно не играла яркими красками — достаточно вспомнить, что продовольственные карточки на острове отменили только в 1954 году. Зато из-за океана хлынул поток пластинок с американским рок-н-роллом, а среди молодежи распространилась пришедшая из студенческой среды мода на одежду в стиле короля Эдуарда VII (отсюда и «тедди»). Длинные пиджаки или однобортные жакеты с бархатными воротниками, зауженные брюки-«дудочки», узкие галстуки, завязанные «виндзорским» узлом. На голове при помощи бриолина сооружался тот самый «кок», который позаимствовали советские стиляги и нынешние посетители барбершопов.
Порой тедди выглядели истинными аристократами. /Фото: twenty-one-store.com
В провинции на эдвардианский шик хватало денег не у всех и там образ тедди-боя модифицировали по-своему. Место дорогих пиджаков заняли мотоциклетные кожаные куртки, а делать жизнь свою «тедди» стали с персонажа Марлона Брандо из фильма «Дикарь». В уличные драки и прочие весёлые истории они ввязывались легко и непринужденно.
Кадр из фильма "Дикарь", 1953
Прочитав это описание, вы с лёгкостью вспомните самых известных «тедди-боев» всех времён и народов . Конечно, это ранние Beatles из тех времен, когда «ливерпульская четверка» была пятёркой и ещё не встретила на своем пути Брайана Эпштейна.
Ранний состав Beatles со Стюартом Сатклиффом и Питом Бестом на гастролях в Гамбурге. /Фото: nme.com
Босодзоку
Японский ответ американским байкерам. Считается, что первые авто- и мото- банды в послевоенной Японии создали неуспевшие отправиться в свой последний полет бывшие камикадзе. По другой версии, босодзоку были чем -то вроде «подготовительного класса» для японской мафии — якудза.
Член банды босодзоку на своём мотоцикле. /Фото: rakoonia.wordpress.com
Название произошло от механического соединения слов «бо со» (" агрессивные гонки«) и «дзоку» («семья», «клан»). Члены банд босодзоку носили кожаные куртки или спортивные костюмы, украшенные патриотической символикой и ультраправыми слоганами. Самым «шиком» считались мешковатые плащи с эмблемой клана, одетые прямо на голое тело.
Униформа одного из кланов босодзоку, фото: Масаюки Ёсинаги. /Фото: http://carakoom.com
Но главной отличительной чертой был фирменный тюнинг машин и мотоциклов, доходивший до полного гротеска. Развал под углом в 45 градусов, так чтобы диски колес выглядели «вылетающими» из-под автомобиля, удлиненные и изогнутые выхлопные трубы, установленный спереди масляный радиатор, соединённый с двигателем металлическим шлангом через отверстие в фарах — вот отличительные черты стиля босодзоку.
Один из вариантов тюнинга автомобилей в стиле босодзоку. /Фото: motor1.com
В конце 80-х годов японской полиции окончательно надоели уличные драки с поножовщиной и ночные гонки ревущих тюнингованных монстров прямо под окнами у добропорядочных обывателей. После пары десятилетий жесткого прессинга в стиле «нулевой толерантности» и закрытия культового для босодзоку журнала Champ Road от былой армии «беззаконных мотоциклистов» осталось примерно шесть тысяч человек, переключившихся с мотоциклов на велосипеды.
Члены мотобанды. /Фото: giapponeinitalia.org
Удивительный факт: когда на исходе существования СССР у нас появилась собственная мотосубкультура, свой вид и стиль поведения её представители позаимствовали не у американских байкеров, а именно у босодзоку. Почему так вышло — загадка, но просто посмотрите на фотографии рокеров (так их называли) времен Перестройки или на мотобанды из перестроечных фильмов вроде «Авария—дочь мента». Наши, правда, мотоциклов не тюнинговали, ограничиваясь в основном снятием глушителя с выхлопной трубы, чтобы ревело пострашнее.
Советские рокеры неосознанно подражали именно босодзоку. /Фото: foto-history.livejournal.com
Рудбои
Культура криминальной молодежи из трущоб столицы Ямайки Кингстона. Сложилась вокруг местных уличных дискотек «саунд-систем», а своё название позаимствовала у местного популярного дешёвого пойла на основе рома «Rude to Your Parents» («Грубый с родителями»).
Рудбои. /Фото: 211girls.com
Стиль одежды: чёрные мохеровые костюмы со штанами, укороченными по щиколотку, шляпы —«берсалино» или кепки и обязательные темные очки.
Свой стиль поведения рудбои заимствовали из фильмов про американских гангстеров, вестернов с Клинтом Иствудом и боевиков про Агента 007. Из музыки предпочитали ска или близкий к нему стиль рокстэди с текстами вроде «Я только что застрелил шерифа». Хотите послушать нечто хотя бы отдаленно похожее — включайте ранний «Ленинград».
Уличная дискотека в Кингстоне, Ямайка. /Фото: groovedpavement.wordpress.com
Основным занятием для большинства рудбоев вынужденно становилась мелкая уличная преступность — работы на Ямайке все равно никакой не было. В конце 60 -х, после того как только за одно лето уличными бандами было совершено шесть убийств, правительству острова это надоело. Началась тотальная «зачистка» Кингстона, спасаясь от которой многие рудбои перебрались в Англию
Обложки ранних альбомов группы Боба Марли говорят сами за себя. /Фото: kulturekultink.com
Там они влились в ряды местной рабочей молодежи, конфликтовавшей с модами — субкультурой детей среднего класса. Так, в боях на улицах британских городов родились скинхэды, тогда еще не ставшие неонацистами. Ну а самым известным рудбоем в мире в итоге стал Боб Марли, вернувшийся на Ямайку и заигравший совсем другую музыку — регги.
Первые скинхэды не избивали своих темнокожих братьев, а наоборот с удовольствием отплясывали вместе с ними под музыку ска. /Фото: theundisciplined.com
Зутсьютеры
Если нижнюю часть своего гардероба — ботинки на платформе и брюки — «дудочки», советские стиляги позаимствовали у британских тедди-боев, то верх — вот у этих ребят. Всё началось во время Второй Мировой войны, когда правительство США ввело меры строгой экономии, нужные в основном для того чтобы каждый житель отделенной от пылающей Европы океаном страны мог почувствовать себя «мобилизованным».
Мексиканский зут-сьютер с двумя подружками, одетыми в стиле панчука. /Фото: Pinterest
«Да идите вы на...» — ответило цветное население крупных городов. Надо сказать что у него на то были все основания: американская система расовой сегрегации по некоторым пунктам оставляла далеко позади даже принятые нацистами «Нюрнбергские законы». Первыми стиль одежды «зут -сьют» ввели музыканты биг-бэндов — ресторанных джазовых оркестров, где играли преимущественно чернокожие. Широченные пальто с подкладками под плечи, удлинённые чуть ли не до колен пиджаки, цветастые рубашки и свисающие опять-таки до колен цепочки для часов и ключей, стали ответом на требования экономить материю и сдавать лишний металл для нужд фронта.
Американские копы при каждом удобном случае «принимали» зутсьютеров, точно так же как их советские коллеги — стиляг. /Фото: timeline.com
Следом за музыкантами почин подхватили мигранты из Латинской Америки и Италии, сделавшие стиль «зут сьют» неотъемлемой чертой боевиков мафиозных «семей». В следующем десятилетии субкультура зутсьютеров сошла на нет. Так что, когда один из персонажей российского фильма «Стиляги» говорит другому, что в Америке на самом деле нет стиляг — так он просто приехал туда с большим опозданием и не там искал.
Патриотически настроенные граждане тоже не отставали от полиции и при случае избивали зутсьютеров, и рвали в клочья их одежду. Через 10 лет «инициативные комсомольцы» будут точно так же поступать со стилягами. На фото — во дворе городской тюрьмы Лос-Анджелеса построена группа зутсьютеров, арестованных после массовой драки с военными моряками./ Фото: timeline.com
Любера
Ночным кошмаром для всей неформальной Москвы поздних 80-х стали «простые и крепкие парни» из Люберец. Жил да был обычный городок-спутник, а потом в нём построили базу олимпийского резерва по тяжелой атлетике, благодаря чему в массы местной дворовой шпаны проникла мода на запрещенные в СССР культуризм и бодибилдинг. Однажды на этот невостребованный ресурс обратила внимание милиция, решив привлечь «инициативных комсомольцев» к разгону встречи неонацистов на Пушкинской — и началось.
Любера хвастаются накачанной в подпольном спортзале «банкой», 1986 год. /Фото: Pinterest
Оказалось что гопник с идеологией страшнее обычного гопника во сто крат. Любера приезжали в Москву и устраивали налеты на места, где собирались те, кого они считали «порочащими наш советский образ жизни»: хиппи, панки и прочее. Всех не успевших убежать люто избивали, заодно сдирая с них любую атрибутику, которую можно было загнать за неплохие деньги кооператорам. «Униформа» люберов — знаменитые клетчатые штаны, нужны были в основном для того чтобы в пылу драки безошибочно опознавать своих.
Любера избивают неформалов на Старом Арбате // источник: gorbachevfound.livejournal.com
В 90-х годах движение само собой сошло на нет, выдвинув из своих рядов кадры для будущей Люберецкой ОПГ. В основном любера оставили свой след в культуре — практически у каждой группы классического русского рока имелась посвященная им песня. Ну и конечно их воспели режиссёры перестроечного кино: «Меня зовут Арлекино» ( Валерий Рыбарев, 1988), «Луна-Парк» (Павел Лунгин, 1992), «Бакенбарды» (Юрий Мамин, 1990)
Но бывало и так: любер и панк снимаются в фотоателье «на память»// источник: gorbachevfound.livejournal.com:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии