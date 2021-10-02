Как зутсьютеры, босодзоку, рудбои и другие неформалы повлияли на СССР и Россию

Тедди-бои 1970-х. /Фото: rebrn.com

Тедди-бои

Тедди-бойз из южного Лондона. /Фото: humus.dreamwidth.org

Порой тедди выглядели истинными аристократами. /Фото: twenty-one-store.com

Кадр из фильма "Дикарь", 1953

Ранний состав Beatles со Стюартом Сатклиффом и Питом Бестом на гастролях в Гамбурге. /Фото: nme.com

Босодзоку

Член банды босодзоку на своём мотоцикле. /Фото: rakoonia.wordpress.com

Униформа одного из кланов босодзоку, фото: Масаюки Ёсинаги. /Фото: http://carakoom.com

Один из вариантов тюнинга автомобилей в стиле босодзоку. /Фото: motor1.com

Члены мотобанды. /Фото: giapponeinitalia.org

Советские рокеры неосознанно подражали именно босодзоку. /Фото: foto-history.livejournal.com

Рудбои

Рудбои. /Фото: 211girls.com

Уличная дискотека в Кингстоне, Ямайка. /Фото: groovedpavement.wordpress.com

Обложки ранних альбомов группы Боба Марли говорят сами за себя. /Фото: kulturekultink.com

Первые скинхэды не избивали своих темнокожих братьев, а наоборот с удовольствием отплясывали вместе с ними под музыку ска. /Фото: theundisciplined.com

Зутсьютеры

Мексиканский зут-сьютер с двумя подружками, одетыми в стиле панчука. /Фото: Pinterest

Американские копы при каждом удобном случае «принимали» зутсьютеров, точно так же как их советские коллеги — стиляг. /Фото: timeline.com

Патриотически настроенные граждане тоже не отставали от полиции и при случае избивали зутсьютеров, и рвали в клочья их одежду. Через 10 лет «инициативные комсомольцы» будут точно так же поступать со стилягами. На фото — во дворе городской тюрьмы Лос-Анджелеса построена группа зутсьютеров, арестованных после массовой драки с военными моряками./ Фото: timeline.com

Любера

Любера хвастаются накачанной в подпольном спортзале «банкой», 1986 год. /Фото: Pinterest

Любера избивают неформалов на Старом Арбате // источник: gorbachevfound.livejournal.com

Но бывало и так: любер и панк снимаются в фотоателье «на память»// источник: gorbachevfound.livejournal.com: