5 секретов по уходу за кожей, подсмотренных у корейских моделей

7 простых способов заставить кожу сиять уже сегодня.
Корейские фотомодели сияют естественной красотой и молодостью. Чтобы подготовить их к съемкам, требуется всего 5 минут, настолько идеальна кожа и внешний вид. В Корее женщины в 30 лет выглядят как старшеклассницы, да и в 50 способны привлечь внимание мужчин. Секрет в особом уходе за кожей, который доступен всем. Модели делятся простыми советами для сохранения почти вечной молодости.
1. Маска для лица из водорослей
Водоросли содержат особые питательные вещества, которые благотворно влияют на кожу. /Фото: inat.com
Морские водоросли — отличное тонизирующее средство для кожи. Их можно купить в аптеке за копейки. Чтобы сделать освежающую и питательную маску для лица нужно сначала положить листы в теплую воду. Когда водоросли немного размокнут, аккуратно покрываем ими лицо. Сверху кладем бумажную салфетку, чтобы листики никуда не сбегали. Для максимального эффекта маску нужно делать минут 15-20. Так лицо напитается полезными минералами, витаминами и микроэлементами.
2. Небанальный способ умывания от Юнг Сунь Цзинь
Новая «умывашка» для любого типа кожи. /Фото: kore.am
Этот совет только набирает популярность среди корейских красавиц. Но те, кто попробовал, уже рассказывают всем своим подружкам по большому секрету. Кореянки любят для умывания утром использовать косметику на основе масла, но не всем такая подходит. Склонная к жирности или проблемная кожа будут не в восторге от таких процедур. Фотомодель Юнг Сунь Цзинь с чувствительным типом кожи нашла решение в необычной комбинации. Она смешивает обычное средство для умывания с увлажняющим кремом в пропорции 1:1. Такая смесь не только отлично очищает поры, но и классно его увлажняет. Никакого чувства стянутости или сухости!
3. Массаж горячим полотенцем
Выглядит не очень, зато действует на «ура». /Фото: japonism-beauty.com
Тепло улучшает кровообращение. Клетки кожи насыщаются кислородом и питательными веществами. Лучше кровообращение — моложе лицо. Массаж умеренно горячим полотенцем раскрывает поры и позволяет коже дышать. Чтобы его сделать, достаточно окунуть чистое мохеровое полотенце в воду, отжать и медленно растирать лицо в течение 15 минут. После расслабляющей процедуры надо нанести масло по типу кожи. Это напитает его дополнительными полезностями.
4. Лицу тоже нужен отдых
Красота и свежесть всего за 15 минут. /Фото: static1.squarespace.com
Это самый важный секрет красоты. Особые корейские маски на тканевой основе оказывают просто потрясающий эффект. Благо сейчас эти зарубежные продукты просто достать почти в любом магазине косметики. Корейские фотомодели используют эти маски каждый день, чтобы кожа на лице могла восстановиться и напитаться полезными элементами. Лучше всего устраивать ей такой витаминный бонус перед сном, тогда вся усталость уйдет, а за ночь кожа полноценно усвоит полученные микроэлементы. Девушки в Корее делают листовые маски перед свадьбой или собеседованием, чтобы выглядеть на все 100%. Вы можете подобрать маску с ингредиентами, которые соответствуют вашим потребностям и типу кожи. Она удобна в использовании, делает поры менее заметными, выравнивает тон лица и насыщает каждую клеточку жизненной энергией.
6. Мгновенное увлажнение
Важно успеть вовремя. /Фото: collegefashion.net
Наносить крем, тоник или масло нужно сразу после умывания. Немного затянули, и уже поздно. После умывания поры очищаются и раскрываются, именно в этот момент их можно напитать полезными веществами, иначе только косметику зря переводить. Увлажняющее средство наносится сразу же, как только полотенцем вытирается лицо. Поры остаются открытыми где-то 10 секунд после высыхания. Кореянки не боятся использовать сразу два или три косметических продукта: например, сначала масло, а потом крем. Иногда между ними еще втискивается какая-нибудь специальная сыворотка. И обязательно легкий массаж для полного набора.
7. Сок цитрусовых для экстра-очищения
Лимон — лучший друг сияющей и ровной кожи. /Фото: cdn2.stylecraze.com
Лимонная кислота творит чудеса. Она очищает кожу и глубоко проникает в поры, избавляя их от грязи, пота, отмерших частиц и лишних выделений сальных желез. Чтобы воспользоваться уникальными свойствами лимонной кислоты, нужно всего несколько долек цитруса. Сок выдавливаем в любую емкость и ватным диском наносим его на лицо. Кожа воспримет эти дары с благодарностью, отплатив чистотой, свежим цветом кожи и сиянием.
8. Соевое молоко
Необычное, но очень эффективное средство, которое используют почти все кореянки. /Фото: cdn.asiatatler.com
Соевое молоко — кладезь питательных веществ. Такое необычное средство для красоты советуют не только модели, но и профессиональные косметологи Кореи. Его можно использовать для обычно ухода и для лечения проблемной кожи. Наиболее распространенный метод применения: намочить марлю или тонкую ткань в молоке и положить на лицо в виде маски. Чтобы кожа полноценно напиталась и помолодела, нужно выдержать процедуру минимум 15 минут. Добиться устойчивого эффекта можно используя такую маску регулярно по 2 раза в неделю.
9.Как избавиться от недостатков кожи?
Скрыть угри под слоем макияжа, конечно, вариант, но не особо хороший. /Фото: hindustantimes.com
Избавиться от неприглядных угрей поможет морская соль. Она отлично снимает воспаления, восстанавливает кожу и приводит ее в полный порядок. Получить желаемый эффект поможет простой рецепт: 1 столовая ложка морской соли на стакан теплой воды. Когда соль растворится, смачиваем в воде ватный диск и протираем лицо. Нельзя допускать, чтобы соленая вода попадала в открытые ранки или порезы.
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