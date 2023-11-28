5 секретов по уходу за кожей, подсмотренных у корейских моделей

7 простых способов заставить кожу сиять уже сегодня.

1. Маска для лица из водорослей

Водоросли содержат особые питательные вещества, которые благотворно влияют на кожу. /Фото: inat.com

2. Небанальный способ умывания от Юнг Сунь Цзинь

Новая «умывашка» для любого типа кожи. /Фото: kore.am

3. Массаж горячим полотенцем

Выглядит не очень, зато действует на «ура». /Фото: japonism-beauty.com

4. Лицу тоже нужен отдых

Красота и свежесть всего за 15 минут. /Фото: static1.squarespace.com

6. Мгновенное увлажнение

Важно успеть вовремя. /Фото: collegefashion.net

7. Сок цитрусовых для экстра-очищения

Лимон — лучший друг сияющей и ровной кожи. /Фото: cdn2.stylecraze.com

8. Соевое молоко

Необычное, но очень эффективное средство, которое используют почти все кореянки. /Фото: cdn.asiatatler.com

9.Как избавиться от недостатков кожи?

Скрыть угри под слоем макияжа, конечно, вариант, но не особо хороший. /Фото: hindustantimes.com