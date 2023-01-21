Истории бриллиантов, которые стали роковыми в судьбах своих владельцев

Мерцающие камни всегда ассоциировались с богатством, роскошью и аристократической жизнью. Обладать ими часто означало добиться успеха. Однако, как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс, часто старые камни часто были свидетелями кровавых злодеяний. Мистическую силу великолепных украшений прочувствовали и королева Франции Мария Антуанетта, и русская княжна Надежда Орлова, и саудовский принц Фейсал бин Фахда.
Голубой бриллиант как причина международного конфликта
Принц Фейсал. источник фото: iz.ru
Эта история произошла не так давно, всего лишь в конце прошлого столетия. Одному из работников во дворце принца Фейсала удалось украсть драгоценности, которые он в скором времени переправил на родину, в Таиланд. Разумеется, пропажа не осталась без внимания - помимо прочих, хоть и невероятно дорогих украшений, был похищен и самый ценный предмет коллекции - голубой бриллиант невиданной красоты и эксклюзивности. Вор был довольно-таки быстро схвачен. Да и богатство саудовского принца тоже удалось обнаружить в доме местного ювелира. Однако каково же было удивление всех, когда буквально за несколько часов до отправки пропажи законному владельцу выяснилось, что практически все украшения оказались искусной подделкой, а самого голубого бриллианта не стало.
Дальнейшие события повлекли за собой кровь и проклятия. Полиция обвинила в подлоге ювелира: его и его семью немедленно казнили. Через некоторое время обвинение предъявили уже самим полицейским - оказалось, что дело ювелира было сфабриковано. На эшафот взошло еще шесть представителей таиландской полиции. Так как судьба самих ювелирных украшений все еще была под вопросом, в страну прибыл друг семьи принца Фейсала. Об успешности его расследования говорит тот факт, что вскоре он сам был похищен, а позже найден мертвым.
Эта же участь постигла и еще трех дипломатов из посольства аудитов в Бангкоке. Таким образом, коллекция драгоценностей с голубым бриллиантом до сих пор не найдена, а все люди, так или иначе участвующие в расследовании похищения, были либо похищены, либо убиты. В настоящее время эта история все еще является «неприятным осадком» в отношениях двух стран.
Синий бриллиант «Надежда» как карающий глаз бога Рамы
Голубые бриллианты. Фото источник: ivanovsky.com
Бриллиант пронзительно синего цвета с фиолетовым оттенком массой в 115 карат завораживающей красоты сразу привлекал внимание. Им заинтересовался торговец драгоценностями Жан-Батист Тавернье, который привез этот камень во Францию в 1668 году. Здесь он повторил историю, рассказанную им в Индии, что бриллиант является застывшей слезой индийского божества Рамы. Только вот коммерсанту забыли рассказать, что камень родился не из правого исцеляющего глаза, а из левого карающего. Тем не менее за 220 тысяч ливров и дворянский титул бриллиант попал в коллекцию короля Людовика XIV, который носил его на шее в золотой оправе. Надо ли напоминать, что французский монарх умер не от старости, а от гангрены после случайной царапины об ржавый гвоздь.
А судьба торговца и вовсе была ужасна - он обанкротился, бежал в Россию, где в голоде и холоде был растерзан собаками. А бриллиант мирно некоторое время покоился в сундуке с драгоценностями - следующий правитель Франции Людовик XV не проявлял к нему интереса. Следующей владелицей сияющей драгоценности стала Мария-Антуанетта. Супруга короля Людовика XVI даже иногда позволяла носить украшение с камнем своей подруге принцессе Ламбальской. Ужасную кончину этих женщин тоже приписывают зловещему действию проклятого бриллианта: аристократка погибла от рук зверской толпы, а сама Мария-Антуанетта была казнена. Поговаривают, что в этот день на ее шее красовалась подвеска с камнем «Надежда». Несколько десятилетий алмаз, который еще называли «Голубой француз», считался пропавшим.
В 1813 году в одной из ювелирных лавок Лондона на продажу был выставлен очень похожий камень, однако в нем появилось 20 дополнительных граней. Его приобрел английский аристократ Генри Филипп Хоуп. Однако коллекционер предпочитал издалека любоваться камнем, часто экспонируя его на всемирных выставках и других подобных мероприятиях. Впоследствии голубой бриллиант был получен по наследству Генри Томасом. Однако новый владелец не долго наслаждался блеском камня - вскоре он тоже скончался.
Еще один родственник Френсис Хоуп тоже питал нежные чувства к мистическому украшению. Он приказал изготовить из него помолвочное украшение и подарил своей возлюбленной Мэй Йохе. Надо ли говорить, что вскоре мужчина обанкротился. Как только финансы пары позволили, они обустроили гостиницу под названием «Голубой алмаз». Только неудачи не оставляли их - спустя несколько месяцев отель сгорел полностью, и Мэй провела остаток жизни в крайней нужде. Следующая страница истории зловещего камня продолжилась уже за океаном. Американка Эвелин МакКлинн стала новой владелицей. Она была так очарована драгоценностью, что не расставалась с ней и ночью.
Ее сын попал в автокатастрофу, супруг стал алкоголиком и попал в сумасшедший дом. А для самой Эвелин карающий камень уготовил дни, наполненные тоской и горем. Сейчас бриллиант «Надежда» находится в Смитсоновском институте в качестве дара от ювелира Гарри Уинстона.
Любопытно, что есть еще одна легенда. Так как в результате огранки огромный голубой алмаз был разделен на несколько частей, то вторая часть индийского камня была куплена влюбленной парой из Англии. Им предстояло путешествие на лучшем лайнере всех времен, и 10 апреля 1912 года они поднялись на его борт. Имя этого корабля было «Титаник». Сторонники этой версии считают, что именно проклятый камень стал причиной крушения судна, повлекшей гибель более 1500 человек.
Камень самоубийц, или «Черный Орлов»
бриллиант
Как гласит предание, этот камень тоже подвергся божественному проклятию, так как был украден из статуи Брахмы в одном из индийских храмов. В Россию его привезла в 18 веке княжна Надежда Орлова. Впоследствии она влюбилась, но чувства не были взаимны, и она наложила на себя руки. Следующими владельцами черного бриллианта стали княгиня Голицына-Баратынская и княжна Мария Лещинская. И снова самоубийства. Причем, как рассказывали их родные, у женщин не было поводов для ухода из жизни. Лишь мистикой можно было объяснить их действия. В дальнейшем камень сменил много хозяев, но о причинах продажи люди старались не распространяться.
Доподлинно известно, что в середине прошлого века обладать индийским сокровищем захотел некий коммерсант по фамилии Пэрис. Он настолько проникся этой идеей, что влез в неимоверные долги. И вдруг перед самой сделкой упал с крыши небоскреба. После еще некоторых скитаний камень попал к знаменитому ювелиру Чарльзу Уинстону. Тот не стал испытывать судьбу и разделил камень на части. Сейчас самым известным украшением из «Черного Орлова» является кулон в 67,5 карат, обрамленный бриллиантами поменьше. Так или иначе, вот уже 80 лет сила проклятого камня себя не проявляет.
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