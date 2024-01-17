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Шокирующие снимки из полиции демонстрируют, как преступность и метамфетамин разрушили красоту юноши

Снимки из полиции, которые делались на протяжении 14 лет – задокументированное свидетельство деградации внешности Мэтью Медлина. Впервые такая пара снимков появилась у него в 2002 году: на этой паре мы видим загар, модную стрижку и великолепную кожу. Высокие скулы и уверенный взгляд Медлина, попавшего в полицию в 18 лет, делают его похожим на модель. Но осталось ли все так же и сегодня? Смотрите в посте…

Тут он еще свеж и молод…


Уже 14 лет дело Медлина в полиции не закрывается. По мере продвижения его криминальной «карьеры» его внешность деградирует – и кульминацией этой деградации стало ужасное фото, сделанное в прошлую субботу. В этот раз он был задержан за то, что открыто вводил себе наркотические вещества, а затем попытался забраться на поезд на железнодорожных путях.

Шокирующие снимки из полиции демонстрируют, как преступность и метамфетамин разрушили красоту юноши

Постепенно внешность начинает портиться, появляются безобразные татуировки…


На снимке 2007 года (выше) он уже выглядит намного старше своего возраста (23 года). А к 2013 году над его бровями и на его щеках возникают тату.

Шокирующие снимки из полиции демонстрируют, как преступность и метамфетамин разрушили красоту юноши

Еще два снимка 2013 года…


…на которых Медлин выглядит все более и более странно. Сначала рисунки черной краской на лице, затем длинные волосы и козлиная бородка…

Шокирующие снимки из полиции демонстрируют, как преступность и метамфетамин разрушили красоту юноши

…и вот итог похождений Медлина.


Это последний снимок. Здесь вы видите, что глаза Медлина полузакрыты, на щеке у него язва. В полиции он признался, что не спал 26 часов под действием наркотиков.

Шокирующие снимки из полиции демонстрируют, как преступность и метамфетамин разрушили красоту юноши

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