Голые ноги и поцелуи: от чего стоит оказаться, чтобы следовать королевскому протоколу

Быть членом британской королевской семьи – дело не из простых. Ведь кроме ношения королевских украшений и знакомств со звездами и сильными мира сего придется постоянно следовать большому количеству правил. И это совершенно нормально, поскольку королевский дом имеет многовековые традиции. Расскажем о правилах королевского протокола, которые могут удивить любого, кто вырос далеко от монархии.
Никаких босых ног
Кейт Миддлтон на пляже в Сиднее во время Австралийского тура
Туфли становятся практически частью тела представителей королевской семьи. Их категорически нельзя снимать на публике. То, что это правильно работает для всех отлично видно по фото. Например, на снимках двух принцесс Уэльских, Дианы и Кэтрин, которые были сделаны во время поездок в Австралию, они всегда в обуви. Неважно, даже если неудобно, а под ногами песок – снимать обувь нельзя.
Принцесса Диана и принц Чарльз во время тура в Австралию
Но Меган Маркл, еще будучи в королевской семье, успела отличиться, нарушив это правило. Во время австралийское тура в 2018 году она не просто сняла обувь, но и принца Гарри своим примером вынудила сделать так же. Справедливого негодования со стороны прессы и общественности она тогда, разумеется, получила, ведь британцы чтят свои традиции.
«Нет» чувствам на публике
Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям
В королевском этикете существует негласное правило: ни в коем случае не допускать проявления чувств в публичных местах. Ни король с королевой, ни принцы, ни другие члены БКС не должны обниматься, держаться за руки и тем более целоваться на публике. Представители королевской семьи должны быть примером сдержанности и скромности. Особенно строго это правило должно соблюдаться во время визитов в государства с более консервативными культурами или религиями.
Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям
Со стороны, конечно, может показаться, что такое дистанцирование от партнера может свидетельствовать о холодности или даже неполадках в отношениях. В этом как раз нередко обвиняют принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но на самом деле все не так, просто они строго действуют по протоколу, так как уважают традиции своей страны. Да и не подобает будущему королю слишком фамильярно и несдержанно на людях себя вести.
Принц Гарри и Меган Маркл
Но вот пятый в очереди на корону принц Гарри вряд ли станет королем, поэтому позволяет себе куда больше вольностей, особенно после Мегзита. Фотографы неоднократно запечатлевали их держащимися за руки и обнимающимися. А после ухода из королевской семьи они стали демонстрировать свои отношения еще больше.
Свадьбы только по будням
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Существует давняя традиция в королевской семье Великобритании – играть свадьбу в будний день. Сама королевская семья никогда не комментировала причину, по которой так происходит. Бытует версия, что это все не более чем очень древнее суеверие, в викторианскую эпоху субботу считали несчастливым днем.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Этой традиции следуют долгие годы основные члены королевской семьи: поступили так Елизавета II и принц Филипп, принцесса Диана и принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Хотя принц Гарри и Меган Маркл нарушили и эту традицию, поженившись в субботу.
Никакого яркого маникюра
Кейт Миддлтон всегда следует протоколу и носит нюдовый маникюр
Королевские правила касаются также и маникюра. Все члены семейства Виндзор добровольно отказываются носить яркие лаки на ногтях. Эта традиция была введена ныне покойной королевой Елизаветой II более тридцати лет назад. Ведь двор ее подхватил и до сих пор ей следует.
Более 30 лет ушедшая из жизни королева покрывала ногти одним и тем же оттенком лака под названием «Балетные туфельки». Светло-розовый цвет идеально вписывался в образ сдержанного элегантного монарха. Такая стабильность и преданность своим привычкам, даже в такой мелочи как лак для ногтей отлично характеризовала Елизавету II.
Меган Маркл нарушила протокол и выбрала темный лак для официального мероприятия
Правило красить в нейтральные цвета или вообще оставить ногти без покрытия до сих пор работает. Ту же Кейт Миддлтон или, например, Софи Уэссекскую нельзя увидеть с длинными ногтями, окрашенными в какой-то яркий цвет. А нарушение такого простого правила, что уже бывало, неминуемо влечет за собой критику со стороны прессы и поклонников БКС.
Никаких автографов
Меган Маркл нарушила одно из важнейших правил королевского протокола, оставив девочке записку
Если предыдущие правила это скорее традиции, то раздача автографов членами королевской семьи находится под запретом на законодательном уровне. Есть одна простая причина для таких мер безопасности: слишком велик риск подделки подписи монарха и его родных.
Кстати, жена принца Гарри этой традиции, как и большинству других, следовать не хотела.
Никаких вольностей в одежде
Принц Уильям и принцесса Уэльская с детьми
Выходы членов королевской семьи всегда тщательно готовятся целой армией специалистов: стилисты, визажисты и разного рода помощники делают все, чтобы появление на публике было безупречным. Естественно, большое внимание уделяется одежде.
Принц Уильям и принцесса Уэльская с детьми
Все аутфиры каждого члена семьи тщательно подбираются: никаких вызывающих, откровенных и чрезмерно ярких предметов гардероба быть не должно. И еще важнее: все члены семьи должны гармонично смотреться вместе. Важно, чтобы луки супругов и детей сочетались.
Не трогать короля
Король Чарльз III
Еще одно средневековое правило, которое дожило до наших дней. В те темные времена королей простой люд считал божьими избранниками. Естественно, таких важных персон трогать было запрещено. И хотя современный мир стал прагматичнее и большинство представлений о мире из Средневековья канули в Лету, эта традиция никуда не делась.
Хотя не все люди об этой традиции знают и следуют ей. Возможно, для большинства людей это просто интересная, но не самая важная информация. Однако, об этом должны знать те, кто едет на встречу с монархом. Но не все беспокоятся о том, чтобы хорошенько к такому событию подготовиться. Например, первая леди США Мишель Обама в 2009 году по время встречи с Елизаветой II нарушила это правило и обняла королеву.
Мишель Обама приобняла королеву Елизавету II и нарушила протокол
Естественно, после такого вопиющего случая, Мишель стала главной героиней чуть ли не всех британских газет. Но миссис Обама далеко одна такая. Среди ее соотечественников было немало тех, кто о традициях БКС не знает или забыл от волнения. Такую же ошибку совершил, например легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс: в 2014 году он приобнял Кейт Миддлтон, когда позировал с ней и принцем Уильямом.
Нельзя дуть на чай
Елизавета II и медвежонок Паддингтон
Великобритания непременно ассоциируется с чаем. И чайный этикет нарушить проще, чем кажется.
Самая распространённая ошибка при чаепитии – это оттопыренный мизинец. Так вот это миф, и когда человек делает так, это сразу выдает его. На самом деле нет ничего сложного, нужно просто следовать простым правилам:
- чашку держать большим и указательным пальцами;
- ни в коем случае не дуть на горячий чай;
- чашку между глотками не нужно держать в руках, ее ставят обратно на блюдце;
- если на губах есть помада или блеск, нужно пить только с одной стороны чашки, не стоит украшать своими поцелуями всю ее поверхность посуды.
Кстати, многие из тех, кому посчастливилось встречаться с королевой Елизаветой II, проходили специальное обучение, чтобы пить чай с монархом правильно.
Не открывать и не закрывать двери
Кейт Миддлтон
Это правило работает только в некоторых случаях, а именно – во время официальных появлений на публике. Когда члены королевской семьи прибывают на какое-либо мероприятие, они никогда не открывают и не закрывают двери сами, для этого согласно протоколу есть специально обученные люди.
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