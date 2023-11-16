Голые ноги и поцелуи: от чего стоит оказаться, чтобы следовать королевскому протоколу

Никаких босых ног

Кейт Миддлтон на пляже в Сиднее во время Австралийского тура







Принцесса Диана и принц Чарльз во время тура в Австралию

«Нет» чувствам на публике

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям

Принц Гарри и Меган Маркл

Свадьбы только по будням

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Никакого яркого маникюра

Кейт Миддлтон всегда следует протоколу и носит нюдовый маникюр

Меган Маркл нарушила протокол и выбрала темный лак для официального мероприятия

Никаких автографов

Меган Маркл нарушила одно из важнейших правил королевского протокола, оставив девочке записку

Никаких вольностей в одежде

Принц Уильям и принцесса Уэльская с детьми

Принц Уильям и принцесса Уэльская с детьми

Не трогать короля

Король Чарльз III

Мишель Обама приобняла королеву Елизавету II и нарушила протокол

Нельзя дуть на чай

Елизавета II и медвежонок Паддингтон















Не открывать и не закрывать двери

Кейт Миддлтон