15 неожиданных вещей, которые можно (и нужно!) почистить зубной щёткой

15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Сколько раз в сутки нужно чистить зубы? Правильно, два. Как минимум. Все знают, не все соблюдают. А вы знаете, что ещё может эффективно очистить зубная щётка? Например, вот эти 15 вещей. Никакого кариеса: только чистота и блеск!
Зубная щётка жизненно необходима не только для здоровья и красоты вашей ротовой полости, но и для чистоты в доме. И даже для решения некоторых косметических проблем. Так что вооружайтесь и попробуйте почистить…
1. Плиту вокруг конфорок
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Жидкость для мытья посуды или чистки кухонных поверхностей в союзе с зубной щёткой очистят даже самые труднодоступные места.
2. Межплиточное пространство
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Вода, немного отбеливателя, зубная щётка – и кафель засияет, как новый.
3. И пространство на стыке ванны и кафельной стенки
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Эти места в большинстве случаев облюбованы плесенью. Так что хотя бы раз в неделю-две устраивайте им генеральную чистку.
4. Пятна на ковре
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Сода в помощь. Главное, чистить интенсивнее.
5. Детское творчество со стен
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
С шариковой ручкой чуть сложнее, так что сразу выдавайте детям цветные мелки для проявления их творческой натуры. Ведь их следы не так уж сложно удалить с помощью зубной щётки и пенки для бритья.
6. Фен и вентиляцию в ванной
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Точнее, их решётки. Там всегда скапливается пыль, а сухая зубная щётка чудесно с этим справится.
7. Компьютерную клавиатуру
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Чего там только не найдётся…
8. Холодильник
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
От полок до отсеков для яиц и «резинок».
9. Тёрку для продуктов
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Ведь остатки сыра не так уж просто вымыть.
10. Кукурузу
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
11. Да и овощи в целом
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
А что? Еда должна быть чистой.
12. Ногти
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
После дачных ритуалов да и просто в конце дня во время мытья рук обязательно почистите и кожу вокруг ногтей.
13. Усмирите непослушные волоски, выбивающиеся из причёски
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Немного лака для волос и чистая сухая щётка – отличный антистатик для гладкости волос, как в рекламе.
14. И даже слишком «буйные» брови
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Этот же метод отлично работает для усмирения соболиных бровей.
15. Используйте вместо кисточки для окрашивания волос
15 неожиданных вещей, которые можно почистить зубной щёткой
Проверено несколькими поколениями: работает. Но лучше, всё же, кисточкой.
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