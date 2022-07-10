С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Знаменитая сцена у бассейна и другие кадры с последних съёмок иконы кинематографа.

«Что-то должно случиться» (Something’s Got to Give) – незаконченный американский фильм режиссёра Джорджа Кьюкора. В главных ролях снимались: Мэрилин Монро, Дин Мартин и Сид Чарисс. Лента задумывалась как ремейк фильма 1940 года «Моя любимая супруга» (1940). Эта эксцентричная комедия стала последней кинокартиной с участием Монро.

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

С самого начала съёмка выбивалась из графика из-за плохого самочувствия актрисы. А после её смерти 5 августа 1962 года проект полностью изменили. В главных ролях сняли Дорис Дэй и Джеймса Гарнера; фильм выпустили под названием «Я вернулась, дорогой» (Move over Darling).

Большинство отснятых кадров с Мэрилин на протяжении многих лет хранились в архивах киностудии 20th Century Fox и не показывались публике. Эти гламурные фото – последние снимки Монро из недоснятого фильма 1962 года.

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

Фото съемок последнего незаконченного фильма с Мэрилин Монро

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх