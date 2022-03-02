Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажи

Мгновение ночи. Автор: Oscar Keserci.
Финляндия – страна сотни озёр. Она манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями, горнолыжными курортами, роскошными пейзажами и, конечно же - звёздным небом, глядя на которое, осознаёшь одну простую вещь, что ночи бывают не только черными, но и синими. Работы Оскара Кесерзи (Oscar Keserci) – отличный тому пример.
«Синяя ночь» - такое название для серии своих работ, Оскар выбрал неспроста, ведь, по его мнению, именно этот цвет, как нельзя лучше передаёт атмосферу морозных финских ночей. Когда царящая вокруг тишина вместе с ясным небом, дарит ощущение умиротворения, спокойствия и волшебства, хочется верить в чудеса и то, что сказка, существует не только на книжных страницах, но и за её пределами...
Тишина. Автор: Oscar Keserci.
Одинокая мельница. Автор: Oscar Keserci.
Воспоминания. Автор: Oscar Keserci.
Галактическое дерево. Автор: Oscar Keserci.
Финские ночи. Автор: Oscar Keserci.
Млечный путь. Автор: Oscar Keserci.
Ночное время вдохновляет, толкая фотографов на бессонные часы, ведь в погоне за лучшим кадром, напрочь забываешь о времени. «Магическая меланхолия ночи» - замечательная серия работ и отличный пример того, что Финляндия и в самом деле волшебная страна с изумительными видами и просторами...
Ночное побережье. Автор: Oscar Keserci.
Приморозило. Автор: Oscar Keserci.
Звёздный путь. Автор: Oscar Keserci.
Мост в ночь. Автор: Oscar Keserci.
Идеальное место для парковки. Автор: Oscar Keserci.
Пирс мечтаний. Автор: Oscar Keserci.
Магия млечного пути. Автор: Oscar Keserci.
Урожай. Автор: Oscar Keserci.
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