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Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажи


Мгновение ночи. Автор: Oscar Keserci.

Мгновение ночи. Автор: Oscar Keserci.

 

Финляндия – страна сотни озёр. Она манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями, горнолыжными курортами, роскошными пейзажами и, конечно же - звёздным небом, глядя на которое, осознаёшь одну простую вещь, что ночи бывают не только черными, но и синими. Работы Оскара Кесерзи (Oscar Keserci) – отличный тому пример.


«Синяя ночь» - такое название для серии своих работ, Оскар выбрал неспроста, ведь, по его мнению, именно этот цвет, как нельзя лучше передаёт атмосферу морозных финских ночей. Когда царящая вокруг тишина вместе с ясным небом, дарит ощущение умиротворения, спокойствия и волшебства, хочется верить в чудеса и то, что сказка, существует не только на книжных страницах, но и за её пределами...

Тишина. Автор: Oscar Keserci.

Тишина. Автор: Oscar Keserci.

 
Одинокая мельница. Автор: Oscar Keserci.

Одинокая мельница. Автор: Oscar Keserci.

 
Воспоминания. Автор: Oscar Keserci.

Воспоминания. Автор: Oscar Keserci.

 
Галактическое дерево. Автор: Oscar Keserci.

Галактическое дерево. Автор: Oscar Keserci.

 
Финские ночи. Автор: Oscar Keserci.

Финские ночи. Автор: Oscar Keserci.

 
Млечный путь. Автор: Oscar Keserci.

Млечный путь. Автор: Oscar Keserci.

 

Ночное время вдохновляет, толкая фотографов на бессонные часы, ведь в погоне за лучшим кадром, напрочь забываешь о времени. «Магическая меланхолия ночи» - замечательная серия работ и отличный пример того, что Финляндия и в самом деле волшебная страна с изумительными видами и просторами.
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Ночное побережье. Автор: Oscar Keserci.

Ночное побережье. Автор: Oscar Keserci.

 
Приморозило. Автор: Oscar Keserci.

Приморозило. Автор: Oscar Keserci.

 
Звёздный путь. Автор: Oscar Keserci.

Звёздный путь. Автор: Oscar Keserci.

 
Мост в ночь. Автор: Oscar Keserci.

Мост в ночь. Автор: Oscar Keserci.

 
Идеальное место для парковки. Автор: Oscar Keserci.

Идеальное место для парковки. Автор: Oscar Keserci.

 
Пирс мечтаний. Автор: Oscar Keserci.

Пирс мечтаний. Автор: Oscar Keserci.

 
Магия млечного пути. Автор: Oscar Keserci.

Магия млечного пути. Автор: Oscar Keserci.

 
Урожай. Автор: Oscar Keserci.

Урожай. Автор: Oscar Keserci.

 

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Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажи

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Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажиПодписаться на мой Instagram
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