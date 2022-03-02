Финские ночи: звёздное небо и роскошные пейзажи





Мгновение ночи. Автор: Oscar Keserci.





Финляндия – страна сотни озёр. Она манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями, горнолыжными курортами, роскошными пейзажами и, конечно же - звёздным небомОскара Кесерзи (Oscar Keserci) – отличный тому пример.



Финляндия – страна сотни озёр. Она манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями, горнолыжными курортами, роскошными пейзажами и, конечно же - звёздным небом , глядя на которое, осознаёшь одну простую вещь, что ночи бывают не только черными, но и синими. Работы(Oscar Keserci) – отличный тому пример.

Тишина. Автор: Oscar Keserci.

Одинокая мельница. Автор: Oscar Keserci.

Воспоминания. Автор: Oscar Keserci.

Галактическое дерево. Автор: Oscar Keserci.

Финские ночи. Автор: Oscar Keserci.

Млечный путь. Автор: Oscar Keserci.

Ночное побережье. Автор: Oscar Keserci.

Приморозило. Автор: Oscar Keserci.

Звёздный путь. Автор: Oscar Keserci.

Мост в ночь. Автор: Oscar Keserci.

Идеальное место для парковки. Автор: Oscar Keserci.

Пирс мечтаний. Автор: Oscar Keserci.

Магия млечного пути. Автор: Oscar Keserci.

Урожай. Автор: Oscar Keserci.

«Синяя ночь» - такое название для серии своих работ, Оскар выбрал неспроста, ведь, по его мнению, именно этот цвет, как нельзя лучше передаёт атмосферу морозных финских ночей. Когда царящая вокруг тишина вместе с ясным небом, дарит ощущение умиротворения, спокойствия и волшебства, хочется верить в чудеса и то, что сказка, существует не только на книжных страницах, но и за её пределами...Ночное время вдохновляет, толкая фотографов на бессонные часы, ведь в погоне за лучшим кадром, напрочь забываешь о времени.- замечательная серия работ и отличный пример того, что Финляндия и в самом деле волшебная страна с изумительными видами и просторами...Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: