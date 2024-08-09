Томатное мороженое, или Что предпочитают на десерт эти странные корейцы

Возможно, вы уже не раз сталкивались с упоминаниями о разнообразии южнокорейской кухни. Но когда дело доходит до сладостей, удивляет ли Южная Корея так же сильно? Разумеется, страна не остановилась на достигнутом и в арсенале десертов имеется множество удивительных вариантов, о которых мы расскажем в нашей сегодняшней статье.
1. Готовы съесть собаку?
У этих десертов своя история и философия!
Смеетесь? Нет, это не шутка. Фигурка собаки, только и всего. Важно отметить, что в Южной Корее недавно был принят закон, запрещающий употребление собак в пищу. Мало кто знает, но до этого такая практика, хоть и встречалась редко, но была распространена. Теперь это ушло в прошлое.
Корейские мастера в кулинарии обратили непростую ситуацию в свою пользу, представив рынку уникальные десерты. На волне популярности, в Корее зашкаливает интерес к десертам, имитирующим милых собачек - от пирожных до пудингов и тортов. В кафе страны предлагаются необычные лакомства, вдохновленные образами собак, но в совершенно невероятном исполнении. Этот подход можно назвать верхом креатива, не правда ли?
2. Что такое Бинсу?
В Корее едят лёд на десерт?
Бинсу представляет собой уникальное корейское лакомство. Основой для его изготовления служит лед, обогащенный разнообразными дополнениями, которые можно найти в любом домашнем запасе сладостей. Интригующая особенность бинсу заключается в использовании особого аппарата для измельчения льда, что позволяет достичь удивительной мягкости и устойчивости к быстрому таянию, делая консистенцию похожей на свежевыпавший снег.
Для придания изысканного вкуса и яркости блюду, предпочтение отдается замороженным фруктам вместо стандартного льда, что делает десерт более насыщенным и ароматным. Кроме того, многие отказываются от использования высококалорийных сладостей в пользу фруктов и ягод, что добавляет бинсу еще большую привлекательность.
3. Вдохновляясь Японией!
Любимое домашнее лакомство корейских детей!
Танго Когума, вдохновленный традиционным японским десертом Данго с добавлением батата, представляет собой уникальное лакомство. Рецепт этого умеренно сладкого угощения включает в себя батат, который после очистки измельчают до пюреобразного состояния, а затем сочетают с мукой из риса. Полученная смесь формуется в маленькие шарики, которые затем варятся в кипящей воде и обливаются сладким сиропом.
В прошлом для приготовления теста Данго использовали исключительно клейкий рис, однако со временем начали добавлять такие компоненты, как батат или тыква, что обогатило вкус десерта. Это блюдо особенно популярно среди корейских детей, так как оно сочетает в себе нежный сладкий вкус без лишних добавок и может быть легко приготовлено дома.
4. Котик на десерт!
Этот десерт уже популярен во всем мире!
Особый восторг вызывает котообразный десерт. Это не просто сладость, но и предмет развлечения среди корейской молодежи. Вряд ли найдется кто-то, кто откажется легонько постучать ложечкой по задней части этого милашки-котенка при первом знакомстве. Забавное зрелище, когда котенок начинает подрагивать от легкого прикосновения, так и манит провести этот ритуал. Сложно сопротивляться этому милому испытанию.
Этот уникальный десерт не только завоевал сердца в Южной Корее, но также начал завоевывать популярность и за ее пределами, например, в Японии. Хотя по вкусу он мало чем отличается от традиционного пудинга, его главная изюминка - в визуальном исполнении в форме танцующего котика, что и привлекает к себе внимание.
5. Замороженные томаты или уникальное мороженое?
В Корее обязательно стоит попробовать десерты с томатами!
А еще в Корее крайне популярны десерты на основе помидора - от мороженого с томатным вкусом до тортов, украшенных помидорками. Забудьте о традиционном восприятии помидоров только как овощей. Здесь их ценят как невероятно полезный фрукт, который стал основой для множества кулинарных шедевров. Мороженое из томатов, завоевало сердца корейцев не только в жаркое время года, но и зимой. Его можно легко обнаружить на полках любого магазина.
Этот необычный десерт представляет собой замерзший сладкий лед, приправленный нотками черри-томатов. В кафе и ресторанах его готовят по особому рецепту: взяв помидор, очищенный от кожицы и разрезанный на части, его замораживают вместе с йогуртом, добавляют сироп и все тщательно перемешивают в блендере, подавая затем в виде круглой порции.
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