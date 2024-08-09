Томатное мороженое, или Что предпочитают на десерт эти странные корейцы

1. Готовы съесть собаку?

У этих десертов своя история и философия!

2. Что такое Бинсу?

В Корее едят лёд на десерт?

3. Вдохновляясь Японией!

Любимое домашнее лакомство корейских детей!

4. Котик на десерт!

Этот десерт уже популярен во всем мире!

5. Замороженные томаты или уникальное мороженое?

В Корее обязательно стоит попробовать десерты с томатами!